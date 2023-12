Investície za takmer 700 miliónov eur a práca pre tisícky ľudí. BILLA hodnotí úspešný tridsiaty rok na Slovensku

(Zdroj: BILLA)

Prvý supermarket na Slovensku otvorila spoločnosť BILLA v novembri 1993 v Trnave na Spartakovskej ulici. Keďže na lokálny trh vstúpila ako prvý zahraničný reťazec, slovenským zákazníkom predstavila nový koncept nakupovania. Ľudia ihneď ocenili široký sortiment kvalitných potravín, ktorý si mohli vo veľkom nákupnom vozíku odviezť až k zaparkovanému autu. Za 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu prešla BILLA dynamickým vývojom. Mnohé sa zmenilo, vrátane nákupného správania zákazníkov, čo potvrdil nedávny prieskum spoločnosti.* „Od roku 1993 sa znižuje záujem zákazníkov o kravské mlieko, ľudia sa však viac zaujímajú o to kozie. Mierne klesla spotreba cukru, postupne ale rastie spotreba medu.Trendom je aj z roka na rok nižšia konzumácia chleba či vajec. A zatiaľ čo pred 30 rokmi bolo na Slovensku bežné používať pri príprave jedál bravčovú masť, dnes jej spotreba klesla takmer o dve tretiny,“ povedala

k výsledkom prieskumu Albena Georgieva, COO BILLA.

Cez internet aj počas sviatkov

Okrem obsahu nákupného košíka sa za ostatné tri dekády zmenili aj spôsoby, akými zákazníci nakupujú.E-commerce, teda nákupy online formou, využívajú ľudia na Slovensku čoraz častejšie aj na potraviny. Spoločnosť BILLA ako moderná sieť supermarketov zareagovala na tento trend v máji 2022 spustením spolupráce s donáškovou službou Wolt. Dnes je táto obľúbená forma nákupov prístupná pre obyvateľov 15 slovenských miest. BILLA tiež nadviazala strategické partnerstvo so sieťou čerpacích staníc OMV, pričom spolu prevádzkujú predajne VIVA BILLA. Od jari tohto roka sa tak rozrastá sieť predajní, ktoré ponúkajú kvalitné a čerstvé potraviny nielen v bežné dni, ale aj počas nočných hodín či sviatkov, keď sú ostatné obchody zatvorené. „Do konca tohto roka plánujeme predajne VIVA BILLA otvoriť na 20 čerpacích staniciach OMV, a počas najbližších troch rokov by malo pribudnúť ďalších 70 prevádzok,“ povedal Arnd Riehl, CEO BILLA.

Investície do budúcnosti

Počas 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu BILLA celkovo investovala takmer 700 miliónov eur. Najväčšou investíciou ostatných rokov je nové logistické centrum v Seredi za 39,5 milióna eur, ktoré nahradilo pôvodný centrálny sklad v Senci a ktoré je zárukou podnikania na Slovensku aj v budúcnosti. Plánom spoločnosti je tiež pokračovať v expanzii. „Potenciál vidíme v menších mestách a obciach, pričom naším cieľom je dosiahnuť 220 predajní na Slovensku. Zároveň máme v pláne rozvíjať naše prémiové prevádzky – ako napríklad predajňu v bratislavskej Eurovei, kde zákazníkom ponúkame čerstvé šaláty, taliansku pizzu, japonské sushi, ale aj slovenské rezne,“ uviedol Tomáš Staňo, CFO BILLA. Svoje predajne spoločnosť modernizuje aj o samoobslužné pokladnice – v súčasnosti ich má v už 50 supermarketoch. Postupne sa zavádzajú do všetkých zrekonštruovaných predajní a automaticky do nových prevádzok.

Ekológia v centre pozornosti

Ako moderná a ekologicky zmýšľajúca spoločnosť investuje BILLA aj do takých technológií a zariadení, ktoré jej pomôžu splniť jej ambiciózne „zelené“ ciele. „Do roku 2030 máme v pláne znížiť emisie skleníkových plynov o 30 % a do roku 2040 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu,“ ozrejmil Arnd Riehl. Investície BILLA vynakladá napríklad na montáž fotovoltických panelov. Najväčšia inštalácia 2,5 MWp fotovoltiky na jednej streche na Slovensku a v Českej republike sa už nachádza na streche seredského logistického centra. Cieľom spoločnosti je pokryť fotovoltickými panelmi všetky svoje predajne – zatiaľ sú tri, no počas roku 2024 by táto technika mala byť umiestnená na viac ako 25 predajniach. Okrem toho BILLA nainštalovala solárne panely na ohrev teplej vody v budove svojej bratislavskej centrály. Spoločnosť šetrí prírodné zdroje aj LED osvetlením, využívaním odpadového tepla z chladenia potravín na vykurovanie skladov, elektronickými cenovkami, ako aj špeciálnymi chladiacimi vitrínami, ktoré vypúšťajú do ovzdušia o tretinu menej oxidu uhličitého.

Bez šikovných ľudí to nejde

Základom úspešného podnikania spoločnosti BILLA sú ľudia. V súčasnosti sa na jej príbehu podieľa viac ako 4500 zamestnancov, päť pracovníkov dokonca pracuje v BILLA celých 30 rokov. „Naši zamestnanci sú rozhodujúci na to, aby sme sa ako firma neustále zlepšovali. Kolegov podporujeme v raste a zvyšujeme ich odbornosť. Vytvorili sme pre nich nový koncept školiaceho centra a otvárame aj programy pre talenty. Je pre nás dôležité, aby naši zamestnanci boli lojálni a hrdí na značku BILLA,“ povedala Albena Georgieva. Na zadosťučinenie a motiváciu zaviedla BILLA pre svojich zamestnancov nový systém benefitov prostredníctvom aplikácie Benefit plus, zľavu 15 % na všetky nákupy, vylepšené oddychové miestnosti či rôzne tematické dni. Okrem vytvárania príjemných podmienok pre vlastných zamestnancov sa BILLA venuje aj rozvíjaniu korektných vzťahov s externými dodávateľmi.

„Veľmi nás teší, že spolupracujeme s desiatkami spoľahlivých dodávateľov, ktorí sú s nami od samého začiatku, od roku 1993. Pevné podnikanie nemôže fungovať bez pevných partnerstiev, preto si svojich dodávateľov vážime a zakladáme si na serióznosti a vzájomnej úcte,“ uviedla Albena Georgieva.

Lepšia a zdravšia budúcnosť

BILLA je rodinne orientovaná spoločnosť, ktorá adresne pomáha komunitám, no dlhodobo sa venuje aj športu a osvete o zdravom životnom štýle. Aktivity spoločenskej zodpovednosti realizuje prostredníctvom svojho občianskeho združenia BILLA ľuďom. V projekte CHLEBODARCA podporuje sieť supermarketov spolu so svojimi zákazníkmi jednorodičov v núdzi. Doposiaľ takto zabezpečila humanitárnu, potravinovú a odbornú pomoc do takmer 800 jednorodičovských domácností. Kladný postoj detí k pohybu či rodinné zážitky tvoria základ aktivít BILLA zameraných na zdravý životný štýl. Vďaka spoločným hodnotám vzniklo silné partnerstvo s bratmi Žampovcami, zjazdovými lyžiarmi. Záver zimnej sezóny tak patrí detským lyžiarskym pretekom ŽAMPA CUP, ktoré majú dobročinný charakter. Na jar a v lete sa zas školáci môžu zapojiť do turnaja Futbal v meste, v ktorom každoročne súperia stovky malých futbalistiek a futbalistov.

Deťom sa BILLA venuje aj v preventívnom programe Zdravé oči už v škôlke, v ktorom odborníci z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska počas šiestich ročníkov skontrolovali zrak viac ako 106 000 deťom z materských škôl po celom Slovensku. Navyše vďaka dlhodobej spolupráci s Klinikou detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH pomohla BILLA skvalitniť vyšetrenia malých pacientov zakúpením špecializovaných prístrojov či revitalizáciou detskej čakárne. Za dlhodobý a strategický prístup k prevencii porúch zraku u detí získala BILLA ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2022 v kategórii Dobrý partner komunity.

„Keďže súčasťou slovenského trhu sme už 30 rokov, svojich zákazníkov veľmi dobre poznáme a zaujímame sa o ich potreby. Naše aktivity spoločenskej zodpovednosti korešpondujú s hodnotami, ktorým v BILLA veríme. Chceme spoločne vytvárať lepšiu a zdravšiu budúcnosť pre celé rodiny, a tiež s rešpektom podávať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú. A nie sme v tom sami. Veľmi ma teší, že sme v BILLA obklopení zodpovednými dodávateľmi, zákazníkmi i zamestnancami,“ uviedol Tomáš Staňo, ktorý okrem pozície CFO BILLA zastáva aj post predsedu predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.

* Prieskum Vývoj nákupného správania vypracovala pre spoločnosť BILLA v septembri 2023 na vzorke

1014 respondentov agentúra 2muse na základe kvantitatívneho ad-hoc prieskumu realizovaného formou online panela s riadeným prístupom.

