S ľahkosťou a sexy za každého počasia!

(Zdroj: CCC)

Jarné počasie je nevyspytateľné. Chvíľami sa zdá, že sa o posledné centimetre lana preťahuje jar zo zimou, na deň či dva sa na tomto súboji príde pozabávať leto a občas príde zatlieskať aj sychravá a daždivá jeseň. Presne kvôli tomu je jednou z najťažších výziev obliecť a obuť sa na jar tak, aby ste po prvej striedačke počasia nezostali pod perinou prechladnutí.

No okrem nástrah jar prebúdza aj všetky zmysly a túžime po farbách, ktoré nám zima až tak štedro neponúka. STREET TRENDS dávajú nielen zelenú, ale hlavne levanduľovo fialovú, žltú a ružovú nežným gumákom značky HUNTER. Po uliciach slovenských miest sa v nich môžete sebavedomo promenádovať bez ohľadu na to, či si dáte jeansy alebo jarné šaty. Divoškám sa bude páčiť, ako si môžu doladiť čierny outfit s legendárnymi žiarivo červenými gumákmi HUNTER, ktoré každému outfitu dodajú energický náboj.

Kolekcia však nepoteší len klasikami v podobe neprehliadnuteľných gumených čižiem. Plynule sa z nich môžete prezuť do ľahkých a pohodlných šľapiek HUNTER, v ktorých môžete objavovať mesto. V kampani nafotenej v uliciach Barcelony ich modelky kombinujú s ponožkami. Ak si na tento odvážny, no oku lahodiaci trend trúfate, neváhajte a choďte si do CCC uloviť svoj pár!

K tomu sa vám budú hodiť praktické tašky a batohy značky HUNTER, v ktorých bude objavovanie mesta zábavou a zároveň budete mať so sebou všetko, čo budete potrebovať.

Hoci sú hviezdami najnovšej kolekcie najmä modely obuvi a doplnkov HUNTER pre dámy, na svoje si prídu aj páni a deti. Pánska obuv v tlmených tónoch ponúka dokonalú rovnováhu medzi mestským štýlom a celodenným pohodlím. Detská kolekcia zas bude zaujímať mamičky aj detičky vďaka trendovým dizajnom a praktickým prvkom. Obuv a doplnky HUNTER si pri tom všetkom zachovávajú svoju povestnú ľahkosť a radosť. O to väčšia bude tá vaša, pretože najnovšie ich môžete v plnej kráse zohnať v predajniach CCC, online na ccc.eu a v mobilnej aplikácii.

