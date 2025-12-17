MIMORIADNE Pri železničnej trati našli muníciu z II. svetovej vojny! Doprava je prerušená: Zasahujú všetky zložky

ŠAĽA - Na trase medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom je prerušená vlaková doprava. Dôvodom je nájdenie výbušného systému, konkrétne munície.
"Pri prácach na Trnoveckom moste bola nájdená munícia z druhej svetovej vojny. Z dôvodu bezpečnosti bolo potrebné prerušiť železničnú dopravu v úseku Trnovec nad Váhom - Šaľa, ako aj stavebné práce," uviedla pre Topky.sk hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Zdôraznila, že bezpečnosť cestujúcej verejnosti je pre Železnice Slovenskej republiky kľúčová, preto boli na miesto ihneď privolané všetky pohotovostné zložky vrátane pyrotechnikov a aktuálne prebiehajú činnosti k stanoveniu ďalšieho postupu.
Železničná spoločnosť Slovensko už upozornila na to, že spoj medzi Budapešťou a Varšavou bude zo stanice Nové Zámky meškať približne 60 minút. "Vlak mešká v dôsledku prerušenia železničnej dopravy," uviedli.