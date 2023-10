Film Úsvit prináša do kín tabuizovanú tému. Divácke reakcie sú nadšené

(Zdroj: Úsvit)

BRATISLAVA – Výpravný česko-slovenský film Úsvit vstupuje do slovenských kín a otvára tabuizovanú tému, ktorá v spoločnosti nerezonuje tak často. Príbeh sa odohráva v 30. rokoch v predvojnovom Česko-Slovensku a v hlavnej úlohe zažiarila Eliška Křenková. Výnimočnosť snímky Úsvit podčiarkuje aj fakt, že ako prvý slovenský film bude do kín uvedený v exkluzívnom zvukovom formáte Dolby Atmos.

Výpravná detektívna dráma Úsvit je výnimočná po viacerých stránkach. Popri talentovaných slovenských a českých profesionáloch sa na projekte podieľali aj uznávaní zahraniční tvorcovia. Autorom hudby je Simon Goff, držiteľ Grammy za film Joker a seriál Černobyl. Colour grading mala na starosti Natasha Leonnet, ktorá pracovala na oscarovom La La Lande alebo filme Spider-Man: Paralelné svety. Plagát k filmu zase vytvorila hollywoodska dizajnérka Desi Moore, ktorá má na konte napríklad aj plagát k seriálu Hra o tróny.

(Zdroj: Úsvit)

Po premiére znel v kinosálach dlhotrvajúci potlesk a diváci neskrývali nadšenie z toho, čo na veľkom plátne práve videli.

„Keď som si pozrela trailer, nevedela som si celkom predstaviť, čo ma čaká. Film ma však veľmi pozitívne prekvapil. Napínavý, emotívny príbeh, ktorý vás nepustí od začiatku až do konca.“

„Tomuto sa hovorí poctivá filmárčina. Úsvit sa podľa mňa nestratí ani v zahraničí.“

„Už dlho som nevidel tak kvalitne natočený česko-slovenský film. Herecké výkony, kamera, hudba, všetko je na veľmi vysokej úrovni. Klobúk dole pred tvorcami.“

„Jedným slovom vau. Viac k tomu momentálne nedokážem povedať, musím to ešte predýchať.“

„Naozaj som nečakala, že ma náš domáci film tak odrovná. Som nadšená.“

(Zdroj: Úsvit)

To sú len niektoré z mnohých pozitívnych reakcií, o ktoré sa s nami podelili diváci na slávnostnej premiére.

Úsvit sa natáčal na 35 mm materiál namiesto dnes už tradične používanej digitálnej kamery a filmári pri nakrúcaní využili unikátnu technológiu, kombinujúcu zábery hercov na zelenom pozadí so zábermi 3D modelu mesta Svit. „Ide o princíp, ktorý je známy z veľkofilmov ako Star Wars alebo Blade Runner, u nás sa ale dlho nepoužíval. Náš VFX supervízor, legendárny Boris Masník, má však práve s týmito trikmi veľké skúsenosti – či už z českých projektov, ako napr. Návštevníci, alebo z amerického filmu Parfém: Príbeh vraha, a my sme tak mohli využiť všetky jeho skúsenosti. Takto zložitý trikový film sa u nás dlho netočil a pre mnohých z nás to bola premiéra. Našťastie to všetko vyšlo, ako malo,“ hovorí režisér Matěj Chlupáček.

(Zdroj: Úsvit)

Príbeh sa odohráva v 30. rokoch v predvojnovom Česko-Slovensku. Život moderného baťovského mestečka prevráti naruby záhadný a desivý nález v areáli miestnej továrne. Mladá manželka riaditeľa sa pustí do pátrania na vlastnú päsť. Film Úsvit s veľkolepým rozpočtom takmer 3,6 milióna eur sa nakrúcal na viacerých miestach v Česku aj na Slovensku – v Tatrách, pri Lysej nad Labem, v Dřísoch alebo v Zlíne. Samotné mesto Svit, kde sa príbeh odohráva, vzniklo unikátnym spôsobom – kombináciou reálnych záberov, počítačových trikov, nákladných dekorácií a 3D modelu celého mesta v pomere 1:7.

Výnimočný filmový zážitok prináša do kín od 5. októbra 2023 distribučná spoločnosť Bontonfilm.

TRAILER

