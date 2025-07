Mecom, jednotka na grile potvrdená zákazníkmi

(Zdroj: Mecom)

Leto patrí grilovaniu. Vôňa dymu, kvalitných mäsových výrobkov a byliniek sa mieša so smiechom a pohodou v záhradách, na terasách či pri vode. Slovenské grilovačky však už dávno majú svojho jasného lídra.

Mecom Group, najväčší slovenský výrobca mäsových výrobkov si upevňuje svoju pozíciu jednotky na grile. Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu agentúry Ipsos, podľa ktorého si zákazníci najčastejšie spontánne spájajú práve Mecom s grilovacím sortimentom.

Mecom si dlhodobo drží vedúcu pozíciu v segmente mäsových výrobkov na Slovensku a svoju líderskú rolu potvrdzuje aj v oblasti grilovania. „Sme veľmi hrdí na to, že spotrebitelia vnímajú Mecom ako prvú voľbu pri grilovaní. Pre nás to nie je len potvrdenie dôvery, ale aj záväzok neustále prinášať na slovenský trh kvalitné, chutné a inovatívne produkty,“ hovorí Ladislav Čechovič, generálny riaditeľ Mecom Group.

Portfólio Mecom pre grilovaciu sezónu ponúka širokú škálu produktov, ktoré spájajú tradičné chute s modernými trendmi. Grilovacie klobásky Mecom obsahujú vysoký podiel kvalitného mäsa, neobsahujú glutaman a sú vhodné aj pre celiatikov. Spotrebitelia si môžu vychutnať klasické špekáčiky, tradičné gril klobásky, ale aj tohtoročné novinky ako Mini klobásy paprikové a Mini klobásy chorizo s chuťou Španielska, údené na bukovom dreve s obsahom mäsa až 80 %. Ponuku dopĺňa marinovaný bok BBQ a marinovaná krkovička, ktoré sú pripravené na okamžité grilovanie bez ďalšej prípravy.

Spotrebiteľské správanie sa mení, no kvalita zostáva rozhodujúcim faktorom. „Naši zákazníci sú čoraz náročnejší a radi skúšajú nové chute, no zároveň si potrpia na vysokú kvalitu a jednoduchú prípravu. Aj preto sa Mecom vďaka neustálym inováciám, investíciám do výroby a starostlivo vybraným surovinám dlhodobo drží na čele trhu,“ dopĺňa Patrik Pencák, Senior brand manager Mecom Group.

Vedúce postavenie Mecomu na slovenskom trhu mäsových výrobkov dlhodobo potvrdzujú nielen predajné výsledky a odborné ocenenia, ale aj samotní zákazníci. Mecom patrí medzi značky s najvyššou spontánnou znalosťou v kategórii a vďaka dôvere zákazníkov sa stal synonymom kvalitného grilovania.

Tohtoročná grilovačka môže byť navyše aj o šťastí. Mecom pripravil pre svojich zákazníkov atraktívnu súťaž o hodnotné ceny, chladničku LG Signature, notebooky Macbook Pro M3, vysávače Roborock či Sodastream ART. Stačí si zakúpiť niektorý z vybraných grilovacích výrobkov Mecom so žltou nálepkou, zaregistrovať kódy z pokladničných dokladov na stránke www.mecomsutaz.sk/a zapojiť sa do hry o výhry v hodnote až 15 000 €.

Grilovanie nie je len o jedle, je to zážitok, ktorý spája rodinu, priateľov a známych. Mecom ako jednotka na grile prináša každoročne produkty, ktoré robia tieto chvíle výnimočnými. Či už patríte medzi fanúšikov tradičných chutí alebo radi objavujete nové kombinácie, s Mecomom si na grile vždy nájdete to svoje. Pretože grilovanie s Mecomom chutí vždy na jednotku.

- reklamná správa -