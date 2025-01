Rozlúčka s cigaretami? Prinášame inovácie, ktoré pomôžu vydržať

(Zdroj: PMI)

Či už ste si predsavzali vyskúšať „suchý január“, dopriať si viac spánku, alebo prestať fajčiť cigarety, kľúčom je kombinácia trpezlivosti, disciplíny a optimistického prístupu. Odborníci tvrdia, že nový návyk si vytvoríte za minimálne 21 dní, a tak je dôležité vytrvať. Vyhýbanie sa stresu môže byť pri tom rozhodujúce – práve stres býva častým dôvodom návratu k starým zlozvykom, akým je napríklad aj fajčenie.

Moderné riešenie pre fajčiarov

Dospelí fajčiari, ktorí by pokračovali vo fajčení cigariet, majú možnosť prejsť na menej rizikovú alternatívu oproti klasickým cigaretám. Jednou z nich je aj VEEV ONE, bezdymové zariadenie na báze nahrievania tekutiny s obsahom nikotínu, teda e-liquidu. Dostupné je v piatich dizajnových farbách, praktickom vreckovom prevedení a so širokou ponukou vysokokvalitných náplní.

Bezdymová alternatíva

Prečo sú bezdymové alternatívy ku klasickým cigaretám lepšou voľbou pre dospelého fajčiara? Pretože produkujú výrazne nižšie hladiny škodlivín ako klasické cigarety. Tie vznikajú najmä pri horení tabaku, rovnako ako pri ňom vzniká škodlivý cigaretový dym a čo je ešte podstatnejšie, aj nebezpečný decht - zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. Bezdymové zariadenia netvoria dym, ale aerosól. Ponúkajú tak dospelým fajčiarom možnosť urobiť pozitívnejšiu zmenu.

Vrecková veľkosť, premyslený dizajn

VEEV ONE je cenovo dostupné a intuitívne zariadenie s prepracovaným dizajnom. Je vybavené kompaktnou keramickou technológiou nahrievania, ktorá zabezpečuje konzistentnú chuť, a systémom detekcie nízkeho obsahu e-liquidu, ktorý zabraňuje spálenej chuti. Zariadenie nepotrebuje žiadne čistenie ani dopĺňanie e-liquidu. Dospelí fajčiari majú na výber z piatich farebných prevedení: Luscious Pink, Velvet Black, Freshy Green, Electric Purple a Silky Grey.

Bezdymové zariadenia VEEV ONE produkujú v porovnaní s cigaretami v prieme o 99 percent menej škodlivín, nie sú však bez rizika. Obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Sú však lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

