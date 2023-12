MAXI výpredaj v DATARTe je spustený!

(Zdroj: Datart)

DATART rád spája príjemné s užitočným, a vy máte možnosť zažiť to opäť na vlastnej koži. Už od Štedrého dňa si môžete vybrať zo širokej ponuky svoje elektro a užiť si výhody MAXI výpredaja. „Vnímame trend povianočných výpredajov – často sa blízki pod stromčekom obdarúvajú peniazmi, za ktoré si môžu kúpiť presne to, po čom túžia. Aj preto sme sa rozhodli nečakať a spustiť MAXI výpredaj už večer na Štedrý deň. E-shop a predajne DATART ponúkajú malé a veľké domáce spotrebiče, smartfóny, televízory, IT produkty či príslušenstvo za výpredajové ceny,“ hovorí Sabina Boudová, marketingová riaditeľka DATARTu.

Zobraziť galériu (3) Sabina Boudová, marketingová riaditeľka (Zdroj: Datart)

V ponuke sa zorientujete jednoducho. DATART počas MAXI výpredaja pre svojich zákazníkov pravidelne pripravuje prehľad TOP najpredávanejších produktov. Rebríček najobľúbenejších produktov je vždy aktuálny. Vybrané produkty sú vlajkovými loďami výpredaja a nájdete ich za naozaj skvelé ceny. Nepremárnite svoju šancu a nakúpte v DATARTe ešte výhodnejšie.

(Zdroj: Datart)

Zákazníci vymieňajú svoje spotrebiče za úspornejšie

Zvyšovanie cien energií pocítili počas uplynulého roka na svojich výdavkoch takmer všetci. Aj z tohto dôvodu sa Slováci rozhodli vymeniť svoje staršie a energeticky náročné spotrebiče za ich úspornejšie varianty. „Energetická kríza núti ľudí prehodnocovať využívanie spotrebičov. Riešením môže byť prechod na úspornejšie zariadenia. Aj preto predpokladáme, že nákupné správanie zákazníkov počas MAXI výpredaja bude orientované práve na veľké úsporné domáce spotrebiče. Do výpredaja je samozrejme zaradená aj široká ponuka malých domácich spotrebičov a IT či TV sortiment, ktorým budú určite verní aj v tento povianočný čas,“ dodáva Boudová.

Ako najrýchlejšie dopraviť spotrebič k vám domov?

Nie nadarmo sa najrýchlejšia dopravná služba DATARTu volá RÝCHLART. „S touto službou si môžete v pohodlí domova rezervovať svoje vyhliadnuté elektro a vyzdvihnúť ho už do 30 minút od objednania v najbližšej predajni DATART. Pokiaľ sa vo vašom nákupnom košíku objaví veľký spotrebič, môžete sa aj v období medzi sviatkami spoľahnúť na obľúbenú službu DOPRAVART. Spotrebič vám pohodlne dopravíme na vašu adresu, vynesieme a nainštalujeme ho. Takisto sa postaráme o váš starý spotrebič – odnesieme ho spolu s obalovým materiálom z vášho nového spotrebiča,“ uzatvára marketingová riaditeľka DATARTu.

Užite si povianočné nákupy počas sviatočného obdobia a nakúpte v DATARTe výhodnejšie počas MAXI výpredaja.

