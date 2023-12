Švédska symphonic metalová legenda Therion sa vracia na Slovensko s Lori Lewis!

(Zdroj: Archív Therion)

Trilógia „Leviathan“ o morskom netvorovi a rôznych mytológiách sa v polovici decembra uzatvorí. A švédska skupina združená okolo Christofera Johnssona sa rozhodla prezentovať tretiu časť albumu „Leviathan“ aj naživo.

Zaujímavosťou je, že Therion sa predstavia na Slovensku ani nie po roku, naposledy vystúpili v júni 2023 na Dobrom festivale v Prešove.

Therion založil v roku 1987 Christofer Johnsson, kapela sa však v tom čase volala Blitzkrieg, meno pod ktorým funguje doteraz dostala až o rok neskôr. Táto skupina patrí medzi švédskych priekopníkov death metalu. Okrem toho výrazne ovplyvnila aj vývoj symfonického metalu.

Medzi dnes už legendárne albumy tejto kapely možno zaradiť Theli“ (1996), „Vovin“ (1998), „Lemuria“ a „Sirius B“ (2004), „Gothic Kabbalah“ (2007). A našliapnuté medzi nich rozhodne má aj trilógia „Leviathan“, ktorej prvá časť vyšla v januári 2021, druhá v októbri 2022 a tretia vychádza 15. decembra 2023.

Prvé dve časti vydala kapela prostredníctvom vydavateľstva Nuclear Blast, záverečná časť trilógie sa ku fanúšikom dostane vďaka labelu Napalm Records.

„Potreboval som umeleckú slobodu. Povedal som Napalm Records, že na ňu som zvyknutý. Odpovedali - jasné. Našou úlohou je urobiť nahrávku, ich úlohou je predať ju. Tak to bolo s Nuclear Blast, tak to zatiaľ je aj s Napalm Records,“ povedal Christoper Johnsson v rozhovore pre portál Blabbermouth na tému vydavateľstiev.

Koncerty tejto kapely združenej okolo lídra Christofera Johnssona sú pre fanúšikov vždy nezabudnuteľným zážitkom okorenené divadelnými prvkami, výbornou metalovou a historickou hudbou skombinovanou s nádhernými ženskými opernými vokálmi tento krát v podaní Rosália Sairem a už spomínanou famóznou Lori Lewis a úžasným mužským tenorom, ktorý reprezentuje Thomas Vikström – veľmi známa švédska muzikálová a metalová osobnosť. Dôkazom toho je aj 5 vydaných koncertných DVD.

Mimochodom, za 35 rokov vydali Therion 19 štúdiových albumov. Na otázku, čo by chcel Johsson ešte dosiahnuť odpovedal: „Pokiaľ ide o Therion, nenapadá mi nič. Chystáme sa urobiť aj ďalšie albumy Therion, ale budem musieť popremýšľať o tom, čo ďalej,“ prezradil tento švédsky hudobník pre Blabbermouth.

Christofera Johnssona a jeho spoluhráčov si teda opäť budú môcť vychutnať aj slovenskí fanúšikovia. Už v 14. marca, kedy zavíta Therion do klubu MMC v Bratislave. Do Bratislavy príde kapela so špeciálnymi hosťami, ktorí budú oznámení neskôr.

