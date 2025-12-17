Dvojka ide na Vianoce inak: Rozprávka v posunkovej reči, koncerty aj duchovné chvíle

Dvojka STVR ponúkne počas vianočného týždňa od 22. do 28. decembra 2025 premiérovú detskú tvorbu, hudobné dokumenty, koncerty aj duchovné programy. Vysielanie doplnia aj nové diely obľúbených formátov.
Od utorka 23. decembra uvedie Dvojka nové epizódy slovenského večerníčkového seriálu Lesná päťka, ktorý divákov spolu s päticou lesných kamarátov zavedie do zázračnej krajiny poznania – Tajomnie. V ten istý deň zaradí aj nový folklórny film Mareka Ťapáka Deň štedrovečerný, ktorý v zasneženom Zuberci oživuje zvyky a tradície spojené s prípravami na Štedrý deň.
Na Štedrý deň (24. december) odvysiela Dvojka novú rozprávku s nepočujúcimi hercami Zázračná moc 2: Zlodej rozprávok, voľné pokračovanie vlaňajšej premiéry. Príbeh sa odohráva v Kráľovstve rozprávok, ktoré sa ocitne v ohrození, keď zlodej začne kradnúť čarovné artefakty. Do sveta ľudí prichádza škriatok Svetluška, ktorá môže všetko zachrániť, ak nájde odvahu a naučí sa veriť sama v seba.
Prvý sviatok vianočný (25. december) bude na Dvojke patriť hudobným dokumentom a koncertom. Diváci uvidia dve premiérové časti dokumentárneho seriálu Textári: Na počiatku bolo slovo a Textári: Nová vlna, ktoré mapujú slovenské textárstvo od začiatkov po súčasnosť. Nasledovať bude koncertná bodka Textári – symfónia umenia, kde zaznejú hity slovenských textárov v podaní interpretov ako Pavol Hammel, Peter Lipa, Kuly, Katarína Knechtová a ďalší.
V ten istý deň odvysiela Dvojka aj tradičný koncert Vianoce v Bratislave, ktorý sa už viac než 15 rokov radí k vrcholom adventnej bratislavskej sezóny. Predstaví sólistov Slávku Zámečníkovú, Václavu Krejčí Houskovú, Daniela Čapkoviča, Jozefa Benciho, saxofonistku Soňu Širokú, ako aj Bratislavský chlapčenský zbor a Zbor Slovenského národného divadla. Súčasťou sviatočného vysielania budú aj Služby Božie z Pezinka.
Na druhý sviatok vianočný (piatok 26. december) sa Dvojka pozrie na východoslovenskú hudobnú scénu v premiérovom dokumente DNA POPU: IMT Smile. Večer doplní vianočný benefičný koncert V slovenskom Betleheme z Kostola Božského srdca v Partizánskom, kde vystúpia Kandráčovci s Monikou Kandráčovou a ďalšie folklórne súbory, moderuje Ľubomír Bajaník. Dvojka ponúkne aj vianočný špeciál súťažnej šou Lov slov, v ktorom budú osemsmerovky, krížovky a slovné hádanky riešiť známe osobnosti: Petra Dubayová, Dominika Richterová a Andrea Imrichová. Špeciál bude mať opäť charitatívny rozmer.
V sobotu 27. decembra uvedie Dvojka ďalšiu premiérovú časť hudobnej série DNA POPU: No Name, ktorá sa zameria na hudobné začiatky kapely, jej kariéru aj najväčšie hity.
V nedeľu 28. decembra zaradí Dvojka duchovný program Hľadajme, čo nás spája, ktorý sa pri príležitosti 1700. výročia Nicejského koncilu venuje významu Nicejského vyznania viery pre súčasnosť a ekumenický dialóg medzi cirkvami. Nasledovať bude premiérový dokument Arcibiskup Bernard Bober, ktorý predstaví košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera – jeho vieru, službu, ľudskosť, pokoj aj vnútornú silu, s ktorou vedie svoju arcidiecézu už viac než 15 rokov.
