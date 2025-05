Na chlebík, do polievky aj do šalátov. Jarná cibuľka na jar chutí najlepšie.

Nebojte sa túto kráľovnú jarnej sezóny pridať do šalátov, ľahkých polievok alebo do omáčok. Zíde sa vám pri príprave guacamole, tzatzikov či paradajkovej salsy. Skvele ladí s pečenou zeleninou aj s vajíčkami, no väčšina z nás si ju aj tak najradšej vychutnáva čerstvo nakrájanú na maslovom chlebíku.