Plánujete rodinný cyklovýlet? Odborník radí, ako na nič nezabudnúť

Cez víkend hlásia teplé slnečné počasie, doma máte deti s množstvom energie a vy si potrebujete oddýchnuť? Rodinný cyklovýlet je skvelou voľbou, ako si užiť deň v prírode, aktívne relaxovať a zažiť spoločné dobrodružstvo. Aby ste však nemuseli namiesto pohody riešiť nečakané technické problémy s bicyklami, odporúčame urobiť zopár jednoduchých, no dôležitých krokov. Spolu odborníkom na cyklistiku Karolom Guľom zo spoločnosti ebajk.sk sme ich pre vás zhrnuli do jedného užitočného sprievodcu.

KONTROLA BICYKLA JE ALFOU A OMEGOU

Môže to znieť ako klišé, ale plánovanie je kľúčom k úspechu a netreba ho podceňovať. Odborník radí začať od základov. Na všetkých bicykloch by ste mali skontrolovať správny tlak v pneumatikách, funkčnosť a čistotu bŕzd. V prípade, že plánujete jazdu na bicykli v neskorších hodinách, je potrebné skontrolovať aj všetky odrazky a osvetlenie.

„Po dôkladnej kontrole bicyklov netreba podceniť ani správnu cyklistickú výbavu. Základom je kvalitná prilba a okuliare, no zo skúsenosti odporúčam aj cyklistické rukavice či pohodlné cyklonohavice. Ak na výlet vyrážate aj s menšími deťmi, nevyhnutnou súčasťou prípravy je kontrola detskej sedačky alebo cyklovozíka, najmä na začiatku sezóny. Táto kontrola je mimoriadne dôležitá, pretože deti dokážu počas zimy výrazne vyrásť,“ vysvetľuje Karol Guľa zo spoločnosti ebajk.sk.

Podľa odborníka by ste tiež mali vždy pred odchodom skontrolovať aktuálnu predpoveď počasia, vhodnú dĺžku trasy, aby ju zvládol aj najmenší člen posádky, a prípadne si včas rezervovať ubytovanie či miesto, kde sa spolu najete.

POJAZDNÁ MINIDIELŇA A SPRÁVNA ÚDRŽBA

Aj keď ste príprave bicyklov venovali maximum svojej pozornosti, technická porucha vás môže nepríjemne zaskočiť práve vtedy, keď to najmenej čakáte. V takýchto momentoch vám môže poslúžiť malá taštička prvej pomoci upevnená napríklad pod sedadlom. „Patrí sem sada na opravu defektu, ideálne, ak je kvalitná viackomponentná, a praktická pumpa. Zo skúsenosti však odporúčam pribaliť aj gafa pásku (izolačná páska) a zopár eskapások,“ hovorí Karol Guľa, ktorý zároveň dopĺňa, že tieto jednoduché pomôcky vás môžu doslova zachrániť pri rôznych improvizovaných opravách.

Pravidelnou údržbou bicykla však môžete niektorým nepríjemným situáciám predísť veľmi jednoducho. Odborník radí: „Po každom výlete je dobré bicykel skontrolovať. Pozrite sa, či je všetko čisté a či sa nič neuvoľnilo. Ak ste jazdili v daždi či v blate, nezabudnite dôkladne vyčistiť a namazať jeho pohon. Ak máte elektrobicykel, je to ešte dôležitejšie, pretože zanedbaná údržba môže byť finančne náročná.“

Ani návšteva špecializovaného cykloservisu nie je na škodu. Platí to najmä vtedy, keď je potrebná komplexná predsezónna kontrola, ak ste mali nehodu alebo keď plánujete prestavbu či výraznejšie vylepšenie svojho bicykla. Odborná pomoc je rovnako nutná aj pri väčších opravách či výmene dôležitých komponentov.

PRVÉ HAVARIJNÉ POISTENIE BICYKLA

Ceny bicyklov dnes bežne atakujú hranicu niekoľkých tisícok eur. Nešťastný pád, ktorý vášho dvojkolesového tátoša poškodí alebo ho niekto ukradne, môže nepríjemne zasiahnuť váš rodinný rozpočet. Výdavky na opravu či dokonca kúpu nového bicykla vedia byť finančne poriadne bolestivé. „Poistenie bicykla je preto určite rozumná investícia. Dobre si zvážte každé riziko a ak používate bicykel častejšie než len na občasnú rekreačnú jazdu, poistenie je pre vás vhodným riešením,“ radí Guľa.

Práve preto prišla Generali, ako jediná poisťovňa na Slovensku, so skvelou novinkou. Od marca si u nej môžete uzatvoriť prvé samostatné havarijné poistenie bicykla. A to nielen na klasické bicykle, ale aj na elektrobicykle, kolobežky, cyklovozíky či trojkolky. Poistenie kryje haváriu, krádež aj škody spôsobené živlami v rámci celej Európy. Bonusom je nonstop dostupná cykloasistencia, ktorá zabezpečí odvoz vášho poškodeného bicykla do servisu alebo jeho úschovu, či prevoz zraneného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia v prípade úrazu. Poistenie si môžete jednoducho uzatvoriť na ktorejkoľvek pobočke Generali alebo u svojho poradcu, pričom jedna zmluva umožňuje krytie až piatich bicyklov s nastaviteľnou poistnou sumou až do 10 000 eur.

TIP na záver od Karola Guľu zo spoločnosti ebajk.sk: Skvelou oblasťou na cyklistiku je okolie Zvolena. Nájdete tam trasy, ktoré nie sú preplnené inými nadšencami cyklistiky a krásy prírody ako bonus. Ak chcete spoznať aj tajné zákutia, nebojte sa využiť služby cyklosprievodcu. Budete prekvapení, koľko skrytých miest vám odhalí.

Viac informácií o poistení bicykla sa dozviete na pobočkách Generali a tiež na www.generali.sk.

