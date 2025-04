Veľké upratovanie s veľkou zľavou: Šrotovné v PLANEO vám ušetrí peniaze!

Robotický vysávač Sencor vás prekvapí svojimi schopnosťami. (Zdroj: Sencor)

Využite jarné upratovanie na to, aby ste vymenili staré, neefektívne spotrebiče za moderné a úspornejšie modely. Potrebujete novú sušičku, umývačku riadu alebo chladničku? V PLANEO sa to teraz oplatí!

Sušička bielizne: Ideálna voľba pre každé ročné obdobie

Oblečenie vysušené pod prvými slnečnými lúčmi má niečo do seba, ale premýšľali ste už nad tým, ako by vaša terasa vyzerala bez večne povievajúcej bielizne? Či už si chcete dopriať rannú šálku kávy na čerstvom vzduchu, alebo si vychutnať podvečerné posedenie s priateľmi, sušička Samsung DV90CGC2A0AHLE vám to umožní.

Ide o viac, než len o obyčajné vysušenie prádla - funkcia Wrinkle Prevent minimalizuje vznik záhybov a technológia Air Wash zbaví vaše oblečenie zápachu aj bez použitia aviváže. Vaše oblečenie bude po vytiahnutí zo sušičky krásne nadýchané, svieže a bez potreby ďalšieho žehlenia. Vďaka kapacite 9 kg zvládnete bez problémov aj veľké jarné upratovanie, a to všetko pri automatickej optimalizácii, ktorá udrží vaše výdavky za energiu na minime.

Tip: Máte naponáhlo? Nájdite si svoj produkt na niektorej z predajní PLANEO Elektro, rezervujte si ho, vyzdvihnite už za 30 minút a začnite ho používať bez ďalšieho čakania!

Perfektná čistota bez námahy s robotickým vysávačom

Či už máte v pláne rozsiahle veľkonočné prípravy, alebo sa tešíte na pokojné sviatočné dni bez zhonu, čo zaručene oceníte, je napr. prítomnosť robotického vysávača s mopom Sencor SRV 9385WH.

Tento robotický vysávač využíva pre dosiahnutie tých najlepších výsledkov bočnú kefku, TOF senzor a UV-C svetlo a postará sa o perfektnú hygienickú čistotu aj v ťažko dostupných miestach. Napriek nízkej 7,8 kg hmotnosti vám takýto robotický vysávač poskytne vysoký sací výkon až 4 000 Pa, čo znamená pohodlnú manipuláciu a zároveň bezproblémové odstránenie menších aj väčších nečistôt. Okrem vysávania vám ponúka taktiež mopovanie, a teda komplexné čistenie vašich podláh, ktoré na jedno nabitie pobeží po dobu až 200 minút.

Vedeli ste, že: V 62 predajniach PLANEO Elektro na vás po celom Slovensku čaká odborne vyškolený personál, ktorý je vždy pripravený pomôcť vám s výberom toho najvhodnejšieho spotrebiča.

Rúra, ktorá pečie sama

Rúra MORA VTCS785DB je ideálnym pomocníkom pre všetkých, ktorí chcú mať chutné jedlo bez zbytočnej námahy. S objemom 77 litrov, až 22 automatickými programami a 4 úrovňami pečenia a parnou funkciou Steam Clean sa postará o dokonalý výsledok – či už ide o chrumkavé pečivo alebo šťavnaté mäso. A čo je najlepšie? Zatiaľ čo rúra pečie sama, vy stíhate upratať alebo si dať kávu – presne tak, ako to má v modernej domácnosti fungovať!

Kombinovaná chladnička pre sviatočné pochúťky

Postarajte sa o veľkonočné dobroty bez ohľadu na to, koľko stravníkov očakávate. Kombinovaná chladnička Philco PT 204 EX bezpečne uskladní potraviny a jej rovnomerné chladenie a mrazenie ich zachová svieže a plné chuti. Vďaka nastaviteľným poličkám si viete vnútorný priestor jednoducho prispôsobiť svojim potrebám a pre prvé jarné kúsky ovocia a zeleniny je pripravená špeciálna priehradka, ktorá ich udrží čerstvé po dlhšiu dobu.

Vo svojej flexibilite ide chladnička Philco PT 204 EX ešte ďalej a umožňuje vám nastaviť si otváranie dverí podľa rozloženia vašej kuchyne alebo na základe svojich preferencií. Táto praktická a výkonná chladnička s mrazničkou hore je perfektným riešením pre každého, kto hľadá spoľahlivý a úsporný spotrebič za vynikajúcu cenu.

Dobré vedieť: PLANEO Elektro je k vám so svojimi 62 predajňami po celom Slovensku vždy blízko. Potrebujete nový spotrebič za skvelú cenu alebo odborné poradenstvo? Navštívte jednu z nich a vyberte si aj vy svoj vysnívaný produkt!

Čisté oblečenie bez námahy s výkonnou práčkou

Užite si dokonale čistú bielizeň, o ktorú sa postará zvrchu plnená práčka Philco PLDI 138 ATL King. Vďaka 14 programom a doplnkovým funkciám si vytvoríte pranie na mieru pre každý kúsok svojho šatníka. S veľkým bubnom Crystal so špeciálnym tvarom znižujúcim opotrebenie tkanín nielenže pohodlne vyperiete až 8 kg oblečenia, ale tiež do značnej miery predĺžite jeho životnosť.

Chcete ešte viac umocniť svoj dobrý pocit z čistej bielizne? Zvrchu plnená práčka Philco PLDI 138 ATL King so sebou prináša parnú funkciu SpaCare, ktorá nekompromisne odstráni až 99,9 % bežných baktérií a alergénov, čo ocenia najmä rodiny s deťmi a domácimi miláčikmi. Extra pohodlie pri vkladaní a vykladaní bielizne vám prinesie systém jemného otvárania bubna Soft Opening.

