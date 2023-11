Silvestrovská párty do rána aj oddych v srdci prírody!

(Zdroj: Archív Rezort Masarykov dvor)

Určite to pozná väčšina z nás. Každý chce zažiť posledný deň v roku podľa svojich predstáv. Niekto sníva o bujarej zábave na veľkej tematickej párty s perfektným DJ-om, skvelou tombolou a bohatým program. Pre iného je zasa ideálne stráviť posledné dni v roku v srdci prírody, poriadne si v pokoji oddýchnuť a načerpať sily. Partneri či členovia rodiny sa málokedy zhodnú, a tak jedna strana vždy musí urobiť kompromis. No nie tentoraz! Tú ideálnu oslavu bez kompromisov môžete zažiť v nádhernom rodinnom rezorte Masarykov dvor v srdci Podpoľania.

Zobraziť galériu (6)

Rodinný rezort Masarykov dvor je ideálnym miestom, kde môžu celé rodiny, skupiny kamarátov či zaľúbené páry prežiť svoj vysnívaný Silvester. Pre záujemcov si Masarykov dvor pripravil špeciálny silvestrovský pobyt, v rámci ktorého je aj jedna noc zdarma. „Samozrejmou súčasťou tejto špeciálnej ponuky je slávnostná silvestrovská večera v našej reštaurácii, Vynikajúcu zábavu na parkete bude mať pod palcom známy DJ Števo Šprocha, ktorý si pripravil ten najlepší playlist. Hostia sa môžu tešiť aj na polnočný ohňostroj či tombolu plnú hodnotných výhier. Večer sa bude niesť v duchu legendárneho „Veľkého Gatsbyho“, takže akékoľvek kostýmy sú vítané,“ opisuje bohatý program silvestrovskej noci Ľubomír Herko, ktorý v rezorte Masarykov dvor pôsobí ako executive chef. Na tých, na ktorých sa v tombole usmeje šťastie, čakajú hodnotné výhry ako napríklad víkendový pobyt v rezorte Masarykov dvor, luxusné vozidlo značky Mecedes-Benz na víkend, darčekový kôš, ktorý obsahuje aj domáce remeselné Masaryk pivo či kvalitnú kávu značky Smit&Dorlas. A množstvo ďalších hodnotných cien.

Najprv oddych a potom zábava. Alebo naopak?

V rámci špeciálnej silvestrovskej ponuky, ktorá trvá od 29.12. 2023 do 2.1.2024, budú mať hostia k dispozícii ubytovanie v moderných a komfortných dvojlôžkových izbách, polpenziu aj neobmedzený vstup do jedinečného wellness centra v rámci celého pobytu. Wellness centrum s rozlohou 500 m2 je ako stvorené na oddych a načerpanie síl. Nájdete tu bazén, soľnú jaskyňu, rôzne druhy sáun aj vírivkovú vaňu. Súčasťou silvestrovského pobytu je aj welcome drink na izbe, novoročný darček či zľavy na masérske a jazdecké služby. Dominantou Masarykovho dvora sú totiž kone a pýchou je krásny jazdecký areál. Či už vy, alebo vaše ratolesti si môžete vyskúšať jazdu na koni alebo si pohladkať tieto majestátne zvieratá. Pre deti je taktiež pripravený celodenný tematický animačný program. Tí najmenší si na svoje prídu aj na krásnom novom detskom ihrisku Rodinka s inkluzívnymi prvkami. Tento rok je rezort Masarykov dvor otvorený aj počas celých Vianoc.

Všetko na jednom mieste

Jedinečný Masarykov dvor nájdete vo Vígľaši – časť Pstruša, len kúsok od mesta Zvolen. Najkrajší rodinný rezort v celom Podpoľaní, ktorého história siaha až do 19. storočia, ponúka ubytovanie, vychýrenú reštauráciu pod taktovkou šéfkuchára Ľubomíra Herka, wellness služby, služby jazdeckého areálu či remeselný pivovar Masarykov dvor. Nájdete tu skrátka všetko, čo potrebujete na dokonalý oddych a to navyše v srdci malebného Podpoľania.

www.masarykov-dvor.sk

