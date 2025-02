TOP 5 hier v TIPOS kasíne, ktoré musíte vyskúšať

(Zdroj: Tipos)

Sú lákavé, graficky premakané do posledného detailu a pri troche šťastia nosia krásne výhry. Reč je o hrách v TIPOS kasíne. K dispozícii sú ich stovky a ty nevieš, ktorú si vybrať? Dávame ti do pozornosti 5 hier, ktoré určite stoja za vyskúšanie.

Hunter's Dream 2

Znie to až neuveriteľne, ale dva z posledných troch TIPOS jackpotov padli práve v tejto hre. Náhoda alebo je tento slot jednoducho určený na parádne výhry?

Kto si ho zapne sa razom atmosférou prenesie na Divoký západ, pričom naňho čakajú symboly ako vatra, poľovník a iné, ale aj klasické symboly 9, 10, J, Q, K, A.

Ale späť k tým výhram. V decembri priniesla totiž hra Hunter's Dream 2 výhru rozprávkových 134 843 €. Vo februári to bola takisto šesťciferná suma - 113 021 €.

Toto je slot, ktorý treba roztočiť ešte dnes!

Rise of Coins

Hra Rise of Coins patrí ku grafickým skvostom v našom kasíne. Prenesie ťa do dôb starovekého Egyptu, keďže tu nájdeš symboly Skarabea, egyptských bohov či archeológa, ale aj symboly 10, J, Q, K, A, ako aj Zlatú knihu, ktorá je BONUS-ovým symbolom. Kto má rád zaujímavé spracovania hier, mal by si ju určite zapnúť.

Apropo, prednedávnom aj na nej padol skvelý jackpot. Viac ako 120-tisíc eur! Navyše, noví hráči môžu využiť skvelý bonus za registráciu, vďaka ktorému si môžu hru vyskúšať bez rizika!

Mega Joker

Čo by to bol za slot, ak by nemal JOKERA. V tomto prípade dokonca Mega.

S Mega Jokerom môžeš očakávať rýchlu hru s ovocím. Teš sa na obrovské množstvo výherných línií s mega šancami na výhru! Tentoraz bláznivý žolík spôsobuje „neplechu“ na štyridsiatke výherných línií. Nahrádza všetky symboly a v správnej kombinácii ti pomôže rozlúsknuť megavýhry! Mega Joker sa hrá na 5 valcoch a až 40 výherných líniách. Tvojim cieľom bude spojiť 3, 4 alebo 5 rovnakých symbolov na výhernej línii.

Výherné kombinácie začínajú na prvom valci vľavo a vedú pozdĺž aktívnej výhernej línie k poslednému valcu vpravo v bežnej hre. Symboly vo výhernej kombinácii musia ležať vedľa seba bez toho, aby sa medzi nimi nachádzali ďalšie symboly. Symboly Scatter vyhrávajú bez ohľadu na výherné línie. Ak máš šťastie, môžeš si k výhre prilepšiť ďalšími free spinmi zadarmo!

Respin Joker

Jedna z najväčších klasík, aké nájdeš v TIPOS kasíne. Dizajnom, vzhľadom aj charakterom pripomína slot veľmi nápadné hracie automaty z 90. rokov.

Tri riadky, tri valce. Kto je klasik, siahne po tomto slote. Ide o klasickú ovocnú hru, kde okrem hrozna, citrónov, čerešní či melónov zohráva hlavnú úlohu JOKER. Traf ho v línii s ďalšími dvomi ovociami a výhra je na svete. Navyše, v tomto momente sa ti roztočia valce ešte raz.

81 Fruits of God

Kto má chuť na skvelú štvorvalcovú hru s 3 výhernými symbolmi z obdobia gréckych bohov, nech roztočí valce. Božské ovocie nosí symboly kiwi, citrón, pomaranč, hrozno, granátové jablko, ale aj výnimočné symboly ako luk, topánky, kladivo a divoký Wild symbol.

Čo je zaujímavé, tak Divoký symbol má podobu bohov Hermes, Artemis a Hephaestus. V prípade nevýhernej obrazovky Hermes rozbije všetky symboly na línii, vrátane seba samého a nahradí ich náhodnými symbolmi z výhernej tabuľky. Rovnakú funkciu majú aj ďalšie dva božské symboly Artemis a Hephaestus.

Antickí bohovia vedeli byť krutí, ale v tomto prípade čaká na odvážnych nasledovníkov Herkula či Perikla len ich spriaznená pomoc a čo najkrajšie výhry.

Stačí roztočiť valce v TIPOS kasíne a presvedčiť sa na vlastnej koži.

(Zdroj: Tipos)

Hranie hazardných hier je určené pre osoby od 18 rokov. Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť!

- reklamná správa -