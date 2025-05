Pripravte si bezlepkové delikatesy od šéfkuchára svetových hviezd

Vyskúšajte tipy od šéfkuchára svetových hviezd (Zdroj: Kaufland)

Skúste tieto triky

Varenie a pečenie bez gluténu dá niekedy poriadne zabrať. Skúsený profesionál preto odhalil svoje tipy, ako sa vám jeho recept zaručene podarí. „Vyberte si kvalitný druh bezgluténovej múky a skúšajte, ako sa pri používaní správa“, hovorí Peter Varga.

Ďalšia Petrova rada znie, aby ste čerstvo vypražené jedlo namiesto na tanier položili na chladiacu mriežku, pod ktorú umiestnite dosku na vaľkanie cesta. „S priestorom pre cirkuláciu vzduchu si vyprážané pochúťky udržia svoju chrumkavosť. Extra dávku chrumkavosti môže vašim pokrmom dodať aj obaľovanie v kukuričnej strúhanke alebo corn flakes kúskoch,“ dodáva.

Bezlepkové ≠ nudné

Na bezlepkáčov nezabúda ani Kaufland. Všetko potrebné nielen na bezgluténové varenie, vrátane privátnej značky K-free, nájdete v každej predajni po celom Slovensku.

Grilovaná panenka so špargľou v bezgluténovej tempure podľa Petra Vargu (Zdroj: Kaufland)

Grilovaná panenka so špargľou v bezgluténovej tempure podľa Petra Vargu

Panenka:

600 g bravčovej panenky

vetvička čerstvého rozmarínu

0,5 dl olivového oleja

morská soľ

čerstvo mleté korenie

Špargľa:

1 vajce

200 g špargle

slnečnicový alebo rastlinný olej

150 g K-free bezgluténovej zmesi na pečenie svetlého pečiva

1 ČL sódy bikarbóny

160 ml studenej perlivej vody

soľ

Postup:

Mäso umyjeme a necháme v celku. Korenie zmiešame s olivovým olejom a potrieme ho ním. Necháme odstáť aspoň dve hodiny, aby chute prešli mäsom. Potom opečieme každú stranu rovnomerne na rozpálenom grile. Nepečieme ho príliš dlho, inak bude mäso tvrdé, suché a prepečené. Podávame so zemiakovou kašou. Zo špargle odrežeme všetky tvrdé konce a nakrájame ju na 5 cm kúsky, rovnomerne. Na panvici zohrejeme olej. Na prípravu cesta preosejeme suché prísady do misy, dobre premiešame a pridáme štipku soli. K suchým ingredienciám prilejeme studenú perlivú vodu a vajce, rýchlo premiešame namiesto šľahania. Špargľu po jednej namočíme do cesta. Vyprážame asi 2 minúty alebo kým nie sú kúsky zlatisté a chrumkavé. Opatrne vyberieme a scedíme na kuchynskom papieri, aby nasiakol prebytočný olej. Prajeme dobrú chuť.

