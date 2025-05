Nebudú vás hodnotiť podľa toho, či máte doma upratané

(Zdroj: z archívu CMD)

Ako a kedy vzniklo Celkom malé divadlo?

Celkom malé divadlo vzniklo ako spontánny projekt, ktorý si na svojom počiatku ani zďaleka nekládol ambíciu dvadsaťtriročnej existencie. Ja a Peťo sme boli čerstvo zosobášení a predtým sme hrali v rôznych divadlách. Samozrejme po tom, čo sme nadviazali vzťah, sme sa snažili pôsobiť v jednom súbore. No a tak v roku 2002 vzniklo Celkom malé divadlo.

Máte v repertoári takmer dve desiatky inscenácii. Je vôbec v kapacite herca ovládať všetky tie texty?

Mať v repertoári dve desiatky inscenácií je možné práve preto, že sme komorným divadlom, ktorého chrbticu tvorí náš herecký tandem: Ria a Petr Mészárošovci. Čo sa týka textov a pamäti, je to z roka na rok horšie. Z času načas je naozaj nutné uskutočniť skúšku na občerstvenie pohybu a textu. Ale telo a hlava si zatiaľ pamätá. Vo väčšine prípadoch stačí jedna skúška.

Hrávate divadlo po celom Slovensku ale aj v zahraničí. V ktorých krajinách ste hrali?

Práve nedávno sme si robili bilanciu. Hrali sme v Českej republike, Veľkej Británii, Belgicku, Lotyšsku, Poľsku, Maďarsku, Srbsku a na Ukrajine.

Zúčastňujete sa aj divadelných prehliadok a festivalov? Získali ste prípadne aj nejaké významné ocenenia za svoju tvorbu?

S inscenáciou Návšteva mladej dámy sme získali Zlatého gunára na Kremnických gagoch za najlepšiu komédiu roka na Slovensku, Grand prix na medzinárodnom festivale „Lichtart“ v Rivnom na Ukrajine s inscenáciou O skutkoch a jestvovaniach. Boli sme vybraní reprezentovať Slovensko na festival SPOT of WEST v Belgicku. S inscenáciou Ako uvariť žabu sme získali hlavnú cenu a cenu diváka na festivale Pod slovenskou bránou v Tlmačoch, ďalej hlavnú cenu na Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom a hlavnú cenu a cenu za najlepší ženský a mužský herecký výkon na Festivale Zuzany Kardelisovej v Srbsku. Zúčastnili sme sa tiež prehliadky Host Činoherního klubu v Prahe.

Obaja ste zamestnaní v inej oblasti ako je divadlo. Ako stíhate popri svojom povolaní odohrať aj päťdesiat predstavení ročne?

Nebudú vás hodnotiť podľa toho, či máte doma upratané, ale podľa toho, čo ľuďom odovzdáte. Preto sa snažíme žiť aktívne. Ako sa to všetko dá stihnúť je veľakrát aj pre mňa záhadou. Všetko je to otázkou priorít.

Ako sa vám pracuje pod taktovkou režiséra Valentína Kozaňáka?

S režisérom Valom Kozaňákom a dramaturgom Vladom Dubeňom sa poznáme už dlhšie. Poznáme ich tvorbu a inscenácie, ktoré spoločne vytvorili. Pustili sme sa možno na neprebádané územia a opustili naše preverené teritórium, ale stojí nám to za to. Samozrejme, krok do neznáma je spojený s istými obavami, ale reakcie divákov na naše predstavenie Ako uvariť žabu svedčia o tom, že sme urobili dobre. Inscenácia je úspešná ako u divákov, tak aj u odbornej kritiky. Čo viac si môžeme priať?

