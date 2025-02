Žiakom sa blížia týždenné jarné prázdniny: Sú rozdelené tradične na tri termíny

Ilustračné foto (Zdroj: TASR / Radovan Stoklada)

archívne video

Jarné prázdniny v lyžiarskom stredisku Vrátna Malá Fatra (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Od 17. do 21. februára absolvujú voľno školáci z Košického kraja a Prešovského kraja. Nasledovať bude voľno pre deti z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja od 24. do 28. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja v termíne od 3. do 7. marca.

Harmonogram prázdnin

Posledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú od školy oddychovať od 17. do 22. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 23. apríla.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 30. júna do 31. augusta. Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.