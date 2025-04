Bezstarostný pobyt? Splendid!

(Zdroj: Splendid)

Relaxovať v Splendide, to vás baví, to vám ide! Tvrdíme to absolútne bez pochýb, pretože vieme, že užívať si perfektné služby a celodenný All inclusive na Kúpeľnom ostrove vám pôjde tak, ako keby ste to robili celý život!

V apríli a máji sa s voľnými dňami roztrhlo vrece! Predpoveď počasia na väčšinu predĺžených víkendov či sviatočného voľna sľubuje takmer letné teploty. Keď sa vám počas pekných dní voľna nechce zostávať v meste ani sa po preplnených predsviatočných cestách premiestňovať na chalupu v horách, kde si popri vymýšľaní programu a varení pre celú výpravu príliš neoddýchnete, bude sa vám páčiť jarná ponuka hotela Splendid.

Ten s otvorenou náručou privíta všetkých, ktorí si pod ideálnym odpočinkom predstavujú sladké ničnerobenie, ležkanie pri bazéne s knihou, kúpeľné procedúry a niečo pod zub či na pitie vždy poruke bez toho, aby bolo treba opúšťať pohodlné útočište.

V cene každého z pobytov je minimálne jedna kúpeľná procedúra a konzultácia s kúpeľným lekárom. Okrem toho má každý z kúpeľných hostí na výber z viac, ako 60 rôznych procedúr, ktoré vedú k zlepšeniu stavu pohybového aparátu a taktiež k ústupu neurologických ťažkostí. No kúpele nie sú výlučne pre ľudí, ktorých niečo bolí. Ulahodia aj tým z vás, ktorí sa len potrebujú dokonale uvoľniť, odreagovať od pracovného stresu a stráviť hodnotný a príjemný čas na prekrásnom mieste, kde je o všetko stopercentne postarané.

Oddych s originálnymi zdravotnými benefitmi

Okrem komfortných izieb a neobmedzeného prístupu k vonkajšiemu a vnútornému bazénu oceníte prístup do jedného z najväčších balneologických centier v strednej Európe – Balnea Health Spa, kde okrem iného zažijete aj absolútne unikátne bicyklovanie na špeciálnych stacionárnych bicykloch v bazéne. Keby sa vám pohybu a zdraviu prospešných procedúr málilo, môžete svoj ozdravný, omladzujúci a tou pravou jarnou energiou nabíjajúci pobyt zintenzívniť aj stravovaním sa podľa pravidiel Fit & Healthy. Týmto prístupom, ktorý bol doteraz typický pre hotel Thermia Palace sa inšpirovali všetky hotely na kúpeľnom ostrove vrátane trojhviezdičkového Splendidu, kde vám podľa tejto filozofie navaria z lokálnych, sezónnych a čerstvých surovín. Pretože najmä z takto koncipovanej stravy je možné vyťažiť maximum pre zdravie a vitalitu – a je to zároveň jeden z najpohodlnejších a najchutnejších spôsobov, ako môžete svojmu telu dopraviť vyváženú výživu. Medzi príjemné spôsoby, dopravenia vitamínu D patrí pobyt vonku a na čerstvom vzduchu. K jarným prechádzkam vás bude zvádzať obrovský kúpeľný park plný rozkvitnutých stromov. Pri prechádzkach sa určite zatúlajte aj k voliére, kde žijú piešťanské pávy – mimochodom, tieto nádherné majestátne zvieratá sú také majestátne, že sa nebudeme čudovať nikomu, kto si na návštevu pávov nájde čas aj každý deň. Prečo práve pávy? Ako ste už iste počuli, legenda o Kúpeľnom ostrove hovorí, že ako prvý si blahodarné účinky kúpeľov na vlastnej zranenej nohe vyskúšal práve páv, ktorý sa na hranici života a smrti z posledných síl zvalil do jednej z bahenných jám pri Váhu – a ako zázrakom z nej vyšiel po svojich. Ako to bolo v skutočnosti nám páv už nerozpovie, ale dôkazy o liečebných účinkoch bahna a vody v Piešťanoch sa dajú doložiť skúsenosťami rímskych légií, ktoré pri brehoch Váhu taktiež načerpali nevídanú energiu a dokázali aj so svojimi predtým unavenými koňmi pokračovať vo svojich cestách.

Z histórie by vás okrem všeobecne známych informácií mohlo zaujať aj to, že v Piešťanoch, a to dokonca neďaleko kúpeľného komplexu vzniklo prvé golfové ihrisko na Slovensku, o ktorom v roku 1914 – áno, vidíte dobre, v roku, keď začala 1. svetová vojna! Toto deväťjamkové golfové ihrisko slúži dodnes a v prekrásnom prostredí si môžete golf pri slnečnom počasí zahrať aj vy so svojimi blízkymi – a zahviezdiť napríklad touto historickou zaujímavosťou. Doplniť ju môžete ešte o fakt, že ihrisko otvorili len dva dni pred začiatkom vojny.

Presuňme sa však do súčasnosti: Kúpeľný ostrov pripravuje pre svojich hostí aj zvedavcov zo širokého okolia ďalšiu zo série unikátnych putovných výstav Muchova cesta. Tentokrát bude témou výstavy folklór. Veľkolepú vernisáž si nenechajte ujsť už 29. 4. 2025 a okrem exkurzie do diela svetoznámeho secesného autora si užite aj sprievodný program, o ktorý sa postará spevácky zbor súboru Lúčnica. Programom otvorenia výstavy vás bude sprevádzať moderátorka Alena Heribanová. Keď sa váš výber pobytu bude približovať prvým májovým dňom, odporúčame vám na chvíľu porušiť Fit&Healty prístup k dovolenke v Piešťanoch a ochutnať fantastické rezne všetkých druhov a štrúdle na obľúbenom festivale Schnitzel & Strudel festival, ktorý sa bude konať tri víkendy po sebe priamo na terasách hotela Splendid. Tak čo, kamošky navnadené? Manžel nahovorený? Pobyt kúpený? Urobte tak čím skôr a na cene pobytu ušetríte 10- 15 % za včasnú rezerváciu.

