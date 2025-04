Rabkoland, zábavný park ideálny na školský výlet: Len 40 km od hraníc

(Zdroj: Rabkoland)

Obdobie plánovania skupinových výletov sa blíži. Slovenské školy, najmä zo Žilinského, Prešovského a Košického kraja, si obľúbili malebné mestečko Rabka-Zdrój, ktoré sa nachádza hneď pri hraniciach s Poľskom. V kúpeľnom meste sa nachádza, známy v celom Poľsku, rodinný zábavný park Rabkoland, ideálny pre deti vo veku od 2 do 12 rokov. Je skvelou voľbou na školský alebo škôlkársky výlet. To všetko vďaka takmer 50 atrakciám, ako sú m.in kolotoče, horské dráhy, detské ihriská, vyhliadkové koleso, foto-miesta a vodné atrakcie. Poskytujú veľa zábavy a zároveň stimulujú kreativitu, predstavivosť a motoriku. V kontexte vývoja detí zohráva vzdelávanie dôležitú úlohu, čo je tiež kľúčovou pridanou hodnotou nášho parku, ktorú si sprievodcovia a pedagógovia cenia. Mnohé atrakcie a prvky výzdoby parku boli postavené z dreva. Je to ekologické riešenie, príjemné a predovšetkým bezpečné.

(Zdroj: Rabkoland)

Spomínaná bezpečnosť je pre turistov kľúčovou otázkou. Park je určený pre deti určitého veku, takže najmenší sa nemusia hrať medzi skupinami starších tínedžerov. Okrem toho je pri zariadeniach aj zamestnanec parku a pri atrakciách je umiestnená informácia o minimálnom veku osoby, ktorá ich môže používať. Celý areál je oplotený, takže deti ho nemôžu samy opustiť – hovorí Kamil Lech, hovorca Rabkolandu.

(Zdroj: Rabkoland)

Park je plný zelene, stromov a kvetov a jeho mikroklíma a horská aura mu dodávajú špecifické čaro. Miestny, podhalský charakter je vidieť na každom kroku. Výhodou, ktorú si slovenskí sprievodcovia skupín cenia, je chutná kuchyňa. V parku si môžete objednať sýte a teplé obedy, ľahké občerstvenie, ale aj nápoje, koktaily a sladkosti vrátane m.in. originálnej autorskej zmrzliny.

Zábavný park ideálny pre Slovákov

To, čo odlišuje Rabkoland od iných atrakcií južného Poľska, je nielen záruka výbornej zábavy, ale aj jeho lokalizácia! Areál sa nachádza asi 40 km od hraničných priechodov v Trstenej a Podspádoch. Neďaleko od Zakopaného a Nowego Targu. Už samotný výlet do zahraničia môže byť pre deti mimoriadne atraktívny! Stojí za to dodať, že sprievodcovia skupín vstupujú do Parku zadarmo.

(Zdroj: Rabkoland)

Keďže už od dávna hostíme turistov, vrátane škôl zo Slovenska, na území celého Rabkolandu je možné platiť kartou a v prípade potreby si v pokladniach vymeníte eurá na zloté. Okrem toho vám odporúčame navštíviť našu webovú stránku www.rabkoland.sk, kde sú k dispozícii informácie a formulár pre skupiny v slovenskom jazyku. Uľahčí to kontakt. V tejto sezóne naše brány otvárame 26. apríla, pričom máj a jún sú ideálne mesiace na výlet – vysvetľuje Kamil Lech.

Rabka-Zdrój, magnet pre turistov

V areály Parku sa nachádza parkovisko, kde môžete nechať svoj autobus alebo auto na celý deň. Okrem toho, ak sa návštevníci zo Slovenska rozhodnú napríklad pre dvojdňový výlet do Poľska, v Rabke-Zdroj je množstvo hotelov, agroturistiky a apartmánov. Samotné mesto, ktoré má kúpeľný charakter, ponúka turistom zaujímavé miesta. Sú to m.in kúpeľný park,soľná veža, vyhliadková veža na Polczakówke alebo hora Maciejowa, ideálna na prechádzky s malými deťmi. - Srdečne vás pozývame do Rabkolandu. Využite našu ponuku zábavy a vzdelávania. Najdôležitejšie je, že výlety si môžete rezervovať už teraz - dodáva Kamil Lech.

- reklamná správa -