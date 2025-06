Z ulice do pelieška odišlo 8 psíkov! Vďaka podujatiu Nájdite sa... so zvieratkom z útulku

(Zdroj: Kristy Mohr)

Osem nových domovov, stovky úsmevov a veľká dávka empatie. Banská Bystrica zažila premiéru podujatia Nájdite sa… so zvieratkom z útulku. Z Mestského parku sa v sobotu 24. mája stal priestor plný láskavosti a radosti. Znela nielen výborná hudba, ale aj silné odkazy dôležitosti adopcie i potreby empatie ľudí k zvieratám. Prvý ročník známeho adopčného podujatia Nájdite sa… so zvieratkom z útulku v Banskej Bystrici priniesol nielen nezabudnuteľnú atmosféru, ale aj konkrétnu pomoc, až osem útulkáčov si našlo svoj nový domov. Podujatie znovu potvrdilo, že ľudia chcú pomáhať, stačí im vytvoriť priestor, kde sa môžu stretnúť s tými, ktorí pomoc potrebujú.

Podujatie ponúklo bohatý program i silné momenty. Vystúpenie mladej speváčky Sarah C, energiou nabité detské predstavenie Notového Dannyho, aj koncert domácej kapely Chilli Fellaz dotvorili veselú náladu každého, kto sa zastavil pri stánkoch dobrovoľníkov z útulku. Celé podujatie zastrešil moderátor Marek Polomský, ktorý mal prvú skúsenosť s týmto podujatím.

„Som veľmi rád, že moja milovaná Banská Bystrica konečne dostala priestor a zároveň ho ponúkla tak peknému projektu, akým je Nájdite sa. Veľmi ma pozitívne prekvapilo, aká veľká a príjemná komunita stojí za touto témou, a som rád, že som mohol byť aspoň takto jej súčasťou. Najviac ma však potešil fakt, že si osem psíkov našlo nový domov. Verím, že vďaka tejto osvete sa k nim čoskoro pridajú aj ďalší. Bolo mi cťou, ďakujem,“ vyjadril sa vďačne moderátor akcie Marek Polomský.

Hlavnými hviezdami však boli bezpochyby samotné zvieratá. Deti, mladí, seniori aj celé rodiny sa počas dňa mohli so zvieratkami zoznámiť a zobrať ich na prechádzku. O zodpovednej starostlivosti o zvieratá sa dozvedeli vďaka reálnym skúsenostiam dobrovoľníkov z prítomných útulkov: OZ Túlavá labka, Bullterrier Rescue Slovakia, Labka pomoci, OZ Zvieratkovo, OZ Život je Pes a Regionálne centrum Slobody zvierat - RC Lučenec.

„Keďže išlo o prvý ročník podujatia v meste, boli sme v očakávaniach, koľkým psíkom sa podarí nájsť nový domov, skôr zdržanliví. Nechceli sme si vytvárať ilúzie – o to viac nás príjemne prekvapila reakcia Banskobystričanov. Zojaja, Brit, Edo, Zoe, Ford, Dusty, Foxxy a Barča si našli láskavý domov. A my sa z toho nesmierne tešíme, pretože práve o tom celé podujatie je. Tému túlavých a týraných zvierat dostávame medzi ľudí. Mnohí z návštevníkov by do útulku sami možno nikdy neprišli, no keď útulky dostávajú priestor predstaviť svoju prácu verejnosti, zvýši sa aj šanca ich zverencov na nový začiatok,“ vysvetľuje iniciatíva Zvierací ombudsman.

Podujatie sa podarilo zrealizovať vďaka hlavnému partnerovi investičnej skupine Proxenta a projektu Slovenka.

Návštevníkov zaujali skúsenosti a odborné rady majsterky sveta v disciplíne obedience – Denisy Fazekašovej z Dog’s Land, ktorá predviedla praktické ukážky správneho a citlivého výcviku psov. Dog´s Land je jedinečný projekt občianskeho združenia: Občania Sekier-Môťová, ktoré sa rozhodlo premeniť plochu pri zastávke Môťová rázcestie na venčoviská pre malé a veľké plemená, cvičisko a súčasťou komplexu bude aj canisterapeutické centrum. Práve o jeho vzniku hovoril predseda Canisterapeutického združenia Slovensko, Miroslav Suja, ktorého štvornohí terapeuti denne pomáhajú deťom na onkológii, seniorom v domovoch sociálnych služieb či zraniteľným skupinám. Pomoc chcú rozšíriť pre všetkých - dospelých i deti, ktorí môžu v centre zabudnúť na svoje starosti, nadviazať kontakt s terapeutickými psami, aktívne tráviť čas pri čítaní, športe, hrách či rehabilitácii. Momentálne prebieha na Donio zbierka na podporu centra.

Adopcie, zodpovedná kúpa, overenie predajcu na internete, nevedomá podpora množiarov boli témami, ktoré sprevádzali návštevníkov celý deň. Iniciatíva Zvierací ombudsman už tradične udelila ocenenie Animal Hero Slovakia, po prvýkrát in memoriam - Lýdii Belušovej. “Babka Lyda“, ako ju poznali v útulku, bola učiteľka na dôchodku a žena s obrovským srdcom pre zvieratá. Počas života poskytla láskavý domov viac ako 110 zvieratám, najmä starým, chorým a nechceným. Jej dom nazývala veľkou psou búdou a seba len hosťom. Nikdy nepovedala nie – prijímala tých, ktorých už nikto nechcel. Ocenenie prevzal jej vnuk David Dugovič.

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera, ktorí osobne prišli podujatie podporiť. Špeciálna vďaka patrí nákupnému centru Europa SC, ktoré okrem podpory podujatia, súčasne oznámilo novinku, že svoje priestory otvára aj pre štvornohých návštevníkov. Po novom je vstup so psom do spoločných priestorov nákupného centra povolený. Podmienkou je, aby bol pes vedený na pevnej vôdzke, pripevnenej k obojku alebo postroju.

„Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo s podujatím Nájdite sa vycestovať aj mimo Bratislavy. Banská Bystrica nás prijala s otvorenou náručou a atmosféra bola jednoducho neskutočná. Veľké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim od Sarah C, Notového Danyho až po domácich Chilli Fellaz, no a samozrejme aj skvelému moderátorovi Marekovi Polomskému, že vystúpili bez nároku na honorár a podporili tak dobrú vec. Teší nás, že návštevníkov zaujala nielen možnosť adopcie, ale aj náš sprievodný program a myšlienka celej akcie. Veríme, že vďaka tejto energii a komunite sa nám podarí podobné podujatia zorganizovať aj v ďalších mestách. Prezradím však, že už na jeseň, konkrétne 20. septembra, sa môžu ľudia tešiť na ďalšie adopčné podujatie v Bratislave,“ prezradila s nadšením Jana Trellová, PR manažérka projektu Nájdite sa a Head of PR & Brand manažérka Krea Production.

Poďakovanie patrí aj partnerom – spoločnosti Superzoo, ktorá venovala štartovacie balíčky pre adoptívnych rodičov a útulky, ateliéru Kanovits za ocenenie Animal Hero Slovakia, spoločnosti OKAT za tlač vizuálu, ako aj mediálnym partnerom TV Markíza, Zoznam.sk, SITA/Webnoviny, News School Communications a KREA Production.

O podujatí

Najväčšie adoptívne podujatie na Slovensku sa konalo v Banskej Bystrici po prvýkrát, no v Bratislave a Košiciach už počas 15 rokov pomohlo nájsť nový domov približne 600 zvieratám. Toto podujatie organizuje občianske združenie Fallopia a jej iniciatíva Zvierací ombudsman, ktorého tím dobrovoľníkov už od roku 2011 venuje svoju energiu a čas zlepšeniu podmienok týraných a túlavých zvierat na Slovensku, a to predovšetkým prostredníctvom kľúčových systémových legislatívnych zmien, pomoci slovenským útulkom aj právnou pomocou či formou sprostredkovania dočasnej starostlivosti a adopcie. Cieľom podujatia je nájsť nový domov zvieratám, v čase, keď sú adopcie na minime a útulky doslova praskajú vo švíkoch. Denne suplujú štát v starostlivosti o túlavé a týrané zvieratá, a to bez akejkoľvek systémovej finančnej podpory. Robia to z odhodlania, dobrovoľne.

