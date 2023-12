Šťastné, trblietavé, orginálne a metalické!

(Zdroj: CCC)

Už je to tu! Všetci, čo sa celý rok nevedeli dočkať vianočných večierkov, silvestrovských osláv a považujú toto obdobie ako príjemné predjedlo pred blížiacimi sa fašiangami by mali „nabehnúť“ do CCC, kým je z čoho vyberať!

V obľúbených predajniach obuvi a doplnkov pre ženy, mužov i deti až do 28. 1. 2024 pobeží jeden z najväčších výpredajov roka! Zľavy sa vyšplhajú až do výšky 50 % a pre vás je to okrem príležitosti nakúpiť si kompletnú výbavičku na sviatky tiež možnosť nazbierať body, ktoré počas roka zúročíte v Klube CCC.

Keď vám k dokonalosti vášho párty outfitu chýbajú už len sexy čižmy na ihličkovom podpätku, máme. Keď oslavu Silvestra hodláte stráviť na mäkkých hotelových kobercoch, zlatými lodičkami DeeZee neomylne trafíte do čierneho. Masívne metalické topánky Jenny Fairy rozžiaria očká všetkým ženám, ktoré sa neboja obliecť si na párty hodvábnu sukňu a „zabiť“ takýmto modelom topánok, v ktorých nohy nebudú bolieť ani v prípade, že by ste si v rámci osláv dali „hrebeňovku“ naprieč celým mestom.

Milovníčky príťažlivej elegancie so štipkou drzosti oslovia klasické členkové čižmičky v čiernej alebo ťavej farbe na masívnom podpätku, ktoré sa budú vynímať pri minisukniach alebo krátkych puzdrových šatách. Nohu opticky predĺžia aj v prípade, že siahnete po klasike v podobe kožených nohavíc a masívnej blúzy.

V obrovskom zimnom výpredaji nájdete aj extravagantné kúsky s korálkovými aplikáciami , ktoré pritiahnu všetky oči na ich majiteľku. Pripravte sa na spŕšku otázok typu: „Odkiaľ máš tie dokonalé topánky?“ Odpoveď budete poznať a tým, za akú cenu ste ich zohnali sa nemusíte chváliť. Len sa pekne spokojne presuniete pre štýlový sviatočný cocktail a budete vedieť, že cena bola úplne super!

Vašu oslavnú náladičku môžete korunovať trebárs aj vysokými striebornými čižmami kowbojského strihu a veľa roboty so zvyškom outfitu mať nebudete. K týmto čižmám môžete zvoliť ten najjednoduchší outfit, mejkap a účes – s vlasmi stiahnutými do drdola a no make-up makeupom zažiarite, ako keby ste práve prišli z červeného koberca.

Z predajne CCC alebo z e-shopu tentokrát neodídete ani bez kabelky. Čokoládovo hnedý párty model na všetko potrebné bude baviť „klasičky“ ale aj rebelky. Milovníčky originality potešia mini saténové kabelky s aplikáciou, a pri žiadnom zo sviatočných outfitov nepochybíte ani s bagetovou kabelkou s elegantným vybíjaním. Párty kabelkám v tejto sezóne kraľujú reťaze, uzly ale aj trblietavé kamienky. Je z čoho vyberať a ako sme už spomínali, výpredajové ceny vás nebudú nútiť rozhodovať sa, či áno alebo nie. Môžete si spraviť presne toľko radosti, koľko potrebujete pred sviatočnými oslavami mať.

Alebo tú radosť môžete dopriať niekomu zo svojich blízkych a dať mu v CCC nabiť darčekovú kartu. Začať môžete na sume 10 € a pokračovať až do sumy 500 €. Výhodou darčekových kariet je fakt, že budget nemusíte minúť naraz a že sú znova dobíjateľné.

Výpredaj nezabúda ani na pánov – tí si v CCC nájdu klasické štýlové elegantné pánske topánky, ale aj trendové jednofarebné tenisky, vďaka ktorým na párty očaria mladistvým lookom, keď ich dokombinujú s oblekom a výrazným motýlikom, kravatou či košeľou. Keď vám k party casual pozostávajúceho z kvalitného vlneného svetra a nohavíc chýba štýlový kožený opasok, choďte si ho spolu s topánkami zladiť do CCC.

Obrovský výpredaj nabitý tohtoročnými trendami ponúka atraktívne modely topánok za neprekonateľné ceny všetkým, ktorí nezaváhajú. Nezaváhajte, hoďte očko na www.ccc.eu/sk/ a vyberajte.

