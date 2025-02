Budúcnosť kúpeľnej liečby sa rodí v Piešťanoch

(Zdroj: Ensana)

Pacienti, ktorí chodia do Piešťan majú „na vlastnej koži“ vyskúšané, že kúpeľná liečba funguje. Slovenské vedecké kapacity zatiaľ skúmajú, kam by sa účinky kúpeľnej liečby už v blízkej budúcnosti dali posunúť a chcú o tom poskytnúť relevantné dôkazy.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany si už dlhé roky udržiavajú povesť jednej z najvýznamnejších kúpeľných destinácií v Európe. Nezaspali však na vavrínoch a nespoliehajú sa na to, že ich konkurencieschopnými spraví spomienkový optimizmus. Zapojili preto všetky dostupné zdroje, aby v súčinnosti s vedcami, lekármi, vzdelávacími a štátnymi inštitúciami posunuli kúpeľnú liečbu na ešte vyššiu úroveň. Zelenú pre vedu a výskum, ktorý otvorí nové obzory v oblasti kúpeľnej liečby nielen na Slovensku ale aj vo svete dostali od Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže vo forme osvedčenia, ktoré kúpele ako prvé a jediné na Slovensku oprávňuje k výskumnej činnosti. Kúpele Piešťany tak osvetlia cestu aj ostatným, ktorí by sa chceli vydať na vzrušujúce bádanie a ponúknuť výsledky exaktného vedeckého skúmania prírodných zdrojov svojim pacientom.

(Zdroj: Ensana)

Unikátne zdroje, unikátne metódy

Podľa generálneho riaditeľa Kúpeľov Piešťany a Smrdáky, Mgr. Petra Bednarčíka je kúpeľníctvo unikátnym odvetvím, ktoré sa nezaobíde bez prírodných liečivých zdrojov a je pevne zviazané s miestom, kde sa liečivé zdroje vyskytujú. Kľúč k tomu, ako zdroje využiť naplno sa na piešťanskom Kúpeľnom ostrove rozhodli hľadať spolu s odborníkmi: „Kúpele Piešťany sú miestom, kde príroda a veda idú ruka v ruke. Naša termálna voda a liečivé bahno majú preukázateľné terapeutické účinky, no my chceme presne pochopiť, ako fungujú a rozšíriť tak možnosti ich použitia. To je našou víziou na najbližšie roky,“ dodáva riaditeľ.

(Zdroj: Ensana)

Piešťany sú na Slovensku i vo svete známe svojimi prírodnými pokladmi – termálnou vodou a bahnom, ktoré pomáhajú pri liečbe pohybového aparátu a neurologických ochorení. No vďaka osvedčeniu, ktoré kúpele oprávňuje k intenzívnej vedeckej a výskumnej činnosti sa Kúpeľom Piešťany darí získavať odpovede na otázky o pôsobení prírodných zdrojov na ľudský organizmus. Najmodernejšie vedecké metódy umožňujú skúmať piešťanskú vodu a bahno až na molekulárnej úrovni a prvé, veľmi zaujímavé odpovede o účinkoch podnecujú výskumníkov k ešte detailnejšiemu bádaniu: „Už dnes vieme, že kúpeľná liečba dokáže modifikovať zápalovú odpoveď a doslova sa pohrať s imunitným systémom. Práve rozladený imunitný systém zohráva najvýznamnejšiu rolu pri mnohých neurogeneratívnych ochoreniach. Tým pádom už máme v rukách prvý dôkaz o tom, ako by mohla kúpeľná terapia fungovať u pacientov s Parkinsonovou chorobou a vytvára to predpoklad, že to bude podobné pri Alzheimerovej chorobe či u pacientov s roztrúsenou sklerózou. Pri každom z týchto ochorení totiž zohráva kľúčovú úlohu práve imunitný systém,“ vysvetľuje doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc. Na vedeckom bádaní okrem vedca zo SAV spolupracujú aj ďalší poprední odborníci, ako prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD., doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat., a s cieľom využiť všetky dostupné možnosti z medicínsej praxe, vedy a výskumu na zlepšenie kvality života pacientov. O implementáciu nových poznatkov do liečby pacientov sa postará vedúca lekárka MUDr. Alena Korenčíková.

Nová éra kúpeľnej liečby

Na to, aby bolo možné realizovať klinické skúšania vody a bahna, ktoré budú prebiehať rovnako, ako prebiehajú klinické skúšania liekov, bude potrebné vybudovať špičkové centrum na vedu a výskum. V rovine plánu je Bolemanov balneologický výskumný ústav, ktorý by umožnil robiť vedu a výskum priamo pri zdroji a takpovediac pod jednou strechou. Evidence-Based Medicine (medicína založená na dôkazoch) v spojení s kúpeľníctvom sa tak môže stať súčasťou identity Kúpeľov Piešťany, čo vyšle signál o obrovskom potenciáli kúpeľnej liečby na Slovensku aj do sveta. Výskum v Piešťanoch sa zameriava nielen na liečbu pohybového ústrojenstva, ale aj na možnosti liečby ďalších ochorení. O tých máme šancu dozvedieť sa vďaka rozboru prírodných zdrojov až na úroveň molekúl.

(Zdroj: Ensana)

Mikrobióm piešťanského bahna: Poklad, ktorý ešte len objavujeme

„Jednou z najfascinujúcejších oblastí výskumu je štúdium mikrobiómu piešťanského bahna. Tento jedinečný ekosystém obsahuje baktérie a metabolity, ktoré môžu mať významné liečivé účinky. Pokročilé technológie umožňujú izolovať tieto účinné zložky a využiť ich potenciál nielen v medicíne, ale aj v priemysle či odpadovom hospodárstve,“ dodáva doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat. V prípade, že sa podarí zrealizovať v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine aj ďalšie klinické skúšania, pribudne k dôkazom o účinkoch piešťanského bahna a vody na doplnkovú liečbu Parkinsonovej choroby možno aj rad ďalších diagnóz, pri ktorých budú kúpele pacientom značne nápomocné.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany si vďaka inovatívnemu prístupu k prírodným zdrojom upevňujú svoju pozíciu centra napredovania a rozvoja možností kúpeľnej liečby. Vďaka unikátnemu spojeniu prírody, vedy a medicíny sa stávajú dôležitým pilierom budúcnosti slovenského kúpeľníctva. Ak hľadáte miesto, kde sa tradície stretáva s inováciami a vedeckým prístupom, sledujte novinky, s ktorými budú postupne prichádzať Kúpele Piešťany. Začala tam totiž nová éra zrodu budúcnosti kúpeľnej liečby.

