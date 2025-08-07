Máte chuť na Taliansko? Pripravte si poháre!

Ako si v lete urobíte taliansku atmosféru priamo u vás doma a vychutnáte si populárny taliansky drink? Hádate správne, reč bude o nápoji pomarančovej farby, ktorý je obľúbený a známy už aj na Slovensku. Pochádza z Talianska a tvorí ho špric z pravého talianskeho prosecca a elegantného oranžového aperitívu. Saluti Amici! Číže na zdravie kamaráti!
Vychutnajte si populárny taliansky drink, ktorý vás očarí iskrivou horkastou a náramne osviežujúcou chuťou. Špic z pravého talianskeho prosecca Mionetto prosecco a elegantného pomarančového likéru Mionetto Aperitivo vás prevedie letom aj s talianskymi hitmi na perách.
Ako si ho pripravíte?
Základom Mionetto Orange Spritz je pravé talianske prosecco a pomarančový likér Mionetto Aperitivo.
- Mionetto prosecco DOC Treviso brut, je charakteristické svojou iskrivou slamovožltou farbou, ovocným buketom pripomínajúcim chuť jabĺk Golden Delicious, hrušky a med a v jeho aróme citlivé nosy milovníkov bubliniek rozoznajú nenapodobiteľný agát.
- Mionetto Aperitivo má originálnu, 100% prírodnú receptúru. Jeho jedinečný charakter - sladkosť červeného pomaranča a sladkého drievka sa harmonicky spája so sviežou kyslosťou citrónu a horkosťou vybraných byliniek a vytvárajú tak jedinečnú horko-sladkú chuť.
K dokonalosti potrebujete už len:
- naplniť pohár kockami ľadu
- pridať 3 diely Mionetto prosecco
- pridať 2 diely Mionetto Aperitivo
- doliať pohár sódou a dozdobiť plátkom čerstvého pomaranča
NOVINKA NEALKO UŽ TOTO LETO!!
V ponuke je už aj aj variant pre tých, ktorí uprednostňujú verziu bez alkoholu. Originálna Mionetto receptúra bez alkoholu, 100% prírodná, s perfektne vyváženou chuťou.
Mionetto Orange Spritz Alcohol Free sa skladá z: odalkoholizovaného vína Mionetto Alcohol free a z Mionetto Aperitivo Alcohol free, ktoré má originálnu taliansku receptúru bez alkoholu vytvorenú so 100% prírodnými príchuťami. Má jedinečný charakter kde sa spája sladkosť červeného pomaranča a sladkého drievka, so sviežou kyslosťou citrusov a horkosťou rastlinných látok pre najjemnejší prémiový zážitok zo špricu.
Zažite dokonalý „Venetian Spritz rituál“ v nealko štýle s novým pomarančovým Mionetto Aperitivo, ktorý dokonale ladí s ovocnou aromatikou Mionetto nealko.
Recept na nealkoholický Mionetto Orange Spritz
- naplňte pohár kockami ľadu
- pridajte 1 diel Mionetto Prestige Alkohol free
- pridajte 1 diel Mionetto Aperitivo Alkohol free
- ozdobte plátkom pomaranča
- premiešajte a už len vychutnávajte!
V kombinácii s Mionetto Aperitivo vytvoríte dokonalý letný drink a vychutnáte si ho vo všetkých okamihoch leta.
Všetky produkty Mionetto nájdete za výhodné cena na e-shope www.najnapoje.sk
- reklamná správa -