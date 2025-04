IT centrum Scheidt & Bachmann vstalo z popola a opäť žiari

(Zdroj: Spoločnosť Scheidt & Bachmann)

Spoločnosť Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. vyniká medzi IT spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku. Jej sídlo nájdete v Žiline, kde zamestnáva najviac IT špecialistov v Žilinskom kraji. Zároveň má menšie softvérové tímy v Bratislave a Košiciach. Okrem toho má vlastnú výrobu hardvéru pre mobilitu v Bytči. Dokopy zamestnáva viac ako 750 zamestnancov. Najviac práve vo svojej žilinskej centrále.

Keď v roku 2023 jej novovybudované IT centrum vyhorelo pár mesiacov po otvorení, pre spoločnosť to bol veľký šok. Nepoložilo ju to však na kolená. „Technologické centrum v Žiline bude, samozrejme, obnovené a bude rovnako krásne ako predtým! Kvôli požiaru budeme mať ešte prácu navyše. Nikto sa nemusí obávať o svoje pracovné miesto. Práve naopak, teraz potrebujeme ešte viac zamestnancov!" povedal Dr. Norbert Miller, CEO Scheidt & Bachmann štyri dni po požiari, čím dodal slovenským zamestnancom nádej a chuť do ďalšej práce.

Spoločnosť ani na deň neprerušila svoju prevádzku a všetky dohodnuté objednávky dodala načas. „Vďačíme za to najmä nasadeniu a zanieteniu našich zamestnancov, ale aj medzinárodnej pomoci v rámci skupiny Scheidt & Bachmann,“ hovorí Ing. Ján Krúpa, konateľ Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. Za rok a pol spoločnosť nielenže odstránila následky požiaru, ale IT centrum vybudovala nanovo. A výsledok stojí za to!

Industriálny štýl sa v IT centre zachoval – ako odkaz na časy, keď budova slúžila ako výrobná hala. Po požiari ostala len oceľová konštrukcia. Všetko ostatné bolo vybudované nanovo.

Ako IT centrum vyzerá?

Po obvode nájdete priestranné a presvetlené kancelárie s moderným ergonomickým nábytkom. Srdcu IT centra dominuje Átrium – veľký priestor s auditóriom a pódiom.

Z jednej strany ho lemuje niekoľko rôzne veľkých mítingových miestností vrátane tzv. telefónnych búdok pre nerušené hovory zamestnancov.

Z druhej strany sa nachádzajú veľké testovacie miestnosti 3 divízií spoločnosti:

Fare Collection Systems s praktickými systémami pre vybavenie cestujúcich,

s praktickými systémami pre vybavenie cestujúcich, Energy Retail Solutions so zariadeniami pre čerpacie stanice, ktoré menia čerpacie a nabíjacie stanice na centrá mobility,

so zariadeniami pre čerpacie stanice, ktoré menia čerpacie a nabíjacie stanice na centrá mobility, Parking Solutions s najmodernejšími riešeniami v oblasti parkovania.

Nad testovacími miestnosťami sa týči voľnočasová zóna pre aktívny pohyb zamestnancov, ktorý má kompenzovať ich sedavú prácu za počítačom. Využívať môžu biliard, stolný tenis, kalčetá, workoutovú zostavu s TRX, ale majú tu aj priestor na spoločenské hry či skupinové cvičenia. Dominantou zóny je lezecká stena.

hovorí Ing. Katarína Veneny, HR manažérka Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.

Slávnostné otvorenie s rozlúčkou

Zrekonštruované IT centrum spoločnosť Scheidt & Bachmann slávnostne otvorila v piatok 4. 4. 2025. Okrem slovenských zamestnancov sa podujatia zúčastnili aj nemeckí vlastníci na čele s Dr. Norbertom Millerom (CEO). Ten sa zároveň prišiel so slovenskými zamestnancami rozlúčiť, keďže po 32 rokoch odchádza na zaslúžený dôchodok. Vo veľmi emotívnom príhovore vyzdvihol silu a jedinečnosť spoločnosti Scheidt & Bachmann: „Pojem ´rodinný biznis´ chápeme trochu inak, ako sa bežne používa. Pre nás rodina zahŕňa puto so spoločnosťou, ktoré je nielen racionálne, ale tiež emocionálne. Je to pocit spolupatričnosti, ktorý je tak vzácny, ako aj hodnotný v dnešnej dobe, ktorá povýšila individualizmus na ústredný princíp spoločnosti.“ Silný príhovor dlhoročného riaditeľa dojal všetkých prítomných a vyslúžil si niekoľkominútové standing ovation. Slovenskej pobočke zaprial veľa úspechov a pogratuloval jej k 30. výročiu, ktoré na konci roka táto najväčšia zahraničná pobočka skupiny Scheidt & Bachmann oslávi.

Pracovať v IT centre môžete aj vy!

Spoločnosť Scheidt & Bachmann má otvorené zaujímavé pracovné pozície nielen pre skúsených vývojárov, IT špecialistov, ale aj pre mladé talenty či študentov IT. Pozrieť ponuku voľných pracovných miest.

