Kniha je stále najlepší darček: 5 ľahkých tipov, podľa ktorých ju kúpite presne na mieru obdarovanému

Môžeme ísť do kníhkupectva, vziať knihu podľa obalu, darovať ju a dúfať, že sa bude páčiť. Alebo môžeme darovať takú knihu, ktorá obdarovaného naozaj zaujme. Náš sprievodca vám poradí, ako podľa overených kritérií vyberiete tú správnu knihu pre deti, muža, ženu a pridáme aj tip, ako nakúpite lacnejšie.

Napriek dobe digitálnej je klasická kniha ešte stále vhodný darček pre každího. Dajte si záležať na jej výbere a vaša námaha sa pretaví do úprimnej radosti obdarovaného. „Správne vybraná kniha hovorí, že ste venovali jej vyhľadaniu čas a teda že vám na obdarovanom záleží. Nevhodný výber zas napovie, že ste knihu kupovali bez rozmyslu, alebo vám nebodaj zavadzala doma,“ hovorí odborník na knihy Róbert Dyda.

Poďme sa teda pozrieť, ako vybrať naozaj dobrú knihu pre najbližších a aj pre kamarátov. A dáme vám aj tip, ako to spraviť šikovne tak, aby ste za málo peňazí spravili veľa muziky. Či skôr veľa radosti z dobrého čítania.

Nápoveda č. 1: Domáca knižnica

Niet domácnosti bez kníh. Niekde zaberajú knižnice celé steny, inde nájdete len kuchárske knihy. Ale to stačí, aby ste sa zorientovali – v tom druhom prípade to budete mať o čosi ľahšie. „Aké knihy má doma váš blízky? Ak má doma množstvo rôznych kníh, určite medzi nimi budú aj edície typu Zlatý fond svetovej literatúry, LUK, SPKK, Retro, Stopy alebo Verneovky. Zamerajte sa na ne: Nechýba v nich nejaký titul? Je fanúšik nejakej spisovateľky alebo spisovateľa a má takmer kompletnú zbierku ich románov? Alebo preferuje určitý žáner? Vydajte sa touto cestou,“ radí celoživotný milovník kníh.

Čo však, keď sú v polici len spomínané kuchárky? „O to to budete mať jednoduchšie,“ smeje sa Róbert a dodáva: „Vyhľadajte také, ktoré naozaj využije a vyberajte podľa toho, čo má rád, aký druh stravy preferuje, napríklad či je vegán alebo milovník steakov, či má čas na varenie alebo potrebuje navariť rýchlo a pritom zdravo. Ak sa neviete trafiť do chute, potom môžu byť riešením recepty známych osobností či profesionálov ako je Jamie Olivier a iní.“

Nápoveda č. 2: Koníčky

Chystáte sa obdarovať cestovateľa? Spýtajte sa ho na jeho cestovateľské plány a darujte mu cestopis, ktorý sa ich bude týkať. Hľadáte darček pre čerstvého chalupára? Na trhu je množstvo kníh pre kutilov či záhradkárov, ktoré sa mu určite zídu. Dokáže celé hodiny hovoriť o vojnových zbraniach? Nech sa páči – vyberte knihu o vojenskej histórii alebo historický román z vojnového obdobia. Takto môžete knihou potešiť naozaj každého. Niet totiž človeka, ktorý by sa o nezaujímal o nič. Ak by ste náhodou na takého predsa len natrafili, odporúčame knihu z kategórie sebarozvoja. Ale nepodsúvajte mu ju veľmi okato :)

Nápoveda 3: Spomienky

Každý máme nejakú obľúbenú knihu z detstva a mladosti. Stačí nahodiť udičku pri bežnom rozhovore a dozviete sa, čo rada čítala vaša mama, ktorá kniha inšpirovala dedka alebo aký román vyrážal dych vášmu šéfovi. Podľa Róberta Dydu je toto jeden z najlepších knižných darčekov. „V poslednej dobe sa stretávam s tým, že generácie päťdesiatnikov a vyššie vyhľadávajú v antikvariátoch knihy svojho detstva, cez ktoré sa vracajú ku všetkým tým krásnym chvíľam, keď ich čítali donekonečna.“ Kliknite preto na Knihobot.sk a pri troche šťastia nájdete presne to vydanie, pri ktorom im srdce zaplesá.

Nápoveda 4: Vzory a inšpirácie

Mnohí z nás majú vzory, ktoré nás inšpirujú. Darovať knihu od obľúbenej osobnosti alebo knihu, ktorú táto osobnosť odporúča, môže byť pre obdarovaného tiež inšpiráciou. Podobne je v tomto prípade dobrý nápad životopisná kniha, kniha rozhovorov či memoáre. „Čítanie o životoch inšpiratívnych ľudí neraz motivuje aj čitateľa samého k dosahovaniu svojich vlastných snov. Kým v minulosti vychádzalo viac biografií slávnych umelcov či historických osobností, dnes sa už dajú kúpiť osudy takmer každej známej tváre od kultúry cez šport až po politiku. Zárukou kvalitného životopisu sú napríklad autori ako Irving Stone či André Maurois,“ pridáva Róbert Dyda svoj tip.

Nápoveda 5: Knihobot

Knihobot je miesto, kde knihám dávajú druhý život. Preto tu zoženiete veľakrát aj to, čo sa inde zohnať nedá, ale aj novinky a za cenu, ktorá vás presvedčí, že kúpiť jednu knihu nestačí. Knihobot je pripravený aj na nerozhodných a pokiaľ ste aj po predchádzajúcich nápovedách stále na vážkach, tu sa určite rozhodnete. Veď presvedčte sa sami na Knihobot.sk.

A ak máte doma knihu, ktorá vám až tak nevyhovuje, lebo ste ju napríklad dostali ako nevhodný darček, doprajte jej šancu nájsť si svojho čitateľa cez Knihobot. Spravíte tak radosť hneď dvakrát – prvý raz sebe, pretože za knižku dostanete peniaze, a druhýkrát tomu, kto si ju kúpi. Možno práve po starostlivo uváženom výbere ako darček, ktorý naozaj poteší.

