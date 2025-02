Kontrola zraku či EKG priamo v práci? Union bojuje za zdravie zamestnancov už 15 rokov, slovenské firmy sa navzájom inšpirujú v prevencii

(Zdroj: Union)

Ergonomické pomôcky, možnosť oddychu, športu či vzdelávania priamo na pracovisku. To je realita mnohých slovenských firiem, ktoré neváhali a zapojili sa do unikátnej súťaže Zdravá firma roka. Jej cieľom je vzájomná motivácia a inšpirácia v tom, ako vytvárať čo najlepšie podmienky pre zdravie zamestnancov priamo v práci. Za projektom stojí už 15 rokov Union zdravotná poisťovňa a počet spoločností, ktorých zdravie „svojich“ ľudí zaujíma, stále narastá a v tomto roku sa do nej zapojilo 53 zamestnávateľov.