Správne začiatky pre deti a mladých: Zákazníci Tesca môžu hlasovaním podporiť lokálne projekty

(Zdroj: TESCO)

Cieľom nového grantu Tesca je podporiť lokálne projekty z rôznych oblastí, ktoré majú pozitívny vplyv na deti a mladých ľudí do 26 rokov a „dopriať im správny začiatok do života“.

Hneď v prvej edícii programu plánuje Tesco podporiť 231 projektov naprieč Slovenskom sumou viac ako 223 000 eur. Zákazníci môžu hlasovať žetónmi v 163 predajniach Tesca[1] o výške podpory pre jednotlivé nápady. V každej predajni budú na výber pre hlasovanie tri projekty z okolia. Projekt s najväčším počtom hlasovacích žetónov získa 1 800 eur, projekt na druhom mieste 800 eur a na treťom 300 eur.

„Každý si zaslúži ten správny štart do života, špeciálne deti a mladí ľudia. Hlasovaním za projekty v rámci programu Správne začiatky môžu Slováci rozhodnúť o tom, ktoré nápady zmenia životy detí a mladých ľudí v ich okolí. S pomocou grantu pomáhame vytvárať prostredie, v ktorom môžu mladí od 0 do 26 rokov rozvíjať svoje schopnosti, získavať nové skúsenosti a dosiahnuť svoje sny. Budeme radi, ak spoločne s našimi zákazníkmi podporíme iniciatívy, ktoré zmenia naše komunity k lepšiemu,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku, a dodáva: „Veľmi nás teší, že počas jesene minulého roka sa hneď do prvej edície grantu Správne začiatky prihlásilo neuveriteľných 417 projektov, z ktorých sme vybrali 231. Tešíme sa na nové nápady, ktoré deťom a mladým ľuďom pomôžu so vzdelávaním, získaním nových zážitkov, športovaním, rozvíjaním talentu či vzdelávaním!“

Projekty do nového grantu Správne začiatky mohli online prihlasovať mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, športové kluby, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie. Nápady však musia byť zamerané alebo prepojené na podporu detí a mladých do 26 rokov. Odborná komisia zložená z členov Tesca a Nadácie Pontis vyberá z prihlásených nápadov najviac 231 najlepších projektov, ktorým rozdelí sumu až 223 300 eur.

Nový program Správne začiatky plynule nadväzuje na ukončený grant Vy rozhodujete, my pomáhame, v ktorom Tesco za 15 edícií podporilo 3 003 projektov za takmer 2,4 milióna eur. Zákazníci počas trvania predchádzajúceho grantu Vy rozhodujete, my pomáhame odovzdali projektom dokopy takmer 45 miliónov hlasov!