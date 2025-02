Zažite príchuť legendárneho talianskeho festivalu piesní priamo na Slovensku v šou „Flying to SanRemo“!

Neuveriteľná šou z Talianska pod názvom Flying to SanRemo prinesie na Slovensko ochutnávku tých najväčších talianskych hitov z najznámejšieho talianskeho hudobného festivalu v podaní festivalovej legendy Fiordaliso a skutočných talianskych spevákov a muzikantov už 2.marca 2025 v Majestic Music Clube (MMC) Bratislava o 18:00 hod.

Najpopulárnejšia hudobná súťaž, ktorá sa od roku 1951 koná každý rok v talianskom kúpeľnom meste Sanremo priniesla hudobnému svetu nie jedného interpreta, či nejeden hit.

Keďže ide o súťaž výhradne talianskych skladieb, súťažiaci sú v prevažnej väčšine talianski interpreti. A práve populárni profesionálni talianski vokalisti Francesco Filizzola, Monica Harem, JJ Vianello, Manuela Prioli v sprievode stredomorského „slnečného“ orchestra spolu s ikonou festivalu v Sanreme vyrazili na európske turné, aby predstavili fanúšikom mimo Talianska svoj netriviálny pohľad na najväčšie hity festivalu.

Najväčšou hviezdou tejto show je nepochybne 9-násobná účastníčka festivalu SanRemo legendárna Marina Fiordaliso, známa pod umeleckým menom Fiordaliso, ktorá ponúkne nielen svoj najväčší hit z roku 1984 „Non Voglio mica la luna“, ale aj ďalšie pôvodné legendárne piesne ako Fatti Miei“, „Volando Sognando“ a ďalšie.

Producenti show dokonca prisľúbili aj novú verziu megahitov „L’italiano“ a „Volare“ a chýbať nebudú ani najznámejšie talianske skladby ako „Azzuro“, „Felicita“, „Il Ragazzo della via Gluck“, „Ci Sara“, „Come Vorremashed“ a mnoho ďalších hitov.

Show „Flying to Sanremo“ s kúzlom Dolce Vita vás vtiahne do atmosféry pôvodného festivalu 80. rokov s vašimi obľúbenými pesničkami, dobrou náladou, glamourom a kúzlom talianskej elegancie. A to všetko v doprovode orchestra "VERI ITALIANI“ zloženého z hudobníkov s veľkým talianskym srdcom, medzi ktorými sa vyníma najmä saxofonista a flautista Davide di Gregoria, pravidelný účinkujúci na festivale Sanremo, známy ako dlhoročný spolupracovník Andreu Bocelliho.

Najväčšie talianske hity z najznámejšieho talianskeho hudobného festivalu v podaní festivalovej legendy Fiordaliso a skutočných talianskych spevákov a muzikantov už 2.marca 2025 v Majestic Music Clube (MMC) Bratislava o 18:00hod. Vstupenky nájdete v sieti PREDPREDAJ.SK

