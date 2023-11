Tip na vianočný darček: Porto je kávovar pre rôzne kapsule aj mletú kávu, preto poteší každého kávičkára

Porto je jednoducho multifunkčné. (Zdroj: Planeo)

V dnešnej rýchlo sa meniacej dobe je výber kávy taký bohatý a rôznorodý, ako ešte nikdy. Môžeme si vybrať nielen typ nápoja, ale aj to, v akej podobe nám káva najviac vyhovuje: či už si ju namelieme doma, kúpime mletú, v podobe prášku alebo granúl, alebo v kapsulách.

Porto sa svojou farebnosťou a malými rozmermi hodí do každej kuchyne. (Zdroj: Planeo)

Práve kávové kapsule sa tešia narastajúcej popularite pre svoju praktickosť a konzistentnú kvalitu. Obsahujú presne odmerané množstvo kávy a vo vzduchotesnom obale, čo zabezpečuje, že káva zostáva čerstvá. To je veľký rozdiel oproti otvoreným vreckám s kávovými zrnami alebo mletou kávou, kde káva môže strácať chuť a arómu. Príprava je veľmi rýchla a pohodlná – kapsulu vložíte do kávovaru, stlačíte gombík a o pár sekúnd máte hotový voňavý nápoj.

„V obchodoch je široký výber rôznych značiek kávových kapsúl, každá so svojou stálou ponukou, limitovanými edíciami a tiež s vlastným kávovarom. Aj u nás v predajniach Planeo pociťujeme narastajúci dopyt práve po kapsulových kávovaroch, pretože kávové kapsule ponúkajú rýchly a pohodlný spôsob prípravy kávy, ktorý zároveň zabezpečuje vysokú kvalitu a chuť,“ hovorí expert na kávovary Sebastian Mikula z predajne Planeo v Trenčíne.

„O kávovar Catler Porto je mimoriadny záujem,“ hovorí Sebastian Mikula. (Zdroj: Planeo)

Kompatibilita kapsúl s kávovarom však mohla byť doteraz pre niekoho obmedzujúca. Odkedy je ale v predaji automatické espresso Catler Porto, možnosti kávičkárov sa rozšírili na nespočetné množstvo. „Porto má tri adaptéry na najpredávanejšie kapsule a jeden na mletú kávu. Je kompatibilný s kapsulami Nespresso, Caffissimo, Tchibo a Dolce Gusto, alebo si do adaptéra nasypete mletú kávu. Adaptér s kapsulou jednoducho vložíte do prístroja, zvolíte želanú veľkosť kávy a za pár sekúnd si vychutnáte lahodný nápoj. Catler Porto veľa miesta nezaberie a v príslušenstve má aj praktický box pre adaptéry a kapsule. To vám umožňuje objavovať nové chute kávy a dokonale prispôsobovať ich výber vášmu vkusu,“ opisuje predajca prevratnú novinku medzi kávovarmi.

Podľa Sebastianových slov je o Porto obrovský záujem. „V predaji je len pár týždňov a dodávku prvých kusov sme vypredali doslova za pár dní. Myslím si, že pred Vianocami bude práve Porto patriť k najnakupovanejším vianočným darčekom,“ dodáva sympatický odborník.

