My Dying Bride sa po prvýkrát predstaví na Slovensku a spolu s nami oslávi svoje 35. výročie!

Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch, kde boli headlinermi gréci SEPTICFLESH a moldavci INFECTED RAIN. Je tu tretie pokračovanie. Tentokrát pod názvom PIT OF METAL 2025, ktoré sa aj tentokrát koná v útolnom a krásnom prostredí pieskovcového lomu pri Skalici. Aj tento rok sa môžete tešiť na skvelé a exkluzívne kapely.

Britská doom metalová leganda My Dying Bride (s hosťujúcim vokalistom Mikko Kotamäki / SWALLOW THE SUN) sa po prvýkrát vo svojej 35-ročnej histórii predstaví slovenskému publiku, ako headliner podujatia PIT OF METAL 2025! Kapela, ktorá neustále formuje a pretvára svoj nezameniteľný a jedinečný štýl má na svojom konte úctyhodný počet kultových a prelomových albumov. Majstri melanchólie, bolesti a tragickej krásy vstúpia na naše slovensko-moravské pomedzie, aby predviedli svoje majestátne hudobné predstavenie, ktoré si človek uctí a navždy mu zanechá hlbokú spomienku v duši!

DORDEDUH nám vo svojom hudobnom prevedení prinesú pravú a nefalšovanú majestátnosť Transylvánie! Táto jedinečná kapela, kombinujúca surovosť black metalu s hudobnými vplyvmi rumunského folklóru, sa vo svojich kompozíciách nebráni ani moderným prvkom progresívneho rocku či elektronickej hudby. Ich tvorba je tiež pretkaná tradičnými rumunskými nástrojmi a hlbokou atmosférou, ktorá siaha od výbušnej intenzity až po jemnejšie, atmosferické a snivé momenty.

GODIVA - táto portugalská kapela nám v lome predstaví svoju fúziu melodického a symfonického death metalu.

Godiva čoraz častejšie križuje európske pódia a ohlasy na ich vystúpenia nešetria chválou. Napriek tomu, že na scéne pôsobia už od roku 1999, bude to taktiež ich Slovenská premiéra. Môžete sa tešiť na živelnú a veľmi podmanivú pódiovú show so všetkým čo k tomu patrí!

HYPNOS - česká death metalová ikona, ktorá odohrala viac než 500 koncertov naprieč Európou a fanúšikom death metalu priniesla sériu kultových albumov, mieri na PIT OF METAL 2025! Využi jednu z mála možností, vidieť Hypnos toto leto v našom regióne pod holým nebom!

DOOMAS - jedna z najvýraznejších formácií slovenskej metalovej scény! Temnota, hutné riffy a monumentálna atmosféra – presne to prinesie táto death/doomová mašinéria, ktorá už viac než dve dekády valcuje pódia doma aj v zahraničí.

AWRIZIS - zástupci melodického death-black metalu z Čiech, ktorí sú na scéne od roku 2011 a aktuálne propagujú nové album, ktoré odprezentujú ho aj u nás v lome.

MAYON - erupcia emócií, ideí, sonických explózií. Český Mayon je o experimentoch, a preto aj materiál na novinkovom albume "V těle a zemi" je celkom pestrý. Štýlovo neukotvený. Najbližšie má síce k post-metalu, ale je tam toho oveľa viac: noise, sypačky, stoner, bahno, hardcore.

Aj tento rok sa môžete tešíť na skvelú a rozmanitú porciu metalových skupín, ktorým budú dominovať pre mnohých „králi doom metalu“ - MY DYING BRIDE. A to všetko v netredičnom prostredí, síce pod holým nebom, ale doslova v klubovej atmosfére. Nebude chýbať kvalitné pivo, lokálne víno a jedlo. Stanovanie a parkovanie zdarma.

