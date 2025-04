Lepší prehľad o peniazoch? Pomôže vám tento špeciálny pomocník v mobile

(Zdroj: Tatra banka)

BRATISLAVA – Pravidelné platby, bežné denné výdavky, ktoré robíme akoby automaticky, k tomu rôzne výbery hotovosti či ročné poplatky – svoje peniaze by ste mali mať pod kontrolou. Sledujete tak ako dátum výplaty aj svoje výdavky? Predstavíme vám riešenie, s ktorým to môže byť jednoduchšie.

Podľa údajov Štatistického úradu SR za minulý rok sme vynakladali najviac peňazí – štvrtinu všetkých výdavkov – na bývanie a energie. Len o trochu menej smerovalo na potraviny a približne po 7 percent našich výdavkov išlo na reštaurácie a hotely, rekreáciu a kultúru či na zariadenie a údržbu domácnosti.

Faktom však je, že nie všetci Slováci si sledujú, kam a koľko ich peňazí ide. Prehľad o výdavkoch je pritom jednou zo základných vecí, keď chceme napríklad viac usporiť.

Pomocník v mobile

Chcete čo najpresnejšie vedieť, na čo míňate či aké výdavky vás čakajú? Pomôže vám aplikácia Tatra banka. Dnes už väčšina ľudí využíva svoj bežný účet spolu s mobilnou aplikáciou. Vďaka tomu máme vždy poruke prehľad pohybov na účte, zostatok na ňom, ale dokáže omnoho viac.

Okrem bežných operácií ako odosielanie a prijímanie platieb, výber hotovosti aj cez mobil, nastavenia trvalých príkazov a inkás získate napríklad vďaka špeciálnym nástrojom Spending reportTB a Spending planTB aj lepší prehľad o svojej finančnej situácii.

Ak ešte nemáte účet v Tatra banke, do 30. apríla 2025 si Účet pre modrú planétuTB môžete otvoriť online na tri roky bez poplatkov za vedenie a ako extra motivácia je aktuálne aj 100 eur z platieb kartou späť.

Zistite, koľko ide kam

Chcete vedieť, koľko míňate za služby v reštaurácii a koľko každý mesiac platíte za benzín alebo verejnú dopravu?

Spending reportTB vám poskytne podrobný prehľad o príjmoch a výdavkoch. Automaticky zaraďuje výdavky do prehľadných kategórií, ako napríklad supermarket, náklady na bývanie alebo voľný čas.

V každej kategórii si môžete nastaviť samostatný rozpočet, analyzovať svoje finančné správanie a hľadať príležitosti na úspory. Vo všeobecnosti odborníci odporúčajú, aby ste aspoň 20 percent výdavkov smerovali do sporenia.

Prehľadný Spending reportTB máte k dispozícii v mobilnej aplikácii Tatra banka aj v Internet bankinguTB v počítači. (Zdroj: Tatra banka)

Na lepšie plánovanie

Spending planTB zase zobrazuje odhad, koľko prostriedkov máte na účte do ďalšej výplaty a aké pravidelne sa opakujúce výdavky vás čakajú. Uvidíte tak napríklad splátky úverov, trvalé príkazy, inkasá či výdavky na základe opakovaných platieb z minulosti. Môže ísť o predplatné za rôzne služby, platby operátorom a iným poskytovateľom služieb, poistné, školné a podobne.

Okrem pravidelných mesačných platieb pripomenie aj také, ktoré odchádzajú menej často, ako napríklad ročná platba poistky alebo kúpa diaľničnej známky.

Môžete na niečom ušetriť?

Minimálne raz mesačne si nájdite čas a podrobne skontrolujte svoj bankový účet. Ak ste pravidelný prehľad zanedbali, zamerajte sa na najbližší skončený mesiac a postupne si pozrite aj platby v nedávnej minulosti.

Možno budete prekvapení, koľko míňate napríklad na auto, ktoré ani veľmi nepoužívate, alebo koľko vás stoja všetky tie jedlá a kávy z reštaurácií a kaviarní. Práve tento prehľad vás môže inšpirovať, aby ste prehodnotili svoje výdavky a zlepšili tak svoju finančnú situáciu.

100 eur z nákupov späť na účet

Začať môžete napríklad využitím aktuálnej ponuky v Tatra banke. Tá vám pri online otvorení Účtu pre modrú planétuTB teraz poskytne cashback – peniaze z nákupov späť. Ako to vyzerá? Z každej platby kartou sa vám 10 % vráti na váš účet, a to až do sumy 100 eur. Keď teda zaplatíte za mesiac kartou nákupy v hodnote 500 eur, 50 eur vám banka vráti na váš účet.

Hneď po jeho otvorení získate digitálnu kartu v mobilnej aplikácii. Bežnou súčasťou sú platby mobilom a hodinkami – možnosť platiť inovatívne cez Apple Pay alebo Google Pay. Na bezpečné nákupy na internete máte k dispozícii digitálnu jednorazovú kartu.

Navyše, ak si do 30. apríla 2025 otvoríte účet digitálne, ušetríte aj na tom, že vedenie účtu máte teraz na tri roky bez poplatkov za vedenie. Všetko to zvládnete z pohodlia domova. Stačí si iba stiahnuť mobilnú aplikáciu Tatra banka a svoj nový účet si cez ňu založíte online.

Ak máte účet v inej banke, môžete si ho do Tatra banky preniesť bezplatne. Tá všetko vybaví za vás.

VIAC O ÚČTE PRE MODRÚ PLANÉTU TB

(Zdroj: Tatra banka)

- reklamná správa -