Knihy plné odpovedí: Prečo by encyklopédie nemali chýbať v žiadnej detskej knižnici

Detská encyklopédia otvára deťom svet, aký im displej nedokáže ponúknuť. (Zdroj: Shutterstock)

Pre deti, ktoré nevedia prestať klásť otázky, sú encyklopédie tichou, ale trpezlivou odpoveďou. V čase pred internetom boli bránou do sveta a aj dnes, v ére okamžitého vyhľadávania, majú čo ponúknuť.

V časoch, keď detské prsty skôr než po stránkach listujú po dotykových displejoch a odpoveď na každé „prečo“ sa hľadá v digitálnom vyhľadávači, pôsobí klasická detská encyklopédia takmer ako anachronizmus.

A aj dnes, v ére okamžitého vyhľadávania, majú knižné detské encyklopédie čo ponúknuť — najmä ak sa dostanú do rúk dieťaťa, ktoré ešte len objavuje, že vedieť „prečo“ je úžasné. Dieťa sa pri nich učí nielen čítať fakty, ale aj vnímať knihu ako predmet so svojou hmotnosťou, vôňou, zvukom otáčania strán. Encyklopédia mu neponúka algoritmicky vybrané informácie, ale podnecujúci labyrint poznania. Učí dieťa pýtať sa, listovať, hľadať a nie len instantne zadávať otázky a prijímať odpovede.

„Detské encyklopédie podnecujú deti využívať skoro všetky zmysly - hmat, čuch, sluch, a zrak. Už len obracaním stránok si dieťa rozvíja jemnú motoriku rúk, dotýka sa štruktúry papiera, kde vníma jeho hladkosť a rôzne typy drsnosti jeho spracovania. Cíti vôňu papiera, zrakovo vníma obrovské množstvo farieb a ich odtieňov. Audioknihy sa ľahko počúvajú a ponúkajú plný zážitok z obsahu danej knihy v prípade, ak sú kvalitne spracované. Nahovorené či už samotným autorom alebo profesionálnymi hercami s príjemným hlasom namiesto hlasu umelej inteligencie, ktorá zatiaľ pôsobí skôr rušivo. Taktiež podnecujú predstavivosť ale dieťa tu využíva iba jeden zo svojich piatich zmyslov – sluch. Oproti elektronickým knihám ponúka klasická kniha nekonečné možnosti vydať sa do sveta fantázie a poznania. Encyklopédie pomáhajú deťom učiť sa klásť otázky, listovať, hľadať a objavovať bez presne preddefinovanej cesty,“ vysvetľuje akreditovaná teen mentorka a autorka knihy Postpandemická výchova Henrieta Holúbeková. „Pre deti, ktoré nevedia prestať klásť otázky, sú encyklopédie tichou, ale trpezlivou odpoveďou. V čase pred internetom boli bránou do sveta. A aj dnes, v ére okamžitého vyhľadávania, majú čo ponúknuť, “ dopĺňa mentorku knižný publicista Róbert Dyda.

Detské encyklopédie sprevádzajú každú generáciu. (Zdroj: Knihobot)

Vedeli ste, že prvé encyklopédie pre deti vznikli už v 19. storočí?

Boli to často ručne ilustrované zväzky o prírode, svete, vede a remeslách. Odvtedy sa síce zmenil štýl aj grafika, ale jedno zostalo – encyklopédie sú dodnes odpoveďou na večnú detskú otázku: „Prečo?“ Dnes sú medzi najobľúbenejšími titulmi napríklad:

Veda

Detská encyklopédia

Dinosaury a iné praveké živočíchy

špeciálne encyklopédie o vesmíre, zvieratách či ľudskom tele.

Podľa Lívie Čadovej, manažérky expanzie najväčšieho knižného secondhandu Knihobot, patria detské encyklopédie dlhodobo medzi najpredávanejšie kategórie: „Rodičia ich často hľadajú ako doplnok k školskému učivu, alebo jednoducho pre deti, ktoré sú prirodzene zvedavé. Výhodou je, že aj veľmi kvalitné a takmer nové kúsky sa dajú na Knihobote kúpiť za zlomok pôvodnej ceny.“ Henrieta Holúbeková pripomína aj emocionálny aspekt detských kníh všeobecne: „Keď deti držia knihu, učia sa vnímať informácie inak než ich vnímajú z obrazovky. A keď rodič číta knihu spolu s dieťaťom, pomenúva mu obrázky a vysvetľuje fakty v nej popísané, rozširujú si obzory obaja, prehlbuje sa emocionálne vzájomné prepojenie medzi nimi , čo dáva ďalší rozmer tejto aktivite.“

Knihy, ktoré vaše deti milovali, môžu potešiť ďalšie deti

A čo ak máte doma encyklopédie, z ktorých vaše deti už vyrástli? Lívia Čadová ponúka riešenie s hneď niekoľkými výhodami: „Ak vám deti vyrástli a encyklopédie zostali v krabici na povale, je čas ich posunúť. Nebude to len vypratanie miesta, ale aj ekologický krok, pretože knihy neskončia v odpade, čo je skvelý príklad dnes tak zvýrazňovanej udržateľnosti. Ponechávanie si kníh „pre istotu“ je spojené najmä s nostalgiou, no ich posunutie ďalej je spôsob, ako uzavrieť jednu kapitolu a dať knihám nový zmysel. Vedomie, že knihy, ktoré vaše deti milovali, potešia niekoho iného, prináša radosť. Knihy žijú len vtedy, keď sú čítané.“ Aj tá najstaršia encyklopédia tak môže byť pre iné dieťa začiatkom veľkého dobrodružstva. Kupovať detské knihy v knižných secondhandoch tak nie je len ekonomické rozhodnutie či prejav nostalgie. Je to skutok, ktorý rozvíja také vlastnosti ako sú veľkorysosť, humanizmus, pocit spolupatričnosti s druhými a byť súčasťou niečoho, čo nás presahuje. Poznanie a ľudskosť.

Podporíte svoj rozpočet aj knižnice

Takže, ak vám doma knihy, ktoré ste kedysi kupovali s láskou, už iba zapadajú prachom, nebojte sa ich poslať cez Knihobot ďalej a ešte si aj privyrobíte. Alebo ak knihu odovzdáte v jednej z partnerských knižníc, ktoré sú odberným miestom Knihobotu, podporíte aj knižnice samotné – za každú zákazku totiž dostanú odmenu. Zatiaľ sú to Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, knižnica v Bojniciach alebo Mestská knižnica Vysoké Tatry v Starom Smokovci a ďalšie postupne pribúdajú.

„Keď mi pri prezeraní ponúk na Knihobote vyskočí Říhova encyklopédia, nikdy neodolám a „prelistujem“ si jej náhľad. A neraz mi napadne, že niekde je práve dieťa, ktoré sa pýta, kam ide voda z vodovodu a ako sa obraz dostane do televízie. A ak mu dáme do rúk dobrú encyklopédiu, možno raz aj ono bude písať o tom, aké to bolo, keď sa naučilo hľadať odpovede,“ uzatvára s úsmevom Róbert Dyda.

