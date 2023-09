Desigual - na aké doplnky a obuv sa oplatí staviť túto sezónu?

(Zdroj: Desigual)

Jeseň prináša po lete zmenu farieb a štýlov. Značkou Desigual svoj jesenný šatník jednoznačne oživíte a pridáte mu chýbajúci šmrnc. Dnes sa pozrieme na to, na aké doplnky a obuv by ste mali staviť túto sezónu. Od farebných kabeliek a dizajnových slnečných okuliarov až po modernú a praktickú obuv - Desigual nám opäť ponúka široký výber štýlových doplnkov, ktoré nám pomôžu vytvoriť vlastný jedinečný vzhľad.

Štýlové a moderné kabelky na každú príležitosť

Keď sa povie Desigual, okamžite si predstavíme farebné a inovatívne kúsky, ktoré rozjasnia každodenný outfit. A to isté platí aj pre ich široký sortiment kabeliek. Každoročne nám Desigual prináša štýlové a moderné kabelky, ktoré sú nielen vizuálne príťažlivé, ale aj praktické na používanie. Túto jesennú sezónu si môžete vybrať medzi rôznymi veľkosťami a štýlmi kabeliek, ktoré sa skvele hodia na každú príležitosť. Pre každodenné nosenie sú ideálne menšie crossbody kabelky, ktoré vám umožnia voľný pohyb a zároveň vám poskytnú dostatok miesta na nevyhnutné veci alebo veľké shopper kabelky na rameno, ktoré sa stanú skvelým doplnkom napríklad do práce. Ak sa chystáte niekam, kde si to vyžaduje elegantné doplnky, siahnite po menších kabelkách so zaujímavými vzormi a detailmi, ktoré dodajú vášmu outfitu osobitý nádych. Značka Desigual je známa svojimi hravými vzormi a farbami, a to sa odráža aj v ich kabelkách. A preto budete s Desigual kabelkou na ramene alebo v ruke budete určite vyzerať štýlovo a trendy. Vyberte si tú svoju na https://eobuv.sk/c/eobuv/vyrobcovia:desigual.

Privítajte babie leto s dizajnovými slnečnými okuliarmi

Slnečné babie leto si vyžaduje kvalitné a dizajnové slnečné okuliare. Tie sú nielen praktickým doplnkom, ale aj dôležitou súčasťou každého ženského šatníka. Kolekcia slnečných okuliarov Desigual je túto sezónu plná farebných a výrazných modelov, ktoré vám pomôžu vyžarovať sebavedomie a štýl. S Desigual okuliarmi si môžete užiť krásne babie leto a dni plné slnka naplno. Kolekcia zahŕňa rôzne tvary a farebné možnosti, takže si určite každý vyberiete niečo, čo dokonale sadne so zvyškom šatníka. Nech už preferujete klasický či extravagantný štýl, pozrite si široký výber dámskych slnečných okuliarov na Eobuv a vyberte si tie, ktoré sa vám najviac hodia.

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Desigual)

Akú obuv zvoliť do teplého jesenného počasia?

Jesenné počasie môže byť slnečné, ale taktiež nepredvídateľné, preto je dôležité mať vhodnú obuv, ktorá vás udrží v suchu a zároveň bude štýlová. Značka Desigual ponúka široký výber obuvi, ktorá je nielen praktická, ale aj moderná. Práve túto sezónu môžete staviť napríklad na členkové topánky či poltopánky. Tieto typy obuvi sú ideálne pre teplejšie jesenné dni, keď ešte nie je potrebná zateplená zimná obuv. Desigual prináša rôzne dizajnové možnosti s výraznými detailmi a farebnými kombináciami, ktoré oživia váš bežný outfit. V chladnejších či upršaných jesenných dňoch môžete zvoliť aj moderné čižmy, ktoré vás ochránia pred dažďom a vlhkom. Desigual čižmy sú známe pre svoj originálny dizajn a kvalitné spracovanie, takže si môžete byť istá, že vám poslúžia niekoľko sezón.

Všeobecne platí, že Desigual je značkou, ktorá kombinuje vo svojom oblečení a doplnkoch štýl, komfort a kvalitu. A vy sa túto jesennú sezónu môžete tešiť na farebné kabelky, dizajnové slnečné okuliare aj praktickú, no stále štýlovú obuv. S Desigual budete pripravená na každú príležitosť a svojím vzhľadom okolie určite zaujmete.

