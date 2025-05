Bánovce zažijú leto plné emócií a zážitkov v novom areáli pri priehrade

(Zdroj: Nikola Melcerová)

28. jún: Detský farmársky deň a večerný hudobný festival

Prvý veľký dátum, ktorý by ste si mali poznačiť, je sobota 28. júna. Od 11:00 do 17:00 bude areál patriť najmä deťom. Detský farmársky deň ponúkne zážitkový program, ktorý spojí pohyb, prírodu a zábavu. Deti sa budú môcť aktívne zapojiť do tvorivých aj vzdelávacích aktivít, priblížiť sa k zvieratkám, vyblázniť sa na penovej show a odísť domov s úsmevom a novými zážitkami.

Po skončení denného programu sa atmosféra v parku plynulo zmení – na pódiu od 18:00 odštartuje večerný hudobný festival. Ten prinesie energiu, moderný zvuk a koncerty obľúbených hip-hopových interpretov. Pod korunami stromov začína koncert, aký bežne patrí do betónových hál. No tentokrát bije beat priamo pod lesom. V neónovej zóne, s VIP pod stage a ľuďmi, ktorí dvíhajú ruky smerom k hviezdam.

19. júl: Country & folk deň pre všetky generácie

Druhé podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 19. júla, ponúkne úplne iný charakter. Country & folk deň v Titit Family Parku je navrhnutý tak, aby oslovil nielen mladých, ale aj rodičov, starých rodičov a milovníkov pohodovej atmosféry. Okrem živých koncertov bude súčasťou dňa aj tematický program pre deti, jazda na koni, lukostreľba či tvorivé zóny.

Hudobná dramaturgia je zameraná na žánre, ktoré spájajú generácie – piesne, ktoré si zaspievajú mladí aj starší. V príjemnom prírodnom prostredí tak vznikne priestor na spoločné chvíle, oddych aj tanec.

Titit Family Park nie je len o akciách – je to nový priestor pre rodinné dni, večerné koncerty, stretnutia a zážitky, ktoré ostanú v pamäti. Leto v Bánovciach začína práve tu.

