Biedronka konečne dorazila na Slovensko a pristála v Miloslavove

(Zdroj: Getty Images)

Po dvoch desaťročiach prichádza na slovenský maloobchodný trh nový a silný hráč. Biedronka - súčasť rodinou kontrolovanej a na burze kótovanej spoločnosti Jerónimo Martins vstupuje na Slovensko so svojimi prvými predajňami. Biedronka otvára prvú predajňu 5.3.2025, o 14:00 v Miloslavove (adresa: 3265 Dunajská Lužná), neďaleko Bratislavy so špeciálnymi atrakciami a akciami pripravenými pre prvých zákazníkov.

Hlavným lákadlom tejto a ďalších predajní Biedronka, ktoré budú čoskoro otvorené, má byť kombinácia nízkych cien s najlepšou kvalitou na trhu.

Pred otvorením predajní spoločnosť pripravila úplne nové distribučné centrum vo Voderadoch, kde bude logistiku nového reťazca Biedronka podporovať tím 66 ľudí. V blízkej budúcnosti bude nasledovať otvorenie predajní v ďalších slovenských mestách vrátane Zvolena, Považskej Bystrice, Nových Zámkov a Senice. Jerónimo Martins Slovensko plánuje postupne rozširovať svoju prítomnosť v regiónoch Slovenska. Celkovo už teraz celá spoločnosť zamestnáva takmer 300 ľudí vrátane predajní, centrály v Bratislave a vlastného distribučného centra.

„Dnešný deň je pre skupinu Jerónimo Martins šťastným dňom, pretože prichádzame, pre nás do novej krajiny, so značkou Biedronka v roku jej 30. výročia. Veríme, že na Slovensku dokážeme urobiť pozitívne zmeny a budeme úzko spolupracovať so slovenskými dodávateľmi, aby sme vytvorili čo najlepšiu ponuku za čo najnižšie ceny pre slovenských spotrebiteľov a rodiny,“ povedal predseda predstavenstva skupiny Jerónimo Martins Group Pedro Soares Dos Santos.

Na kvalite záleží rovnako ako na cene

Vo svojej vôbec prvej predajni na Slovensku, ktorá sa nachádza v Miloslavove (3265 Dunajská Lužná), bude Biedronka ponúkať viac ako 3 400 výrobkov, pričom jej cieľom je vytvoriť ponuku čerstvých potravín v spolupráci so slovenskými dodávateľmi. Vďaka jedinečnej kombinácii agility, nákladovej efektívnosti organizácie a zamerania na lokálne zásobovanie je reťazec vždy verný mottu Nízke ceny každý deň.

Prvú predajňu postavila slovenská developerská spoločnosť od základov za dva a pol mesiaca, jej predajná plocha je 876 metrov štvorcových a celková plocha predajne vrátane zázemia 1 239 metrov štvorcových. Je priestranná, s najmodernejším dizajnom, vybavená jasným LED osvetlením, šiestimi samoobslužnými pokladňami a tromi tradičnými pokladňami a elektronickými cenovkami, cenovými kontrolórmi a automatom na vratné zálohy. Čerstvé ovocie a zelenina - ak je to len trochu možné aj zo Slovenska - ako aj chlieb pečený niekoľkokrát denne, čakajú na zákazníkov od prvého dňa. Na zákazníkov čaká aj vyhradené parkovisko predajne so 61 miestami, z toho 3 pre telesne postihnutých zákazníkov. Biedronka tiež plánuje inštalovať nabíjacie stanice pre elektromobily a fotovoltické panely na streche predajne.

„Našou prioritou je ponúkať slovenským zákazníkom kvalitné a čerstvé potraviny za najnižšie ceny. Od začiatku sme sa zamerali aj na spoluprácu so slovenskými dodávateľmi, s ktorými sme vytvorili niekoľko privátnych značiek, ktoré kladú dôraz na kvalitu, čerstvosť a udržateľnosť. Tieto hodnoty - spolu s férovosťou a transparentnosťou v našom podnikaní - sú kľúčovými faktormi pre dlhodobý rast spoločnosti Biedronka na Slovensku,“ hovorí o vstupe spoločnosti na trh Maciej Łukowski, generálny riaditeľ spoločnosti Jerónimo Martins Slovensko.

Spoločnosť Biedronka si cení svoju povesť, najmä pokiaľ ide o kvalitu jej výrobkov a postavenie dôveryhodného zamestnávateľa. Tím maloobchodného reťazca pre zabezpečenie kvality monitoruje čerstvosť a ďalšie senzorické a kvalitatívne parametre priamo aj v distribučnom centre, čím zabezpečuje, aby sa do predajní dostali len výrobky spĺňajúce najvyššie štandardy. Pri vývoji privátnych značiek spoločnosť Biedronka úzko spolupracuje s miestnymi výrobcami, aby zabezpečila, že sa vyrovnajú kvalite najpredávanejších výrobkov na trhu v každom segmente, alebo ju dokonca prekonajú. Cieľom je ponúknuť zákazníkom za ich peniaze najvyššiu možnú kvalitu.

Špeciálne akcie pre prvých klientov

Zákazníci, ktorí počas slávnostného otvorenia 5. marca 2025 nakúpia minimálne za 30 €, získajú tri kupóny v hodnote 10 € na ďalšie nákupy. Okrem toho budú všetky kozmetické výrobky ADIDAS ponúkané so špeciálnou zľavou viac ako 50 % z bežnej ceny. Aj čajové výrobky Teekanee budú ponúkané s 50% zľavou, čipsy „Slovakia“ - 30% a toaletné a kuchynské papiere QUEEN tiež.

Pravidelné otváracie hodiny predajne Miloslavov budú od pondelka do soboty 7:00-21:00 a v nedeľu 8:00-20:00.

Skupina so silnými hodnotami a jasnou víziou

Skupina Jerónimo Martins (Jerónimo Martins, SGPS, S.A.) je medzinárodná rodinná spoločnosť so sídlom v Lisabone, ktorá sa špecializuje na maloobchodnú distribúciu potravín a je kótovaná na lisabonskej burze Euronext. Má viac ako 230 rokov skúseností v oblasti obchodu a maloobchodného predaja potravín a prevádzkuje viac ako 5 700 predajní v Portugalsku, Poľsku a Kolumbii.

V Poľsku vlastní Jerónimo Martins spoločnosť Biedronka, najväčší diskontný reťazec potravín v krajine, ktorý v roku 2025 oslávi 30. výročie svojho vzniku. S 3 720 predajňami a viac ako 81 000 zamestnancami je najväčším zamestnávateľom v Poľsku a druhou najväčšou spoločnosťou v krajine, pokiaľ ide o tržby. Skupina v Poľsku prevádzkuje aj sieť Hebe, ktorá sa špecializuje na výrobky pre zdravie a krásu a nedávno expandovala na Slovensko.

V Portugalsku vedie Jerónimo Martins veľmi úspešnú sieť supermarketov a hypermarketov Pingo Doce. Spoločnosť vlastní aj veľkoobchodný reťazec Recheio Cash & Carry, kaviarne Jeronymo a cukrárne Hussel a je tiež významným výrobcom potravín so svojou spoločnosťou Jeronimo Martins Agro-Alimentar.

Nová webová stránka biedronka.sk je zdrojom informácií o nových akciách pre zákazníkov spolu s tlačenými skladačkami v predajniach. Pre tých, ktorí hľadajú nové pracovné príležitosti, pripravila Biedronka špeciálnu stránku: pracujvbiedronke.sk.

- reklamná správa -