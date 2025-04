Milan bez mapy v novej online show: Má radšej tofu alebo klobásky?

(Zdroj: Kaufland)

Čo máš v chladničke?

Zrejme vás neprekvapí, že u večne rozlietaného Milana bez mapy sú v prevahe trvanlivé potraviny. Známy odborník na výživu Miško Páleník ocenil aj farebnosť jeho chladničky. „Ľudia často riešia, čo majú jesť, aby to bolo zdravé a aby mali dostatok vitamínov. Najjednoduchšie pritom je, aby náš tanier bol čo najpestrejší, rôzne druhy ovocia a zeleniny, rastlinné aj živočíšne bielkoviny,“ hovorí M. Páleník. Zvládne Milan navariť nutrične vyvážený obed, ktorý obsahuje sacharidy, bielkoviny aj tuky, ovocie alebo zeleninu, za 60 minút a pod dozorom profesionála, ktorého humor je drsnejší ako starý záhradný gril? Všetko sa dozviete v aktuálnej epizóde Čo más v chladničke na youtube, na sociálnych sieťach aj na kaufland.sk.

Apríl je mesiacom zdravia

Nie je náhoda, že Kaufland spúšťa svoj zdravý seriál práve teraz. Svetový deň zdravia si každoročne pripomíname, aby sme nezabudli, že to, ako sa budeme cítiť vo svojom tele, máme z veľkej časti vo vlastných rukách. Respektíve, v žalúdku. Vedeli ste, že mikrobióm dokáže ovplyvniť nielen našu imunitu a trávenie, no často sa prejavuje aj na našej duševnej pohode? Pre jeho dobré fungovanie by sme mali zjesť aspoň 30 rôznych rastlinných druhov potravy týždenne. Miško Páleník na to má jednoduchý trik, odporúča rozdeliť si tanier na tretinky. Na jednu časť si naložte sacharidy. „Pečiva, cestovín, ryže ani zemiakov sa netreba báť, obsahujú množstvo sacharidov, ktoré vám dodajú energiu potrebnú na celý deň. Tie celozrnné majú viac vlákniny a sú lepšie na trávenie,“ vysvetľuje odborník. A čo dať na druhú časť? Vyplňte ju bielkovinami, na výber máte okrem mäsa a rýb aj vajíčka, strukoviny alebo mliečne výrobky. Ideálne je striedať rastlinné a živočíšne zdroje. Poslednú tretinu vášho taniera nech tvorí zelenina, a to čo najfarebnejšia. Minimálny počet farieb je tri, myslite na to, keď si budete najbližšie pripravovať obed alebo večeru.

Vyvážené a pestré stravovanie v Kauflande (Zdroj: Kaufland)

Ďalšie zdravé tipy od Miška Páleníka

Olivový olej má protizápalové účinky. Obsahuje mastné kyseliny, ktoré sú stabilné aj pri vysokých teplotách, preto je vhodné používať ho aj pri varení.

Veľa solíte? U ľudí, ktorí majú vysoký krvný tlak, môže nadmerná konzumácia sodíka viesť k zhoršeniu ich zdravia.

Cestoviny sú zdrojom komplexných sacharidov, ideálne je, keď siahnete po tých celozrnných.

Keď máte na tanieri vyváženú kombináciu sacharidov, bielkovín, tukov a zeleniny, je veľmi malá pravdepodobnosť, že budete po jedle pociťovať hlad, alebo že nebodaj priberiete.

Strýco Filip a Miško Páleník v šou Čo máš v chladničke (Zdroj: Kaufland)

Kaufland online show o zdravej výžive vás aj tento rok prevedie témami o potravinových intoleranciách, vegánstve a vegetariánstve, zdraví či zodpovednom prístupe k potravinám. V každej epizóde sa okrem Strýca Filipa a Miška Páleníka môžete tešiť na špeciálneho hosťa, ktorý ukáže nielen to, čo skrýva jeho chladnička, ale aj ako sa stravuje a ako si poradí so špeciálnou úlohou. Vidíme sa už o mesiac.

