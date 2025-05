Bratislava sa opäť stane centrom európskej mladej animovanej tvorby. Študenti stále môžu posielať svoje diela na ANIMOFEST

(Zdroj: Animofest)

„Odborná porota z nich vyberie tie najlepšie, ktoré potom postúpia do súťaže. Začiatok júna býva vždy pre porotu mimoriadne náročný, no stojí to za to. Je to nielen vhľad do toho, ako vidia náš svet mladí ľudia, ale my dospelí vieme tiež lepšie pochopiť ich emócie. Zároveň ma veľmi teší, že tie animované filmy sú často veľmi kvalitné,“ vraví jeden z tradičných porotcov, režisér animátor Jaroslav Baran.

ANIMOFEST založila zriaďovateľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby Viera Zavarčíková. Cieľom je, aby sa žiaci tejto školy mohli konfrontovať so študentmi z ostatných umeleckých škôl z celého sveta. Filmy študentov vo veku od 14 do 22 rokov budú hodnotiť známi slovenskí filmoví tvorcovia, ktorí posúdia originalitu, nápad, animátorskú zručnosť, strihovú skladbu a celkové vyznenie filmu.

(Zdroj: Animofest)

„Teším sa, že študenti našej školy každoročne veľmi dobre obstoja vo veľkej medzinárodnej konkurencii. Verím, že sa to potvrdí aj tento rok. Navyše, ANIMOFEST im dáva príležitosť spoznať profesionálov z brandže a ak sú skutočne dobrí, dokážu sa presadiť aj vo veľmi mladom veku. Napokon, z našej školy vyšli mnohé animátorke hviezdy, napríklad taký Martin Koleják spolupracoval na viacerých hollywoodskych trhákoch,“ dodáva zriaďovateľka SŠUPAT a riaditeľka ANIMOFEST-u Viera Zavarčíková.

ANIMOFEST bude toho roku 17. júna v priestoroch Športovej haly SŠUPAT na Vlasteneckom námestí 1 v Petržalke. Súčasťou festivalu bývajú už tradične aj súťaže v ďalších umeleckých kategóriách. Ide o Medzinárodnú súťaž odevného dizajnu stredných škôl – UAT Fashion, Medzinárodný festival filmov stredných škôl – UAT Film, Medzinárodnú súťaž fotografického dizajnu stredných škôl – UAT Photo a Medzinárodnú súťaž grafického dizajnu stredných škôl – UAT Graphic.