Je lepšia slovenská kapustnica alebo česká zelňačka? Chute expertov rozhodli takto, vy skúste náš recept, vhodný aj pre vegánov

Naša slovenská kapustnica je treťou najlepšou polievkou v strednej Európe. (Zdroj: Shutterstock)

Naša kapustnica sa ocitla v rebríčku naj polievok strednej Európy na stupienku víťazov. Zistite, ako dopadla jej česká verzia a uvarte si kapustnicu, akú ste možno ešte nejedli. Poteší hlavne vegetariánov a vegánov.

Taste Atlas je zážitkový online sprievodca tradičným jedlom, združujúci informácie o jedle, vrátane recenzií gastro kritikov. Na konci novembra vydal tento svetový atlas tradičných jedál, lokálnych surovín a autentických reštaurácií rebríček tých najlepších stredoeurópskych polievok, ktoré by si nemal nechať ujsť žiaden turista ani domáci. Slovensko malo jediné želiezko v ohni, ale poriadne mocné. Naša kapustnica obsadila tretie miesto tesne za českou česnečkou a poľským žurekom. No kapustnica, resp. zelňačka, je známa aj u našich západných susedov a tu sme o kus popredu. Česká klasická polievka z kyslej kapusty sa umiestnila na ôsmej priečke.

Toľko rozhodnutie expertov. Čo by však povedali na to, keby vedeli, že každý slovenský región má svoju vlastnú verziu kapustnice a dovolíme si tvrdiť, že čo domácnosť, to originálny recept na kapustnicu? Niekde ju varia s údeným, inde s klobásou, v ďalšom hrnci sa varí s hríbami a inde s krúpami.

Jedli ste už kapustnicu so šošovicou a sušenými slivkami? Chutí vynikajúco, treba skúsiť! (Zdroj: Lamart)

Receptov na kapustnicu je neúrekom, ale poznáte verziu so sušenými slivkami a šošovicou? Pošmáknu si na nej aj vegetariáni, no ani mäsožravci sa nenechajú dlho prehovárať. Recept pripravil Lamart a je veľmi jednoduchý.

Recept na kapustnicu so šošovicou

