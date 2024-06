Slováci zarobili na real-estate takmer dvojnásobok. Cez crowdinvestičnú platformu spoluvlastnili komerčné nehnuteľnosti v Trnave a Nitre

(Zdroj: Crowdberry)

Investori dosiahli výnimočný dvojciferný výnos vďaka investícii do komerčných nehnuteľností. V rokoch 2020 a 2021 mali príležitosť investovať cez platformu Crowdberry do logistickej distribučnej haly v Nitre a pozemku s developmentom v Trnave, s dlhodobými nájomnými zmluvami. Tieto nehnuteľnosti developer KLM Real Estate úspešne odpredal v tomto roku. Crowdberry investori do projektov zainvestovali takmer 1,5 milióna EUR a celkový výnos z predaja pre investorov presiahol 2,7 milióna EUR, čo je takmer dvojnásobok vloženej investície za tri a pol roka. Priemerný ročný výnos pre investorov je tak približne 20 %.

Investícia v správnom čase do rastúceho segmentu

Investičná téza stála na prudkom raste online tržieb v Európe, ktorý v roku 2019 dosiahol rast 14 %, v roku 2020 dosiahol vyše 25 %. Súviselo to najmä s pandémiou Covidu 19. Práve v tomto období investičná platforma Crowdberry spustila s developerom KLM Real Estate investičnú kampaň v celkovom objeme takmer 1,5 milióna do dvoch logistických hál – v Trnave a v Nitre. Investori sa stali nielen spolumajiteľmi logistickej distribučnej haly spolu s developerom, ale aj majiteľmi pozemku s developmentom, ktorý má dlhodobý 10-ročný nájomný kontrakt so Slovak Parcel Service.

Privátni investori mali unikátnu možnosť aktívne sa zapojiť a participovať na developerskom profite a investovať do projektov počas rastu segmentu. Investičný horizont bol 3 roky s predbežnou očakávanou výnosnosťou 11-14 % ročne.

„Rast online tržieb a dopyt po e-commerce vyžaduje fungujúcu infraštruktúru a takzvaná last-mile logistika je základným elementom, ktorý je postavený na distribučných centrách s dobrou dostupnosťou do regiónov a regionálnych miest. Rovnako ako e-commerce rástli aj tržby špedičných služieb, čo naznačovalo potenciál rastu aj tohto realitného segmentu, ktorý nutne potreboval zvýšiť skladové kapacity. Všetko to boli pozitívne signály aj pre investorov, čo potvrdzuje aj aktuálny predaj nehnuteľností inštitucionálnemu investorovi.“ vysvetľuje Peter Bečár, partner Crowdberry, ktorý sa v oblasti realestate pohybuje viac ako 15 rokov a vedie aj investičný fond CB Property Investors so sídlom v Prahe.

Priame investovanie do lokálnych a preverených firiem

Tím Crowdberry dôsledne nastavil investičnú štruktúru, ktorá chránila investorov pred negatívnymi scenármi a minimalizovala riziká developmentu. Cieľom bolo dosiahnuť nadštandardné výnosy so silnou ochranou a zároveň im umožniť podieľať sa na raste lukratívneho segmentu komerčných nehnuteľností. Koncom prvého kvartálu 2024 pristúpil developer KLM Real Estate, s 20 ročnými skúsenosťami a úspešnými realizáciami desiatok projektov, k predaju oboch hál podľa nastavenej investičnej dokumentácie. Nehnuteľnosti v obchodnej zóne v Trnave a Nitre, slúžiace ako distribučné centrá najmä v oblasti online obchodovania, kúpil inštitucionálny fond.

Crowdberry investori svoju investíciu zhodnotili takmer dvojnásobne, celkovo do projektov v Nitre a Trnave zainvestovali 1,5 milióna EUR a celkový výnos je 2,7 milióna EUR, čo predstavuje priemerný ročný výnos približne 20 %.

„S investičným tímom aktívne pracujeme na ďalších podobných exitoch pre našich investorov a zároveň sme spustili novú investičnú príležitosť – opäť do komerčnej prenajatej nehnuteľnosti v regióne. Tentokrát majú investori možnosť investovaním spoluvlastniť nákupný park pri Nitre - v oblasti, ktorá je touto komerčnou funkciou len veľmi slabo pokrytá.“ dodáva Peter Bečár.

Nová príležitosť aj pre ďalších investorov

Investičná príležitosť do komerčnej nehnuteľnosti s bonitnými nájomníkmi a vysokým zabezpečím zaujala za pár dní od svojho spustenia desiatky investorov. Prednosťami tejto investičnej príležitosti je nielen kotevný nájomca Tesco či lokácia projektu na dopravnej tepne, ale aj zabezpečovacie mechanizmy pre investorov. Dôležitá je tzv. likviditná preferencia, kedy sa kapitál vracia najskôr investorom Crowdberry a až potom developerovi, alebo preferovaný výnos 11 %, či indexácia nájomného, teda ochrana pred infláciou.

Investovaním do rozvojových aktív priamo s developermi a majiteľmi realitných projektov a správne načasovaným exitom môžu investori dosiahnuť dvojciferné ročné výnosy. Túto investičnú stratégiu Crowdberry zastrešuje nielen pri realitných investičných príležitostiach cez crowdinvestičnú platformu, ale aj v realitnom fonde CB Property Investors – poprednom realitnom fonde v Českej republike, v ktorom investuje aj mnoho Slovákov. Na popredných priečkach sa fond drží už dlhšie s priemerným ročným výnosom nad 15 % p.a..

