Šetrite, aj keď nakupujete! S PLANEO+ máte extra zľavy aj na zľavnené produkty

(Zdroj: Planeo)

Predstavte si, že by ste pri každom nákupe elektrospotrebičov automaticky ušetrili ešte viac, než vám ponúka výhodná akcia. To vám garantuje program PLANEO+, do ktorého sa zaregistrujete na planeo.sk alebo pri návšteve ktorejkoľvek zo 61 predajní PLANEO. Na webe to trvá doslova len pár sekúnd, v predajni vám ochotne pomôžu predajcovia a vy okamžite získavate extra zľavy, najvýhodnejšie ceny a ďalšie bonusy ako napríklad špeciálne akcie, darčeky či bezplatné služby.

Prečo sa oplatí registrovať?

Extra zľava 10 % , a to aj na už zľavnené produkty. Či už kupujete novú chladničku, kávovar Catler , obľúbený epilátor Lumea IPL 9900 series , s PLANEO+ ušetríte ešte viac

Zľavy vidíte okamžite – pri produktoch sa vám hneď zobrazí extra cena pre členov, takže netreba nič prepočítavať.

Vyzdvihnutie objednávky do 30 minút po objednaní

Vyzdvihnutie tovaru do 24 hodín - objednajte si do 15:00 a na ďalší pracovný deň bude váš vysnívaný produkt k dispozícii, a to bez akýchkoľvek poplatkov. Perfektná služba pre všetkých, ktorí sa nechcú viazať na kuriéra, výhodná pre veľké spotrebiče ako napríklad chladnička s mrazákom hore , sklokeramické varné dosky , kvalitná umývačka riadu ,

Doprava PREMIUM - školení pracovníci vám tovar nielenže prinesú a vynesú až domov, ale ho aj zapoja a uvedú do prevádzky. A čo so starým spotrebičom? O ten sa taktiež postarajú a odvezú ho na ekologickú likvidáciu. Žiadne starosti, iba radosť z nového spotrebiča.

Jednoduchšie reklamácie bez bločka – vo svojom účte máte stály prehľad objednávok

(Zdroj: Planeo)

Pozrite sa, ako to vyzerá v praxi:

Televízor, ktorý pozdvihne váš zážitok zo sledovania na úplne novú úroveň

LG 55UT73006LA je vybavený technológiou UHD s podporou HDR10 Pro, čo ponúka dokonale ostrý obraz s realistickými farbami. Vďaka operačnému systému webOS Re:New Program máte v televízore počas 5 rokov štyri aktualizácie na najnovšie praktické funkcie a technológie. Pre filmových fajnšmekrov je lahôdkou ežim FILMMAKER mode, ktorý umožňuje sledovať film v jeho najautentickejšej verzii s režisérskymi nastaveniami.

S PLANEO+ ušetríte na TV LG 55UT73006LA bezmála 50 eur (Zdroj: Planeo)

Moderná chladnička s inteligentným riešením priestoru

Elegantná kombinovaná chladnička Samsung RB38C600CS9/EF ponúka veľký objem a praktické rozdelenie priestoru. Vďaka technológii SpaceMax™ je interiér priestranný bez nutnosti zväčšenia vonkajších rozmerov. Funkcia NoFrost eliminuje potrebu manuálneho odmrazovania, zatiaľ čo technológia All-Around Cooling udržuje stabilnú teplotu v každom kúte chladničky. Režim AI Energy odhaduje spotrebu energie podľa spôsobu používania chladničky a ak by mala spotreba prekročiť stanovenú hodnotu, odporučí vám aktivovať úsporný režim pre úsporu až 15 % energie. Zásuvka Huminidy Fresh + má ovládanie na nastavenie ideálnej vlhkosti, aby vaše ovocie a zelenina zostali dlho čerstvé.

S PLANEO+ kúpite chladničku Samsung RB38C600CS9/EF o 11 % lacnejšie! (Zdroj: Planeo)

Novinka medzi kávovarmi

Milovníci kávy si prídu na svoje s plnoautomatickým kávovarom Sencor SES 8500BK. Iba 18-centimetrov široký kávovar s ovládaním cez wi-fi pripravuje klasické espresso či americano aj mliečne špeciality ako cappuccino, latté a ďalšie, ale aj čaj už za 40 sekúnd. Veľkou výhodou je odnímateľná nádoba na mlieko, ktorú po použití odložíte aj s mliekom do chladničky. Má program na odstraňovanie vodného kameňa a funkciu samočistenia.

Kávovar Sencor SES 8500BK stojí s PLANEO+ o 54 eur menej. (Zdroj: Planeo)

- reklamná správa -