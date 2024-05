Nezabudnuteľný hudobný zážitok čaká na návštevníkov festivalu Topfest!

(Zdroj: Topfest 2024)

Festival ponúka trojdňový program na troch pódiách, kde vystúpi až 58 kapiel z 13 krajín. Organizátori sa postarali o to, aby bol program naozaj rozmanitý. Budú im v tom pomáhať hviezdy svetových pódií ako SCORPIONS, FIVE FINGER DEATH PUNCH, PRETTY MAIDS alebo aj také hviezdy ako sú PHILL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS či kapela ANNIHILATOR. Na TOPFEST 2024 prinesú špeciálnu show, ktorú predvedú iba na tomto hudobnom festivale.

Prvý festivalový deň 27. júna, bude hlavnou hviezdou programu nemecká hard rocková skupina SCORPIONS, ktorá je jednou z najvýznamnejších svetových rockových kapiel posledných desaťročí. Na svojom konte má viac ako 120 miliónov nahrávok a odohrala viac ako 5000 koncertov. Počas svojej 50 - ročnej histórie sa stala najúspešnejšou rockovou skupinou v Európe. Nespočetné množstvo strieborných, zlatých a platinových ocenení je len jednou stránkou príbehu Scorpions. Nemecké rockové legendy, vydali v roku 2022 v poradí 19. štúdiový album Rock Believer. Výsledkom je 16 úžasných skladieb, z ktorých každá je jedinečná s charakteristickým štýlom pre Scorpions.

Fanúšikovia českej legendárnej skupiny KABÁT sa môžu tešiť na ich špeciálnu show, ktorú odohrajú druhý festivalový deň 28. júna, v rámci svojho 35 LET PO ČERTECH VELKÝ TURNÉ. A samozrejmosťou je, že nemôžu chýbať ani na Topfest 2024! Pripravte sa na jedinečný rockový zážitok! Na čo sa teda môžete tešiť? Kapela sa snaží stále posúvať technické vymoženosti koncertov a aj teraz tomu nebude inak. Okrem už zavedeného štandardu špičkových pyroefektov sa na scéne objavia aj hydraulické a motorizované prvky, ktoré dokážu rozhýbať a premeniť celú scénu.

Američania FIVE FINGER DEATH PUNCH sú hlavnou hviezdou tretieho festivalového dňa 29. júna. Zhromaždili viac ako 11 miliárd streamov po celom svete, 25 top 10 hit singlov a 15 singlov, ktoré sa dostali rovno na špicu hitparád. Stali sa jednou z najznámejších kapiel vôbec. Pravidelne vypredávajú najväčšie svetové arény a objavujú sa na tých najväčších svetových festivaloch.Najaktuálnejší album kapely Afterlife obsahuje tri hity #1 a prekonal tiež rekord v počte albumov číslo 1 v histórii hardrockového rebríčka Billboard. A vy ich teraz môžete zažiť na festivale TOPFEST!

TOPFEST, v minulosti TOPVAR ROCK FEST, funguje od roku 2004. Do roku 2011 bol organizovaný v okolí Nového Mesta nad Váhom na Zelenej Vode, od roku 2012 sa presunul na piešťanské letisko. Počas 20. ročnej histórie si vyslúžil povesť najväčšieho rockového festivalu na Slovensku. V jeho jubilejnom 10. ročníku ho navštívilo vyše 30-tisíc divákov, ktorých prilákal výnimočný koncert anglickej heavy metalovej skupiny Iron Maiden. V roku 2017 sa prišlo rozlúčiť s legendou Karlom Gottom viac ako 8-tisíc obdivovateľov.

Fanúšikovia slovenských a českých kapiel sa môžu tešiť aj na kapely ako sú HEĽENINE OČI, ALKEHOL, WANASTOVI VJECY, ŠKWOR, DYMYTRY, TRAKTOR, ARZÉN, BIJOUTERRIER. A ako špeciálny hosť na festivale vystúpi český idol ženských sŕdc 80. a 90. rokov Michal Penk, ktorý sa chystá od septembra na československé turné. To je len zlomok toho, čo má TOPFEST pre svojich fanúšikov pripravené. Na troch pódiách sa predstavia aj ďalšie skvelé kapely z rôznych kútov, ktoré ponúknu širokú škálu hudby.

Na TOPFESTE nebudú chýbať ani domáce talenty a nové objavy, ktoré potešia svojou tvorbou a kvalitou. Festival nie je len o hudbe, ale aj o spoločenstve. Na TOPFEST sa vždy radi vracajú ľudia z rôznych kútov, aby spolu oslavovali nielen hudbu, ale aj kultúru. Príďte a staňte sa súčasťou tejto jedinečnej udalosti!

