BOJ s developerom: Supermarket má vyrásť na ikonickom mieste! Nakrúcala sa tu legendárna Pyšná princezná

KAMENICKÝ ŠENOV – V severnej časti Českej republiky sa rozbehol boj s developerskou firmou, ktorá chce neďaleko známeho miesta vybudovať nový supermarket. Vedenie mesta je bezmocné, no posledné slovo ešte nepovedali ochrancovia prírody. Lokalita je totiž geologickou pamiatkou.

Vyzerá to tak, že pohľad na "Panskú skálu", ktorá sa objavila v legendárnej českej rozprávke Pyšná princezná, bude vo svojej malebnej kráse už len na archívnych videách. Developer rozbehol v tejto lokalite nový stavebný projekt, ktorý bude podľa viacerých zdrojov v tesnej blízkosti úchvatnej panorámy.

Národná pamiatka

"Panská skála" je najstaršou českou geologickou pamiatkou. Nachádza sa pri Kamenickom Šenovom neďaleko nemeckých hraníc. Od roku 1895 patrí toto územie pod chránenú krajinskú oblasť a bolo vyhlásené za Národnú prírodnú pamiatku. Svojim netradičným vzhľadom pripomína kamenné organy.

Tristo metrov vzdušnou čiarou od "Panskej skály" má vyrásť nový supermarket. Miestne zastupiteľstvo však tvrdí, že na prerušenie projektu je prikrátke. Stavať sa totiž má na súkromnom pozemku.

"Mesto ponúkalo developerom pred tromi rokmi na stavbu predajne iný, svoj vlastný pozemok. K dohode ale nedošlo. Nový developer si zohnal pozemok od súkromného vlastníka a my už nemáme páku na to, ako to ovplyvniť. Nejde o pozemok mesta," vysvetľuje pre Novinky.cz starosta Kamenického Šenova Martin Bártl.

Výhody na strane developera

Do kariet hrá developerovi platný územný plán mesta. Podľa neho je pozemok určený na podnikanie a služby. Navyše domáce obyvateľstvo (zhruba 4-tisíc) neodmieta výstavbu supermarketu. Žiadna iná väčšia predajňa v meste nie je. "Bola tu samoobsluha, ktorá po kríze v čase covidu skončila. Od seniorov odvtedy čelíme pripomienkam, že tí, čo si nemôžu niekam dôjsť autom, nemajú kde nakupovať," vysvetlil starosta.

Náhradný pozemok

Proti výstavbe supermarketu je Radim Vácha, člen mestského zastupiteľstva a predseda spolku Sonow, ktorý dohliada a stará sa o pamiatky a mestskú pamiatkovú zónu v Kamenickom Šenove.

"Turistická atraktivita Panskej skaly je aj v jej zasadení do krajiny. Hodnotu má nielen skala, ale aj jej usadenie v krajine s rozptýlenou zástavbou, do ktorej takáto halová stavba a asfaltová plocha nepatria. Výstavba obchodného centra vyšle signál o nekultúrnosti a necitlivosti developera a mesta," povedal.

Okrem toho dodal, že neďaleko pozemku ale ďalej od "Panskej skály" leží nevyužitý veľký pozemok so zvyškami muriva.

Ochrana prírody

Do problematiky sa zapojila aj štátna Agentúra ochrany prírody a krajiny (AOPK), konkrétne Správa CHKO České stredohorie. Developer má podľa nariadenia AOPK vykonať na mieste pozemku biologický výskum. Posudzovať by sa mal aj vplyv zámeru na krajinný ráz.

Nemecký obchodný reťazec Norma otvorí čoskoro svoje brány (18. júla) v inej lokalite regiónu Českolipska, pri Jablonnom v Podještědí. Obyvatelia Kamenického Šenova tak majú názornú ukážku toho, ako by mohla predajňa vyzerať. Plány výstavby podľa českého zdroja totiž ešte nie sú k dispozícii. Nemecký developer sa k výstavbe v Kamenickom Šenove odmieta vyjadriť.