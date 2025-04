Začali v pivnici, dnes ich chrumká celé Slovensko

Oslavy či rodinné stretnutia by sa Slovákom bez chrumiek ani nerátali (Zdroj: Kaufland)

Nevieme si bez nich predstaviť rodinné stretnutia, nechýbajú na záhradných oslavách, deťom spríjemňujú dlhé cesty autom. Klasické chrumkavé pochúťky, ktoré milujú malí aj veľkí. Ale premýšľali ste niekedy nad tým, ako sa z obyčajnej kukurice stane chrumka, na ktorej si pravidelne pochutnávate? Môže za to extrúzia. Proces, v ktorom sa spája veda, technológie a aj trošku predstavivosti a fantázie. Základom je však kvalitná kukuričná krupica, ktorú dlhoročný výrobca tradičných chrumiek, spoločnosť Namex, získava najmä zo slovenských mlynov. „Sme rodinná firma, zamestnávame predovšetkým ľudí z Hurbanova a okolia, no záleží nám aj na podpore regiónu,“ prízvukuje konateľ Ladislav Németh.

Arašidové chrumky sú slovenský fenomén

A čo sa deje za bránami ich výrobných hál? Kukuričná krupica sa najskôr podľa potreby navlhčí a keď sa do nej pridajú ďalšie prísady, hustá zmes končí v extrúznom stroji. Vysoký tlak a vysoká teplota ju roztavia na kašovitú hmotu, ktorá vychádza von cez trysky a naseká na rôzne veľkosti aj tvary od klasiky, cez guľôčky, kolieska až po zábavné krokodíly. Po náhlom znížení tlaku a teploty sa z hmoty vyparí voda, chrumka sa roztiahne a získa typickú ľahkú, vzdušnú štruktúru. Ešte dochutiť, zabaliť a vypraviť na cestu, aby výrobky mohli potešiť zákazníkov Kauflandu, lebo na jeho police putujú úplne čerstvé.

Krekry, tyčinky, arašidové chrumky, čipsy, biele lupienky, v regáloch reťazca čaká milovníkov slaných pochúťok naozaj široký výber. „Naši zákazníci radi skúšajú aj nové chute, no obľúbenou klasikou zostávajú arašidové chrumky, ktoré sa na Slovensku stali fenoménom. V tomto sortimente je stále veľký záujem aj o solené, paprikové, smotanové snacky či čipsy. Do našich regálov slané pochúťky dodáva osem domácich výrobcov a na spolupráci s nimi si dávame záležať, pretože spoločne dokážeme prinášať kvalitné, chutné a čerstvé produkty zo Slovenska,“ vysvetľuje Martina Lukačovská z oddelenia Nákup cukroviniek spoločnosti Kaufland.

Zobraziť galériu (4) Arašidy dovezené z Brazílie v Hurbanove pražia aj frituju (Zdroj: Kaufland)

Spustila to revolúcia v pivnici

Predstavte si pivnicu v typickom rodinnom dome v Hurbanove na južnom Slovensku, kde okolo jedného stroja stoja traja bratia s veľkým snom. Chcú vytvoriť niečo chrumkavé, aby spestrili ponuku pochúťok, ktorých vtedy v Československu nebol veľký výber. „S chrumečkami, ako ich naša rodina s láskou nazýva, sme začínali v roku 1989,“ spomína Ladislav Németh, jeden z troch pôvodných zakladateľov a dnes konateľ spoločnosti. Keď sa v tom istom roku po uliciach rozliehalo štrnganie kľúčmi a ľudia volali po slobode, bratia Némethovci nedemonštrovali. Ich revolúcia sa odohrávala v pivnici. „Ja s bratmi sme na námestiach nestáli, pretože sme tvorili prvé chrumky. V celom Československu to vrelo, ale v našej pivnici to tak bolo doslova.“

Cez deň začínajúci podnikatelia pracovali a po večeroch pri výrobe v pivnici skúšali rôzne receptúry. Raz soľ pridávali, inokedy uberali a najmä donekonečna opravovali stroj, ktorý sa stále zasekával. Všetko robili sami, solili, balili aj predávali, takže denne predali také množstvo balíkov s chrumkami, ktoré sa zmestilo do ich dodávky. Z toho, čo kedysi začalo len ako experiment, sa však postupne stala úspešná firma, ktorá ročne prinesie na trh 28 miliónov balení chrumiek a arašidových pochúťok. A kým svoje začiatky odštartovali s jedným strojom, dnes je Namex moderná, ale stále tradičná spoločnosť, kde technika beží 24 hodín denne a 5 dní v týždni.

Ladislav Németh, konateľ spoločnosti Namex, slanými dobrotami doslova žije (Zdroj: Kaufland)

Príchute syra či slaninky, ktorá je tá vaša?

Chrumkavé dobroty, ktoré opúšťajú brány hurbanovského podniku, sú na Slovensku viac než len pochúťka. Spájame si ich s oslavami či s rodinnými stretnutiami, takže najmä v letnej sezóne a počas sviatkov sa po nich v obchodoch doslova zapráši. „Deti vyrastajú na kukuričných chrumkách a záujem o najväčšiu klasiku, čiže arašidové chrumky, rastie s každou generáciou. V období Veľkej noci si slovenskí zákazníci častejšie vyberajú aj ringy s príchuťou živánskej,“ pokračuje konateľ spoločnosti, ktorá vyrába desiatky druhov chrumiek s príchuťami syra, slaniny či kečupu. Najslávnejšie sú však tie arašidové. Aby vyzerali tak, ako sme zvyknutí, nezávisí od arašidov, ale od farebnosti šupiek. Na fritovanie či praženie obľúbených orieškov dokonca v Hurbanove slúži jedna výrobná hala.

Čerstvé z linky priamo do regálov

„Namex sa spolieha na rovnaké princípy ako my - na tradíciu, kvalitu aj čerstvosť, a tak sme spoločne priniesli na pulty nový prírastok produktového radu K-Z lásky k tradícii. Kukuričné chrumky Kaufík sa vyrábajú zo slovenskej kukurice, majú nižší podiel soli a sú ďalšou príležitosťou na pokračovanie našej spolupráce,“ dodáva Martina Lukačovská zo spoločnosti Kaufland. Obľúbenú detskú pochúťku z Namexu do predajní dovážajú takmer priamo z výrobnej linky, aby boli čo najčerstvejšie a najchrumkavejšie. Stabilné partnerstvo s reťazcom si pochvaľuje aj Ladislav Németh. „Vďaka Kauflandu sa nám aj po rokoch darí stále rásť. Nech ide zákazník na nákup do ktorejkoľvek jeho predajne, všade nájde naše chrumky.“

Zobraziť galériu (4) Obľúbené chrumky sa vyrábajú zo slovenskej kukuričnej krupice (Zdroj: Kaufland)

A ako sa značke, ktorá začínala v pivničných priestoroch, podarilo na trhu presadiť? Podľa jej zakladateľa je receptom na úspech húževnatosť a trpezlivosť, no v Hurbanove nezabudli ani na skromné začiatky a skúsenosti si tu prirodzene odovzdávajú, keďže vo firme dnes pracujú aj deti pôvodných zakladateľov. A keď sa k tomu pridajú kvalitné suroviny, aktuálne zdravé trendy vo výrobe snackov a rodinná atmosféra, ktorá v Namexe vládne, tak sa ani nemožno čudovať, že ich chrumky milujú malí aj veľkí už niekoľko generácií. Do ktorých sa s chuťou a z lásky k Slovensku zahryznete?

