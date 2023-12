Prečo sa McDonald’s radí medzi najlepších zamestnávateľov na Slovensku?

(Zdroj: McDonald’s)

Zamestnanci na Slovensku vnímajú firmy v rebríčku spoločnosti Profesia ako ústretové, férové a vytvárajúce príjemné pracovné prostredie. Získať prestížne ocenenie je veľký úspech pre každú spoločnosť a najmä pre všetkých zamestnancov, ktorí za ňou stoja. To isté platí aj pre McDonald’s - najväčšieho prevádzkovateľa reštaurácií na Slovensku, ktorý naprieč regiónmi zamestnáva už viac ako 3 400 ľudí. Málokto si však uvedomuje, že práve pre firmu s takým veľkým počtom zamestnancov, je veľkou výzvou neustále hľadať nové spôsoby, ako budovať atraktívne pracovné prostredie, kde je každý rešpektovaný, a zároveň prihliadať na individuálne potreby všetkých zamestnancov.

„Uvedomujeme si, že keď chceme byť na trhu najlepší, musíme mať stabilný tím plný šikovných a spokojných zamestnancov a vytvárať pre nich atraktívne pracovné prostredie. Okrem rôznych finančných a nefinančných benefitov si zakladáme na férovom a inkluzívnom prístupe, pričom transparentná komunikácia je pre nás rovnako dôležitá. Čo však osobne vnímam ako najväčší prínos je práve spôsob, ako sa zamestnancov snažíme podporovať v raste počas celej kariérnej cesty pod zlatými oblúkmi,“ hovorí Monika Mikulová, Employer Reputation & Recruitment manažérka pre McDonald’s SR/ČR.

Monika v McDonald’s pôsobí od roku 2019, keď do spoločnosti nastúpila na pozíciu administratívneho koordinátora. Už dva roky sa ale v práci zameriava na oblasť manažmentu ľudí, ktorá ju veľmi baví a posúva profesijne aj ľudsky neustále vpred. Od septembra 2023 prijala novú výzvu a získala aj nové zodpovednosti v tejto oblasti. Má na starosti vývoj a plánovanie stratégie employer brandingu a náboru, budovanie pozitívneho vnímania značky či aktívne vyhľadávanie nových prístupov k náboru. Jej víziou je aj naďalej aktívne budovať a posilňovať značku zamestnávateľa spoločnosti McDonald's prostredníctvom inovatívnych formátov. A prečo je podľa Moniky McDonald’s jedným z najlepších zamestnávateľov v gastro segmente?

Flexibilita práce pre McDonald’s nie je iba pojmom

Zamestnanci McDonald’s majú na výber množstvo pracovných úväzkov či možnosť plánovania jednotlivých pracovných zmien priamo v reštaurácii alebo na diaľku cez webovú stránku. Vopred si tak môžu plánovať čas a udržovať „work-life balance“ podľa svojich jedinečných potrieb.

Pracovná mzda je nastavená nad úroveň konkurencie

Zamestnancom spoločnosť ponúka nástupnú mzdu, ktorá je nastavená nad úroveň konkurencie. Za dobre odvedenú pracovnú úlohu môžu získať individuálne bonusy, pričom nechýbajú ani špeciálne odmeny za dobré hospodárske výsledky spoločnosti. Samozrejmosťou sú bonusy viazané na pracovné a životné jubileá, či iné dôležité životné udalosti.

Podporu zamestnanci cítia nielen v náročných časoch

Už počas pandémie sa spoločnosť McDonald’s v rámci investícií zamerala aj na investície do zamestnancov, aby ich finančne i nefinančne motivovala, a zároveň priniesla do gastro segmentu aj potrebnú stabilitu. Kvôli pandémii neprepustili ani jedného zamestnanca. Rovnako tak po vypuknutí vojenského konfliktu McDonald’s re-alokoval mnohých zamestnancov z Ukrajiny do slovenských prevádzok, aby aj v tejto náročnej dobe zamestnanci cítili podporu.

Každý si v benefitoch nájde to svoje

Okrem pracovnej istoty a dobrého zárobku ponúka spoločnosť zamestnancom aj zdravotnú starostlivosť, či športové aktivity. Nechýbajú ani vitamínové balíčky a každodenné poskytovanie nápojov, stravy či ovocia nad rámec zákona. McDonald’s si rovnako uvedomuje dôležitosť psychického zdravia zamestnancov, a preto v rámci spolupráce s Koalíciou firiem za duševné zdravie ponúka aj poradenstvo v oblasti psychickej pohody a mentálneho zdravia. Ďalšími obľúbenými benefitmi sú napríklad zamestnanecké zľavy v aplikácii či rôzne tímbildingové aktivity.

Priateľské a bezpečné prostredie je samozrejmosťou

McDonald’s sa snaží pre zamestnancov vytvárať prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne. Filozofiou spoločnosti je podpora rovnosti a inklúzie, čo v praxi znamená, že pracovné podmienky majú všetci zamestnanci rovnaké bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, sexuálnu orientáciu či vierovyznanie.

Kariéra pod zlatými oblúkmi prináša množstvo príležitostí

V prepracovanom systéme školení a tréningov ponúka McDonald’s každému zamestnancovi možnosť kvalitných kariérnych kurzov, ktoré mu otvárajú dvere postupu nielen v rámci spoločnosti McDonald's. Počas prevádzky sa potom naučia pracovať s tímom ľudí, riešiť krízové situácie a získajú praktické skúsenosti s vedením reštaurácie a ďalšie užitočné zručnosti do života.

Možnosť priložiť ruku k dielu a podieľať sa na lepšej budúcnosti

Spolu so zamestnancami sa spoločnosť aktívne zapája do národných a dobrovoľníckych iniciatív zameraných na ochranu životného prostredia, usiluje sa o zachovanie a zvýšenie biodiverzity v mestách, podporuje rozvoj pohybových aktivít detí a vzdelávanie v anglickom jazyku na slovenských školách a zároveň, ako zakladateľ neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities, organizuje vo svojich reštauráciách charitatívne aktivity, z ktorých výťažok putuje na rekonštrukcie a modernizácie detských oddelení v slovenských nemocniciach.

