Účet, ktorý učí deti narábať s peniazmi a pridá im 50 eur k vreckovému? Máme pre vás tip

Aplikácia TABI deti zabaví a zároveň sa vďaka nej naučia množstvo zaujímavých vecí o svete peňazí (Zdroj: Freepik)

Vedieť vyžiť z výplaty, ušetriť si rezervu či vybrať si výhodnú hypotéku alebo úver – to sú veci, ktoré riešime takmer všetci. Drvivú väčšinu z nás to v detstve nikto neučil. Chcete, aby to vaše deti mali inak a zvládali narábať so svojimi peniazmi bez problémov? Pomôže Detský účet od Tatra banky spolu s aplikáciou, v ktorej všetko dôležité o peniazoch naučí deti digitvor TABI.