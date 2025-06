Viac pohodlia, viac možností: Kaufland otvára v Topoľčanoch druhú predajňu

Kaufland svoju sieť rozširuje na 85 predajní, najnovšiu otvára v Topoľčanoch (Zdroj: Kaufland)

Topoľčanci a obyvatelia okolia môžu v novom Kauflande na Bedzianskej ceste nakupovať ešte pohodlnejšie. Je moderný, nájdete v ňom všetko, čo potrebujete, no môžete sem zájsť na aj na obed a odísť s novým módnym kúskom. Čím ešte prekvapí predajňa, ktorá sa otvára 26. júna?

Niekedy stačí len pár minút a nákup máte raz-dva vybavený. Inokedy si môžete vychutnať pomalé prechádzanie medzi regálmi, aby ste mali čas vybrať si z toho najlepšieho. Je jedno, do ktorej kategórie zákazníkov patríte, pretože nový Kaufland v Topoľčanoch-Krušovce myslí na všetkých. Už od 26. júna si obyvatelia mesta a okolia budú môcť nakúpiť ešte pohodlnejšie, rýchlejšie a s pocitom, že majú všetko poruke. A to všetko v novej predajni, ktorou sa sieť obchodného reťazca rozšírila na 85 prevádzok.

„Chceme byť k našim zákazníkom čo najbližšie, aj preto sme v Topoľčanoch-Krušovce otvorili novú predajňu, ktorá je už druhou v meste. Reagujeme tak na rastúci dopyt regiónu po prístupnejšej ponuke potravín v modernom, prehľadnom prostredí, kde spotrebitelia nájdu všetko, čo na Kauflande najviac oceňujú. Veríme, že novú predajňu si rovnako obľúbia a stane sa prirodzenou súčasťou ich každodenných nákupov,“ hovorí Nikoleta Lörincová vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s..

Veľký výber je samozrejmosť

A čo zákazníkov čaká na pultoch? Všetko, čo majú pod červenou strechou radi – bohatý sortiment kvalitných potravín, veľký výber slovenských výrobkov, aj obľúbené privátne značky. V prednej časti predajne je k dispozícii široký výber ovocia a zeleniny, vrátane tých od slovenských pestovateľov, návštevníkov zaujme aj netypický tvar pekárne, no samozrejmosťou je aj pestrá ponuka privátnych značiek. K-Classic tvorí vyše tisíc produktov od potravín až po drogériu, vyznávači rastlinnej stravy a spotrebitelia s potravinovými intoleranciami ocenia výrobky K-take it veggie či K-Free, no aj fanúšikovia lokálnych produktov si prídu na svoje. Môžu sa spoľahnúť na širokú ponuku od slovenských dodávateľov, pretože privátna značka K-Z lásky k tradícii sa rozrástla na vyše 130 výrobkov.

Široká ponuka potravín, ktoré prinášajú domáci výrobcovia, je na pultoch samozrejmosťou (Zdroj: Kaufland)

Netradičná predajňa, príjemné nákupy

O komfort spotrebiteľov sa tu stará 210 parkovacích miest, rozloha 2570 metrov štorcových, ako aj zóna 10 samoobslužných pokladníc, vďaka ktorým svoje nákupy vybavíte rýchlo a bez čakania. Netradičný trojuholníkový tvar interiéru a atypické stĺpy, ktoré sa rozširujú smerom od podlahy k stropu, sú zase zárukou, že návšteva predajne bude pre vás príjemným zážitkom. Zastaviť sa po chlieb alebo si tu dopriať aj obed a odísť domov s novým outfitom? V Topoľčanoch je to realita. V priestrannej nákupnej zóne vás čaká obchod s oblečením, ázijská reštaurácia, dokonca aj nový koncept lekárne, ktorú okrem nákupu liekov môžete využiť aj na vybrané zdravotné vyšetrenia. Takýto mix služieb nebýva v Kauflande samozrejmosťou, o to príjemnejšie je vedieť, že tu zvládnete všetko pohodlne na jednom mieste.

Nový topoľčiansky Kaufland ponúka komfortné nakupovanie, ktoré šetrí čas (Zdroj: Kaufland)

Ako obvykle, obchodný reťazec myslel aj na moderné technológie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Vykurovanie a priestorové chladenie je zabezpečené kombináciou využitia odpadného tepla z priemyselného chladenia a tepelných čerpadiel, zatiaľ čo intenzitu osvetlenia kontroluje inteligentný systém DALI, ktorý reguluje intenzitu osvetlenia podľa intenzity denného sveta.

Nový topoľčiansky Kaufland na Bedzianskej ceste tak spája všetko dôležité - komfort pri nákupe, obľúbený sortiment aj praktické riešenia. Či sa sem vyberiete na veľký týždenný nákup alebo preto, aby ste si do košíka vložili pár drobností, prehľadné usporiadanie regálov, rýchle pokladnice aj príjemné prostredie vám to uľahčia. Tak čo, zastavíte sa?

