Šumivá ikona opicu prekoná

Večierky, zábava a dobré drinky – pre mnohých neoddeliteľná súčasť spoločenského života. Dni voľna počas Veľkej Noci po ukončení pôstu možno aj niektorých z vás zvábia oslavovať. No rána po divokej noci bývajú tvrdé a nepríjemné. Keď ste si nevedeli povedať dosť počas rozbehnutého večera, zaručene vás dobehnú následky konzumácie alkoholu. Ak patríte k pravidelným zdvíhačom pohára, prezradíme vám aj varovné signály, ktoré by vám mohli naznačiť, že je najvyšší čas tento svoj koníček zavesiť na klinec. Alkohol má totiž tú vlastnosť, že jeho tolerancia sa síce pravidelnou konzumáciou zvyšuje, no dopady na organizmus v kombinácii s veľkonočnými údeninami a s celkovo nezdravým životným štýlom sa nijako nezmenšujú – ba práve naopak.

Čo si treba všímať?

Alkohol narúša architektúru spánku – čo v preklade znamená, že môžete po žúre spať aj 12 hodín, no výsledkom bude aj tak únava. Taká, ako keby ste nespali vôbec. Považujte to za prvý zo signálov, že alkohol by ste zo svojej životosprávy mali vyškrtnúť. Keď sa k tomu pridajú opice, ktoré nevyšumia za dopoludnie ale predĺžia sa až do večera a sprevádzajú ich nepríjemné, len ťažko definovateľné psychické a fyzické príznaky, považujte to za veľmi dôraze zdvihnutý prst. Keď si aj v obdobiach bez alkoholu všímate pokles sústredenia a zhoršenú pamäť, keď vaša pleť vyzerá o dekádu staršie a sprevádzajú vás neustále výkyvy nálad, ste na najlepšej ceste k oveľa hlbším problémom, ako len k „opici“. Skúsite tohtoročnú šibačku bez ponúkania „frťana“ či bez jeho konzumácie? Ak áno, vaše telo sa vám poďakuje.

Alkohol totiž nie je len akýmsi spestrením spoločenských udalostí alebo nudných večerov. Hoci môže krátkodobo priniesť pocit nabudenosti (zväčša kvôli vysokému obsahu cukru a kalórií), či dokonca eufórie, no z dlhodobého hľadiska má deštruktívne účinky na bunky mozgu – čo sa prejavuje zhoršenou schopnosťou sústrediť sa, už spomínanou slabnúcou pamäťou a taktiež sa považuje za depresant – látku, ktorej konzumácia a stavy z vysadenia prehlbujú depresívne prežívanie. Žiaden wellness to nie je ani pre pečeň – tá vplyvom alkoholu tukovatie, v závažným prípadoch cirhotizuje a nie je schopná efektívne spracovať toxíny, ako pečeň, ktorá s alkoholom do kontaktu neprichádza. V kombinácii s kalorickou stravou, ktorá k Veľkej noci patí z toho veru žiadne „na zdravie“ nebude. Nedarí sa vám schudnúť? Možno za to vďačíte večerom s pohárom vína. Alkohol spomaľuje spaľovanie, je zdrojom kalórií bez výživovej hodnoty a v neposlednom rade vplýva aj na hormonálnu rovnováhu v organizme – zvyšuje hladiny často spomínaného stresového hormónu kortizolu. Keď sa bod po bode vrátite ku všetkému, čo konzumácia alkoholu ovplyvňuje, logicky vám z toho vychádza, že trpieť musí aj celková obranyschopnosť organizmu.

Čo sa stane, keď s alkoholom prestanete?

Dobrá správa je, že aj napriek takémuto plošnému vplyvu alkoholu na organizmus sa telo dokáže zotaviť. Keď ste sa rozhodli, že vašim míľnikom budú práve tohtoročné jarné sviatky, držíme vám palce a fandíme vám! Podobne, ako pri zanechaní fajčenia sa určité systémy v tele začnú uzdravovať aj po vylúčení alkoholu. Do 24 hodín po poslednom poháriku začne pečeň efektívne spracovávať toxíny, po týždni sa budete tešiť z kvalitnejšieho spánku a rána budú plné energie, nie únavy. Už v máji – čo by mal byť zhruba mesiac bez alkoholu už bude vidieť aj na vašej tvári – pleť bude pôsobiť zdravšie a pozornému oku neunikne ani zlepšujúca sa mentálna pohoda. Po pol roku sa vám stabilizuje hmotnosť a začnete badať aj zlepšenie imunity. Rok bez alkoholu však neoslávte pohárikom! Presne to je ten medzník, keď si môžete zagratulovať k zregenerovanej pečeni a zníženiu rizika chronických ochorení.

Kým sa odhodláte prestať úplne...

Majte po ruke efektívne riešenia. Ak aj alkohol nepijete, Vyprošťovák sa vám bude hodiť aj pri veľkonočnom hodovaní. Sladkosti, údeniny, vajcia – to môže zaťažiť trávenie. Jedným z efektívnych pomocníkov je Vyprošťovák s obsahom hydrogénuhličitanu sodného – látky, ktorá je schopná neutralizovať kyseliny. Ich prebytok sa môže prejavovať ako pocit plnosti alebo tlaku v žalúdku, čo po zvýšenej konzumácii alkoholu postretne mnohých. Vyprošťovák Active obsahuje navyše vitamín C, ktorý pozitívne vplýva na regeneráciu, energetický metabolizmus a pozitívne ovplyvňuje trávenie. Osviežujúca príchuť citrónu sa postará o to, ž esa vám „šumák“ bude piť o niečo príjemnejšie aj počas rán, ktoré by ste najradšej prespali. Osavu konca pôstu neprežente, na Veľkú Noc sa neprejedzte a ak sa náhodou jedno alebo druhé prihodí, Vyprošťovák Active od Vitaru vám pomôže z najhoršieho.

