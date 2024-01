Ako schudnúť po sviatkoch? Pozor na extrémy a zázračné diéty

(Zdroj: EASYDIET.sk)

Zabudnite na hladovku

Nie je žiadnym tajomstvom, že mnoho ľudí ide z extrému do extrému. Dopriať si cez Vianoce, hladovať v novom roku. Tento spôsob zhadzovania vianočných kilogramov radšej neskúšajte. Zázračné výsledky neprinesie, práve naopak.

Nedostatočná výživa negatívne vplýva na vaše telo. Medzi najrýchlejšie sa objavujúce negatíva patrí zvýšená únava a nadmerná nervozita. Pri dlhodobo nevyváženom príjme potravy hrozí aj nedostatok vitamínov a minerálov. Zvoľte si radšej pestrú a zdravú stravu.

Zdravá strava v krabičkách od EASYDIET

Menšie porcie 4 až 5 krát do dňa, viac bielkovín a vlákniny, tak akurát sacharidov a tukov. Ak neviete, aké veľké porcie zvoliť alebo ako správne zostaviť jedálniček, pomôže vám na začiatku krabičková diéta. S krabičkovou diétou máte istotu, že váš jedálniček bude pestrý, nutrične hodnotný a kaloricky vyvážený.

3 kroky, ako sa dostať po sviatkoch do formy

Teraz, keď už viete, že extrémy nie sú dobré, poradíme vám 3 overené kroky, ako podporiť zdravé chudnutie.

Naštartujte metabolizmus podporou detoxikácie

Detoxikácia je prirodzený proces prebiehajúci v tele. Váš organizmus denne vylučuje z tela látky, ktoré nepotrebuje. Správnym zložením jedálnička ju môžete podporiť. Rýchla detoxikácia organizmu po sviatkoch pomôže zároveň naštartovať metabolizmus, čím podporí odbúravanie tukových vankúšikov z vianočných dobrôt.

EASYDIET krabičkové menu na podporu detoxikácie organizmu.

Udržujte primeraný kalorický deficit

Ani veľa, ani málo. Každý organizmus denne spotrebuje niekoľko stoviek kalórií na bežné fungovanie. Ďalšie kalórie spotrebuje na činnosti, ktoré cez deň robíte. Aby ste schudli, mal by byť príjem nižší ako výdaj. Kalorický deficit by nemal byť vyšší ako 20 %. Nebojte sa, zdravé stravovanie nie je také zložité ako sa na prvý pohľad zdá. Denný príjem dnes môžete sledovať aj cez aplikácie v smartfóne. Ešte jednoduchšie je to však s chutnou krabičkovou diétou.

Krabičková diéta EASYDIET - krabičky v taške

Zaraďte chôdzu medzi pravidelné denné činnosti

Chôdza je prirodzený pohyb. Lenže ruku na srdce, koľko krokov denne naozaj urobíte? Začnite počas dňa chodiť o niečo viac. Stačí vymeniť výťah za schody, zaparkovať o pár metrov ďalej alebo prejsť s vašim domácim miláčikom o ulicu viac. Každý krok sa počíta.

Cíťte sa opäť dobre vo vlastnom tele. Zdravé stravovanie, pohyb a spánok – to sú tri dôležité piliere zdravého životného štýlu. Aby ste získali čas, prípravu zdravej stravy nechajte na profesionálov z EASYDIET.sk.

