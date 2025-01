Zdravie pre celú rodinu? Imunitu pomôže posilniť aj týchto 7 jednoduchých prírodných tipov

Iba keď sme zdraví, môžeme si užívať život naplno. (Zdroj: pexels)

Je tu sezóna častých ochorení detí aj dospelých a my hľadáme všetky možné metódy, ako sa im vyhnúť. Prinášame vám 7 prostriedkov, ktoré nepatria k tým najznámejším, zato sú pre imunitu mimoriadne účinné.

Posilniť imunitu celej rodiny nie je len o vitamínoch, doplnkoch výživy a liekoch – je to o malých krokoch, ktoré spájajú zdravie a pohodu. „Či už začnete dňom s pohárom vody a kurkumy alebo si osvojíte nové návyky, každý krok smerom k zdravšiemu životnému štýlu sa ráta. Pridajte k tomu prírodnú podporu a máte vysokú šancu zlepšiť obranyschopnosť vášho organizmu,“ hovorí PharmDr. Anna Jauschová z TRIO Lekáreň Liberi

Sme uprostred sezóny častých ochorení detí aj dospelých

„Imunitný systém potrebuje pre správne fungovanie rovnováhu a harmóniu, a to bez ohľadu na vek. Pri jeho posilňovaní je dôležité uvedomiť si, že podporujeme celý systém, nie iba jeho konkrétnu časť, ako je to napríklad pri budovaní svalov,“ hovorí dr. Jauschová. Podľa slov skúsenej farmaceutky sa imunitný systém detí formuje až do približne desiateho roku života. „Najintenzívnejšie zaťaženie zažíva v období návratu do kolektívu po prázdninách a počas zimných a jarných mesiacov. Deti so slabšou imunitou, alergiami, intoleranciami, ale aj nedostatkom spánku či stresom, však môžu zápasiť s chorobami prakticky celoročne – od septembra až do mája,“ objasňuje PharmDr. Anna Jauschová. Podľa jej poznatkov sezóna častých ochorení zasahuje deti aj dospelých najmä medzi novembrom a aprílom.

7 účinných tipov farmaceutky na posilnenie imunity

1. Ranný rituál: Pohár vody s citrónom a štipkou kurkumy

Tento jednoduchý nápoj je doslova štartérom imunity. Citrón dodáva telu vitamín C a kurkuma má silné protizápalové účinky. Navyše naštartuje trávenie, čo je základ pre dobré vstrebávanie živín z jedla počas dňa. „Začnite deň elixírom z lyžice olivového oleja, pol lyžičky kurkumy a s pár kvapkami citróna. Tento elixír môžete zapiť vodou izbovej teploty,“ odporúča farmaceutka.

2. Smiech ako terapia

Viete, že smiech a pozitívne nastavenie mysle dokážu posilniť imunitný systém? „Pri smiechu sa znižuje hladina stresového hormónu kortizolu, ktorý imunitu oslabuje, a naopak sa zvyšuje produkcia endorfínov, ktoré podporujú celkovú vitalitu,“ objasňuje jeho účinky dr. Jauschová. Zaveste si do kuchyne zoznam obľúbených rodinných vtipov, naplánujte večer s komédiou alebo si zahrajte hry, ktoré vyvolávajú smiech – vaše zdravie vám za to poďakuje.

3. Dychové cvičenia pre okysličenie aj pre lepšie vzťahy

Pravidelné hlboké dýchanie nie je len o relaxe – okysličuje telo a podporuje imunitné bunky. Čo odporúča farmaceutka s dlhoročnou praxou? „Každé ráno si s rodinou skúste 5 minút sadnúť a robiť jednoduché dychové cvičenia, napríklad techniku „4-7-8“ (nadýchnite sa na 4 sekundy, zadržte dych na 7 sekúnd a vydýchnite na 8 sekúnd). Tento krátky rituál je perfektný na naštartovanie dňa v pokoji a harmónii a zároveň utužuje vzťahy.“

4. Hrajte sa s farbami na tanieri

Jedzte „dúhu“ – jedlo bohaté na farby je bohaté na živiny. Zelená ako špenát, brokolica znamená vitamíny B a K, oranžová - mrkva, batáty zas betakarotén, červená - paradajky, červená paprika, je plná antioxidantov. Spravte z rodinných jedál kreatívny rituál – každý si môže nakresliť farebný jedálny plán a skúste si „nachytať“ čo najviac farieb na tanieri.

Farebné jedlo nám aj viac chutí. (Zdroj: pexels)

Nájdite spojencov v prírode

Pri budovaní silnej imunity celej rodiny sú prírodné produkty cenným pomocníkom. S prírodnými spojencami môžete imunite celej rodiny dodať potrebnú silu na zvládanie náročnejších období. „Napríklad betaglukán, ktorý nájdeme v hubách ako hliva ustricová, v kvasniciach či morských riasach, je známy ako výživa pre imunitné bunky. Aktivuje ich, podporuje produkciu antibakteriálnych látok, zvyšuje účinnosť antibiotík a skracuje priebeh ochorení. Keďže ľudské telo nedokáže betaglukán efektívne využiť z prírodných zdrojov, ideálnym riešením sú výživové doplnky,“ radí farmaceutka Anna Jauschová a odporúča pri ich výbere všímať si obsah betaglukánu v čistej forme. Denná dávka betaglukánu by mala byť 100 – 300 mg denne bez ohľadu na hmotnosť.

liva je pre imunitu cenný zdroj, no museli by sme jej zjesť niekoľko tanierov denne, aby bola účinná. (Zdroj: shutterstock)

Podobne cenný je aj, ktorý nazývame prírodným multivitamínom. Obsahuje až 24-krát viac vitamínu C než citrusy, vitamíny E, K a P, betakarotén, provitamín D a omega mastné kyseliny 3, 6, 9 i vzácnu omega 7.dopĺňa farmaceutka.“ dodáva dr. Jauschová.

Zobraziť galériu (4) Rakytníku sa hovorí aj „ananás severu“. (Zdroj: Shutterstock)

6. Probiotiká

Až 80 percent imunitných buniek sa nachádza v črevách. „Probiotiká produkujú látky, schopné bojovať s patogénmi, vyskytujúcimi sa v ľudskom organizme, čo pôsobí ako prevencia pred vznikom infekčných a zápalových ochorení. Zdravý črevný mikrobióm chráni okrem iného aj pred respiračnými chorobami. Užívanie vhodných probiotík, prípadne probiotík v kombinácii s ďalšími látkami, ovplyvňujúcimi imunitný systém, je veľmi prospešné,“ prízvukuje Anna Jauschová.

7. Ženšen – energia a imunita z prírody

Ženšen, nazývaný aj „koreň života“, je prírodný adaptogén, ktorý pomáha telu zvládať stres, posilňuje imunitný systém a dodáva vitalitu. Jeho účinky ocenia najmä ženy, ktoré majú hektický životný štýl – ženšen pomáha zvyšovať energiu a koncentráciu, no zároveň podporuje odolnosť voči vírusom. „Môžete ho zaradiť do dennej rutiny vo forme čaju, tinktúry alebo kapsúl, pričom stačí aj malá denná dávka na dosiahnutie pozitívnych účinkov,“ hovorí Anna Jauschová, pričom upozorňuje na dôležité pravidlo: „Nezabudnite sa pred každým užívaním doplnkov výživy poradiť so svojim lekárom alebo lekárnikom,“ uzatvára.

