Najúspešnejší slovenský golfista Tadeáš „Teddy“ Teťák prepisuje históriu!

(Zdroj: SPP)

Minulý rok sa postaral o jedno z najväčších prekvapení v slovenskom svete športu, keď sa ako prvý Slovák prebojoval do najvyššej európskej golfovej súťaže – DP World Tour. Tadeáš „Teddy“ Teťák (24) má jasnú víziu: zaradiť sa medzi 50 najlepších golfistov sveta a získať kvalifikáciu na letné olympijské hry 2028.

Teddy Teťák začal s golfom už v piatich rokoch. Bol viacnásobným juniorským majstrom Slovenska v hre na rany, zároveň majster Slovenska mužov v hre na rany a v roku 2018 obsadil skvelé 24. miesto v juniorskom golfovom rebríčku USA. Najväčší úspech však prišiel až po začiatku jeho profesionálnej kariéry.

Historický úspech, aký Slovensko nezažilo

V novembri 2024 sa slovenský golf dočkal momentu, na ktorý čakal roky – Teddy Teťák si po skvelom výkone v Q-School v španielskej Tarragone ako prvý rodený Slovák vybojoval hraciu kartu na DP World Tour. „Je to neuveriteľný pocit, splnil som si sen, ktorý som mal odmalička,“ priznáva mladý športovec, ktorý si minulý rok zaistil hracie karty aj na ďalšie dva dôležité turnaje – Pro Golf Tour a Challenge Tour.

Golf je prácou na plný úväzok

Život profesionálneho golfistu nie je žiadna pohodová prechádzka po ihrisku. Keď Teddy práve nehrá turnaj, trénuje 5-6 hodín denne. „Otec mi vždy hovoril, že golf je práca ako každá iná – ak iní pracujú 40 až 50 hodín týždenne, musím trénovať rovnako veľa, ak chcem uspieť,“ vysvetľuje športovec a dodáva, že profi golf je výzvou aj z pohľadu financií - ročné náklady na tréningy a turnaje sa môžu vyšplhať až do 300 000 eur. „To je suma, ktorú by som len s pomocou rodičov ťažko zvládol. Preto som rád, že sa mi podarilo získať sponzora, s ktorým máme rovnaký pohľad na to, čo môžem v golfe dosiahnuť najbližšie roky,“ vysvetľuje Teddy, ktorého hlavným partnerom sa v lete minulého roku stala spoločnosť SPP.

Na ceste k svetovej elite

Najbližšie roky budú pre Teddyho Teťáka kľúčové: chce sa prebojovať medzi 50 najlepších hráčov sveta a reprezentovať Slovensko na letnej olympiáde v Los Angeles. „Možno to znie príliš sebavedomo, no verím, že na to mám. Potrebujem najmä trpezlivosť, disciplínu a správne nastavenú hlavu,“ usmieva sa talentovaný športovec, o ktorom ešte budeme počuť.

